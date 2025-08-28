Fritz bringt neue Fritzboxen: Das können sie

Fritz stellt auf der IFA neue Boxen vor (Bild FRITZ! GmbH)

Die Internationale Funkausstellung (IFA) 2025 startet erst am 5. September, Fritz hat aber schon verraten, welche Neuigkeiten auf der Messe ihre Premiere feiern.

Anzeige Anzeige

FRITZ!Box 6690 Pro als Highlight

Das Highlight ist laut einer Pressemitteilung des Unternehmens die FRITZ!Box 6690 Pro. Dabei handelt es sich nach den Angaben des Herstellers um den weltweit ersten Kabel-Router mit Wi-Fi 7 im Tri-Band, integriertem DOCSIS-Modem und Smart-Home-Unterstützung über Zigbee und DECT.

Die FRITZ!Box 6690 Pro verspricht WLAN-Geschwindigkeiten von bis zu 12 GBit/s. Sie ist laut Fritz umfassend kompatibel mit diversen Geräten im Heimnetzwerk. Neben Telefonie und Smart-Home-Funktionen bietet sie FRITZ!OS-Features wie VPN, Kindersicherung und Mediaserver.

Anzeige Anzeige

Neues Einsteigermodell für mobiles Surfen

Während die FRITZ!Box 6690 Pro auf anspruchsvolle Nutzer:innen abzielt, kündigt Fritz auf der IFA mit der FRITZ!Box 6825 4G auch ein Einsteigermodell für mobiles Surfen vor. Das kompakte Gerät soll stabiles Internet mit Wi-Fi 6 und bis zu 300 Mbit/s liefern. Sie eignet sich mit einer Stromversorgung über USB-C und einer Kompatibilität mit allen internationalen Mobilfunknetzen gut für unterwegs.

Für Desktop-Nutzerinnen gibt es einen neuen USB-Adapter. Der FRITZ!WLAN Stick 6700 unterstützt laut dem Hersteller Wi-Fi 7 auch auf dem 6-GHz-Band.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Wi-Fi 7 für jedermann

Überhaupt Wi-Fi 7: Der 2023 eingeführte Standard ist omnipräsent bei den IFA-Neuheiten von Fritz. Und das nicht nur bei den High-End-Produkten. So stellt der bis Juli 2025 als AVM bekannte Konzern zwei Router vor, die Wi-Fi 7 für jedermann erschwinglich machen sollen.

Da wäre erstens die Fritz!Box 7630, die sich an DSL-Nutzer:innen richtet. Das Einsteigergerät bietet eine Geschwindigkeit von 300 Mbit/s. Daneben kommt auch noch eine Wi-Fi 7-Box für Kund:innen mit bestehendem Glasfasermodem. Die FRITZ!Box 4630 bietet neben Dualband-Wi-Fi 7 je einen 2,5 Gigabit-LAN und WAN-Port. Damit soll latenzfreies Gaming und Streaming ohne Ruckeln garantiert sein.

Anzeige Anzeige

Ikea: Diese Smart-Gadgets gibt es für euer Zuhause

7 Bilder ansehen Ikea: Diese Smartgadgets gibt es für euer Zuhause Quelle: Ikea

Mehr zu diesem Thema