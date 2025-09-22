Anzeige
Kommentar
Flexibilität ohne Basis: Warum Merz’ Arbeitszeitreform den Fachkräftemangel nicht löst

Mehr Flexibilität, dieselben Probleme: Merz’ Arbeitszeitreform wird versagen, denn sie geht an der Realität der Menschen vorbei, die er zu mehr Arbeit bewegen will. Ein Kommentar.

Von Andreas Weck

Merz’ Arbeitszeitreform: Ein Plan, der an der Realität vorbeigeht. (Foto: picture alliance / dts-Agentur | -)

Die Große Koalition um Bundeskanzler Friedrich Merz plant eine umfassende Arbeitszeitreform: Berufstätige sollen künftig bis zu 48 Stunden pro Woche mit bis zu maximal zwölf Stunden und 15 Minuten täglich arbeiten können, um gegebenenfalls an einem anderen Tag kürzerzutreten.

Oder anders gesagt: Wer möchte, soll länger als maximal zehn Stunden arbeiten dürfen – bei etwaigem Ausgleich.

Union und SPD sehen in der Reform primär eine Chance, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Sie hoffen, dass durch flexiblere Arbeitszeiten mehr Menschen, vordergründig Eltern und pflegende Angehörige, wieder in den Arbeitsmarkt eintreten.

Arbeitszeitreform: Plan geht an der Realität vorbei

Doch die Novelle vernachlässigt, wo das eigentliche Problem liegt: Die ins Auge gefassten Menschen arbeiten nicht weniger, weil das Arbeitszeitgesetz sie hindert. Sie tun das, weil sie strukturell gar nicht anders können. Betreuung und Pflege stecken in Deutschland in der Krise.

Nehmen wir die Zielgruppe der Eltern: Laut einer Analyse des Instituts der deutschen Wirtschaft aus dem vergangenen Jahr fehlen hierzulande etwa 306.000 Kita-Plätze für Kinder unter drei Jahren. Dies entspricht einem Bedarf von 13,6 Prozent der Kinder in dieser Altersgruppe, die keinen Betreuungsplatz finden. Die Bertelsmann-Stiftung sprach ein Jahr zuvor von bundesweit sogar 430.000 Kita-Plätze über alle Altersgruppen hinweg.

Der Mangel an Erzieherinnen und Erziehern erschwert zudem die lückenlose Betreuung von Kindern, die bereits in einer Kita sind. Krankheitswellen sind häufig Ursache für spontane Schließungen.

Das Resultat: 50 Prozent der Frauen arbeiten in Deutschland in Teilzeit, davon haben 27 Prozent wegen der Kinderbetreuung die Arbeitszeit reduziert. Unter den Männern liegt die Teilzeitquote bei 13 Prozent, sechs Prozent davon aufgrund der Kinderbetreuung. Die Zahlen stammen vom Statistischen Bundesamt.

Daran ändert auch eine neue Höchstarbeitszeitgrenze nichts. Profitieren dürften davon allenfalls Menschen ohne Betreuungs- und Pflegeaufgaben. Menschen, die gerne an einem Tag zwölf Stunden arbeiten, um dann früher ins Wochenende zu gehen – um vielleicht den Freitag am See zu verbringen. Doch welches konkrete Problem wird dadurch gelöst?

Eltern und pflegende Angehörige gehen ebenfalls früher – aber nicht nur ins Wochenende, sondern in der Regel auch zwischen Montag und Donnerstag, denn sie müssen ihre Familie versorgen. Alle anderen, die es nicht tun, haben entweder Unterstützung oder reiben sich im Spagat zwischen Berufs- und Privatleben auf.

Eltern schaffen nicht mal 40 Stunden in Vollzeit

Anstatt die Wochenarbeitszeit auf 48 Stunden zu erhöhen, sollte den Menschen zunächst ermöglicht werden, in eine 40-Stunden-Woche hineinzuwachsen. Das würde einen signifikanten Unterschied machen, wenn es darum geht, klaffende Fachkräftelücken in den Griff zu bekommen.

Versteht mich nicht falsch. Deutschland benötigt Reformen. Und Flexibilität ist ein Anfang. Aber wir benötigen Reformen, die auch die Realität der vielen Teilzeitkräfte adressieren. Menschen, die weniger Lohnarbeit leisten, weil sie mit Sorgearbeit zu tun haben, runzeln bei den Plänen zur Arbeitszeitreform nur die Stirn.

Ob Friedrich Merz jemals Meetings nach 13 Uhr abgesagt hat, weil er seine Kinder aus der Kita holen musste? Ich bezweifle es.

Kommentare

