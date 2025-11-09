Von der Erkenntnis zur Umsetzung: Was Unternehmen für echte Chancengleichheit tun müssen
Sie war nie die letzte an der Bar, sondern bereitete stattdessen Präsentationen vor. Diesen Fleiß kennt Personalberaterin Sylvia Tarves. Um Karriere zu machen, hilft er aber laut ihr nicht immer.
Denn beim Teamabend unter Kollegen gibt es noch immer die informellen Absprachen, die über berufliches Vorankommen entscheiden können. Frauen fällt das noch immer vergleichsweise schwerer als Männern. Laut Tarves neigen sie auch dazu, sich weniger mit ihren Fähigkeiten in den Vordergrund zu stellen.
Unbewusste Vorurteile prägen Entscheidungen
Das rächt sich auch in Bewerbungsprozessen. Was Männern als Führungsstärke ausgelegt wird, gilt bei Frauen als schwierig. „Frauen haben eine höhere Beweispflicht für ihre Führungskompetenz“, sagt Tarves. Männer bewerben sich aus ihrer Sicht bereits bei 60 Prozent Stellenerfüllung, Frauen erst bei 100 Prozent.
Diese Doppelstandards kosten Unternehmen qualifizierte Kandidatinnen. Gleichzeitig fehlen Frauen oft die informellen Netzwerke, in denen wichtige Karriereentscheidungen fallen.
Kulturwandel braucht klare Führung
Einzelne Programme reichen nicht aus. Der Wandel muss von der Geschäftsführung kommen und in der Unternehmens-DNA verankert werden.
Tarves empfiehlt dafür konkrete Schritte. Stellenausschreibungen sollen geschlechtsneutral formuliert sein, Fließtext wird statt Aufzählungen verwendet. Zudem müssen informelle Entscheidungsprozesse transparent werden. Nur wenn alle Führungsebenen mitziehen, gelingt laut ihr der Systemwandel. Was es dazu noch braucht, teilt Tarves in der verlinkten Folge von t3n Interview.
