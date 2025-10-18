FritzOS 8.2 rollt weiter aus – ist eure Fritzbox diesmal dabei?

Schon vor einigen Monaten gab es die erste Laborversion von FritzOS 8.2 zum Download. Damals trug der Hersteller der beliebten Router noch den Namen AVM. Unter dem neuen Namen Fritz geht auch der Rollout der neuen Softwareversion flott voran. Mittlerweile profitieren einige Fritzboxen und andere Geräte von den Neuerungen von FritzOS 8.2. Welche das sind, lest ihr weiter unten. Jetzt hat Fritz die nächsten Geräte für den Versionssprung freigegeben.

Für diese Fritzboxen und Repeater steht FritzOS 8.2 jetzt bereit

Das Update auf FritzOS 8.2 sollte für die neuen Geräte automatisch heruntergeladen und installiert werden, wenn ihr die entsprechende Option in eurer Fritzbox aktiviert habt. Alternativ könnt ihr das Update manuell anstoßen. Ruft dazu die Systemeinstellungen auf und sucht nach dem Abschnitt „Update“. Dort wählt ihr schließlich den Menüpunkt „Neues FritzOS suchen“. Für diese Geräte steht das Update jetzt zum Download zur Verfügung:

Fritzbox 6850 5G

Fritzbox 6850 LTE

Fritzrepeater 2400

Die beiden Fritzboxen kommen auch bei einem neuen Feature von FritzOS 8.2 zum Einsatz, falls ihr es wünscht: dem Failsafe. Dadurch könnt ihr auch weitersurfen, wenn eure eigentliche Internetverbindung über DSL, Kabel oder Glasfaser ausfällt. Fritz schreibt dazu: „Dafür eignen sich besonders die Modelle Fritzbox 6850 5G oder 6850 LTE, sofern diese per WAN oder LAN an deine Fritzbox angeschlossen sind.“ Alternativ könnt ihr aber auch einen Surfstick oder ein Smartphone im USB-Tethering-Modus mit dem USB-Anschluss eurer Fritzbox verbinden, um abgesichert zu sein.

Diese Geräte von Fritz haben FritzOS 8.2 schon

In den vergangenen Wochen haben einige Fritzgeräte das Update schon erhalten. Habt ihr es verpasst, könnt ihr über die Anleitung im vorherigen Abschnitt den Sprung auf FritzOS 8.2 noch manuell nachholen. Sollten in den kommenden Wochen und Monaten weitere Geräte für die neue Softwareversion freigegeben werden, aktualisieren wir die Liste entsprechend.

Fritzbox 5530 Fiber

Fritzbox 6660 Cable

Fritzbox 6591 Cable

Fritzbox 7590 AX

Fritzbox 7590

Fritzbox 7530 AX

Fritzbox 7510

Fritzbox 7583

Fritzbox 7583 VDSL

Fritz-Repeater 1200

Fritz Smart Gateway

