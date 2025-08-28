Anzeige
Fritz bringt neue Fritzboxen: Das können sie

Fritz zeigt auf der IFA eine gewaltige Menge neuer Produkte. Darunter ist der angeblich weltweit erste Kabel-Router mit Wi-Fi 7 im Tri-Band und integriertem DOCSIS-Modem und Smart-Home-Unterstützung über Zigbee und DECT. Das sind die wichtigsten Neuheiten.

Von Sebastian Milpetz
1 Min.
Fritz stellt auf der IFA neue Boxen vor (Bild FRITZ! GmbH)

Die Internationale Funkausstellung (IFA) 2025 startet erst am 5. September, Fritz hat aber schon verraten, welche Neuigkeiten auf der Messe ihre Premiere feiern.

 FRITZ!Box 6690 Pro als Highlight

Das Highlight ist laut einer Pressemitteilung des Unternehmens die FRITZ!Box 6690 Pro. Dabei handelt es sich nach den Angaben des Herstellers um den weltweit ersten Kabel-Router mit Wi-Fi 7 im Tri-Band, integriertem DOCSIS-Modem und Smart-Home-Unterstützung über Zigbee und DECT.

Die FRITZ!Box 6690 Pro verspricht WLAN-Geschwindigkeiten von bis zu 12 GBit/s. Sie ist laut Fritz umfassend kompatibel mit diversen Geräten im Heimnetzwerk. Neben Telefonie und Smart-Home-Funktionen bietet sie FRITZ!OS-Features wie VPN, Kindersicherung und Mediaserver.

Neues Einsteigermodell für mobiles Surfen

Während die FRITZ!Box 6690 Pro auf anspruchsvolle Nutzer:innen abzielt, kündigt Fritz auf der IFA mit der FRITZ!Box 6825 4G auch ein Einsteigermodell für mobiles Surfen vor. Das kompakte Gerät soll stabiles Internet mit Wi-Fi 6 und bis zu 300 Mbit/s liefern. Sie eignet sich mit einer Stromversorgung über USB-C und einer Kompatibilität mit allen internationalen Mobilfunknetzen gut für unterwegs.

Für Desktop-Nutzerinnen gibt es einen neuen USB-Adapter. Der FRITZ!WLAN Stick 6700 unterstützt laut dem Hersteller Wi-Fi 7 auch auf dem 6-GHz-Band.

Wi-Fi 7 für jedermann

Überhaupt Wi-Fi 7: Der 2023 eingeführte Standard ist omnipräsent bei den IFA-Neuheiten von Fritz. Und das nicht nur bei den High-End-Produkten. So stellt der bis Juli 2025 als AVM bekannte Konzern zwei Router vor, die Wi-Fi 7 für jedermann erschwinglich machen sollen.

Da wäre erstens die Fritz!Box 7630, die sich an DSL-Nutzer:innen richtet. Das Einsteigergerät bietet eine Geschwindigkeit von 300 Mbit/s. Daneben kommt auch noch eine Wi-Fi 7-Box für Kund:innen mit bestehendem Glasfasermodem. Die FRITZ!Box 4630 bietet neben Dualband-Wi-Fi 7 je einen 2,5 Gigabit-LAN und WAN-Port. Damit soll latenzfreies Gaming und Streaming ohne Ruckeln garantiert sein.

