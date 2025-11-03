Anzeige
News
Frequenzstreit: Warum sich die 6G-Fokussierung negativ aufs WLAN auswirken könnte

Im schon länger schwelenden Frequenzstreit um die Nutzung des oberen 6-Gigahertz-Bandes schlägt sich die Bundesregierung auf die Seite der Mobilfunkbetreiber. Die 6G-Fokussierung ist für WLAN-Befürworter:innen aber eine „fatale Fehleinschätzung“.

Von Jörn Brien
2 Min.
6G-Anwendungen

Kritik an Plan der Bundesregierung, 6G-Anwendungen zu priorisieren. (Foto: Shutterstock/Wright Studio)

Aktuell wird der Frequenz­bereich von 6.425 bis 7.125 Megahertz in Deutschland noch für Satellitenverbindungen sowie für Richtfunk und Radioastronomie verwendet. Um die zukünftige Nutzung dieses oberen 6-Gigahertz-Bandes gibt es schon seit Jahren Streit.

Bundesregierung priorisiert 6G-Anwendungen

Zum einen wollen Mobilfunkbetreiber diesen Frequenzbereich gern exklusiv nutzen, etwa für künftige 6G-Anwendungen. Auf der anderen Seite sprechen sich Branchenvertreter:innen dafür aus, die Frequenzen für WLAN-Netze (Wi-Fi 7) zu nutzen. Die Bundesregierung hat sich derweil – für Beobachter:innen überraschend – auf die Seite der Mobilfunkkonzerne geschlagen.

Wie das dafür zuständige Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung (BMDS) etwa gegenüber heise.de erklärte, werde sich die Bundesregierung auf europäischer Ebene dafür einsetzen, das obere 6-Gigahertz-Band vorrangig dem Mobilfunk zuzuweisen. Die Priorisierung von 6G erscheine „unter Berücksichtigung der Bedarfslage verschiedener Interessengruppen“ als „sachgerechteste Lösung“.

Frequenzvergabe: Empfehlung an EU-Kommission

Mit dieser Position will das BMDS in der sogenannten Radio Spectrum Policy Group auftreten. Diese Gruppe soll der EU-Kommission am 12. November 2025 eine entsprechende Empfehlung für die Nutzung des strittigen Frequenzbereiches geben, an die sich Letztere wiederum aller Voraussicht nach bei der Vergabe halten wird.

Die Befürworter:innen der Frequenzvergabe für die WLAN-Nutzung reagieren mit scharfer Kritik auf die Entscheidung der Bundesregierung. Als „fatale Fehleinschätzung“ aus technischer wie volkswirtschaftlicher Sicht und „herbe Enttäuschung für den Digitalstandort Europa“ bezeichnet etwa der Bundesverband Breitbandkommunikation (Breko) den Plan.

Branche kritisiert Plan der Bundesregierung

„Statt die kostenfreie WLAN-Nutzung durch alle Bürger:innen zu stärken und die dank Glasfaser möglichen Bandbreiten effizient auch auf alle mobilen Geräte zu bringen, würde eine Reservierung der Frequenzen für die Mobilfunkkonzerne kurzfristig gar keinen Nutzen bringen“, so Lisia Mix-Bieber, Leiterin Bundes- und Europapolitik beim Breko.

In eine ähnliche Kerbe hatten zuvor Branchenvertreter:innen wie Deutsche Glas­faser, Hewlett Packard Enter­prise oder WLAN-Gerätehersteller Fritz gehauen. Fritz (früher: AVM) sah sogar die Wettbewerbsfähigkeit Europas und die Leistungsfähigkeit von Glasfasernetzen in Gefahr. Schließlich erfolge 90 Prozent des Datenverkehrs im Festnetz.

WLAN-Zukunft in Gefahr?

Der obere 6-Gigahertz-Bereich sei zudem das letzte noch verfügbare Spektrum, das sich für WLAN-Nutzung und die Abdeckung innerhalb von Gebäuden eigne. Außerdem wird befürchtet, dass 6G-Anwendungen vorrangig in Ballungszentren zum Einsatz kommen würden. Damit würden wertvolle Kapazitäten in ländlichen Regionen brachliegen, wie es bei teltarif.de heißt.

Und: Laut Breko würde der 5G- und 6G-Funkbetrieb in dem Spektrum die Netzabdeckung in Ballungsräumen allenfalls marginal verbessern. Daher dürfe die deutsche Sicht auf europäischer Ebene keine Mehrheit finden und mindestens 320 Megahertz im oberen 6-Gigahertz-Band für die lizenzfreie WLAN-Nutzung freigehalten werden.

