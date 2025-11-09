Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Podcast
Verpasse keine News mehr!

Von der Erkenntnis zur Umsetzung: Was Unternehmen für echte Chancengleichheit tun müssen

Deutschland hinkt bei Frauen in Führungspositionen europaweit hinterher. Nur 29 Prozent der Entscheiderpositionen sind laut Personalberaterin Sylvia Tarves weiblich besetzt. Im Podcast t3n Interview gibt sie Tipps, wie Unternehmen das ändern müssen.

Von Stella-Sophie Wojtczak
1 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Von der Erkenntnis zur Umsetzung: Was Unternehmen für echte Chancengleichheit tun müssen

Sylvia Tarves ist Inhaberin der Personalberatung Leading Women und Geschäftsführerin der Jobplattform XXtalents. (Montage: Thomas Wieland Portraitfotografie / t3n)

Sie war nie die letzte an der Bar, sondern bereitete stattdessen Präsentationen vor. Diesen Fleiß kennt Personalberaterin Sylvia Tarves. Um Karriere zu machen, hilft er aber laut ihr nicht immer.

Anzeige
Anzeige

Denn beim Teamabend unter Kollegen gibt es noch immer die informellen Absprachen, die über berufliches Vorankommen entscheiden können. Frauen fällt das noch immer vergleichsweise schwerer als Männern. Laut Tarves neigen sie auch dazu, sich weniger mit ihren Fähigkeiten in den Vordergrund zu stellen.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von Podigee GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von Podigee GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Unbewusste Vorurteile prägen Entscheidungen

Das rächt sich auch in Bewerbungsprozessen. Was Männern als Führungsstärke ausgelegt wird, gilt bei Frauen als schwierig. „Frauen haben eine höhere Beweispflicht für ihre Führungskompetenz“, sagt Tarves. Männer bewerben sich aus ihrer Sicht bereits bei 60 Prozent Stellenerfüllung, Frauen erst bei 100 Prozent.

Anzeige
Anzeige

Diese Doppelstandards kosten Unternehmen qualifizierte Kandidatinnen. Gleichzeitig fehlen Frauen oft die informellen Netzwerke, in denen wichtige Karriereentscheidungen fallen.

Kulturwandel braucht klare Führung

Einzelne Programme reichen nicht aus. Der Wandel muss von der Geschäftsführung kommen und in der Unternehmens-DNA verankert werden.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Tarves empfiehlt dafür konkrete Schritte. Stellenausschreibungen sollen geschlechtsneutral formuliert sein, Fließtext wird statt Aufzählungen verwendet. Zudem müssen informelle Entscheidungsprozesse transparent werden. Nur wenn alle Führungsebenen mitziehen, gelingt laut ihr der Systemwandel. Was es dazu noch braucht, teilt Tarves in der verlinkten Folge von t3n Interview.

t3n Interview abonnieren

Ihr könnt den Podcast t3n Interview bequem in der Podcast-App eurer Wahl abonnieren. In der Regel findet ihr den Podcast einfach über die Eingabe „t3n Interview“ in der Suche. Ansonsten könnt ihr auch den RSS-Feed manuell in der App eingeben.

Anzeige
Anzeige

Dieser Artikel wurde mithilfe unseres redaktionsinternen KI-Tools erstellt.

Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren