Frauen verlieren Hoffnung auf gleiche Bezahlung – 4 Tipps für mehr Fairness

Der Kampf um gleiche Bezahlung für Frauen und Männer ist in Deutschland nicht mehr nur eine Frage der Gerechtigkeit – er ist ein Skandal der Mittelmäßigkeit. Wie eine aktuelle Umfrage zeigt, hängt unser Arbeitsmarkt nach wie vor an verstaubten Vorurteilen fest. Frauen arbeiten hart, leisten gleichwertig und werden trotzdem systematisch unterbezahlt.