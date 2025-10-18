Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

FritzOS 8.2 rollt weiter aus – ist eure Fritzbox diesmal dabei?

Der Hardware-Hersteller Fritz gibt das nächste große Update für weitere seiner Router frei. Gleich zwei Fritzboxen und ein Repeater erhalten FritzOS 8.2. Welche anderen Geräte ebenfalls schon auf die Neuerungen zugreifen können.

Von Marvin Fuhrmann
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
FritzOS 8.2 rollt weiter aus – ist eure Fritzbox diesmal dabei?

Fritz verteilt Updates für weitere Fritzboxen. (Foto: SLindenau / Shutterstock)

Schon vor einigen Monaten gab es die erste Laborversion von FritzOS 8.2 zum Download. Damals trug der Hersteller der beliebten Router noch den Namen AVM. Unter dem neuen Namen Fritz geht auch der Rollout der neuen Softwareversion flott voran. Mittlerweile profitieren einige Fritzboxen und andere Geräte von den Neuerungen von FritzOS 8.2. Welche das sind, lest ihr weiter unten. Jetzt hat Fritz die nächsten Geräte für den Versionssprung freigegeben.

Anzeige
Anzeige

Für diese Fritzboxen und Repeater steht FritzOS 8.2 jetzt bereit

Das Update auf FritzOS 8.2 sollte für die neuen Geräte automatisch heruntergeladen und installiert werden, wenn ihr die entsprechende Option in eurer Fritzbox aktiviert habt. Alternativ könnt ihr das Update manuell anstoßen. Ruft dazu die Systemeinstellungen auf und sucht nach dem Abschnitt „Update“. Dort wählt ihr schließlich den Menüpunkt „Neues FritzOS suchen“. Für diese Geräte steht das Update jetzt zum Download zur Verfügung:

  • Fritzbox 6850 5G
  • Fritzbox 6850 LTE
  • Fritzrepeater 2400

Die beiden Fritzboxen kommen auch bei einem neuen Feature von FritzOS 8.2 zum Einsatz, falls ihr es wünscht: dem Failsafe. Dadurch könnt ihr auch weitersurfen, wenn eure eigentliche Internetverbindung über DSL, Kabel oder Glasfaser ausfällt. Fritz schreibt dazu: „Dafür eignen sich besonders die Modelle Fritzbox 6850 5G oder 6850 LTE, sofern diese per WAN oder LAN an deine Fritzbox angeschlossen sind.“ Alternativ könnt ihr aber auch einen Surfstick oder ein Smartphone im USB-Tethering-Modus mit dem USB-Anschluss eurer Fritzbox verbinden, um abgesichert zu sein.

Anzeige
Anzeige
Empfehlungen der Redaktion

Diese Geräte von Fritz haben FritzOS 8.2 schon

In den vergangenen Wochen haben einige Fritzgeräte das Update schon erhalten. Habt ihr es verpasst, könnt ihr über die Anleitung im vorherigen Abschnitt den Sprung auf FritzOS 8.2 noch manuell nachholen. Sollten in den kommenden Wochen und Monaten weitere Geräte für die neue Softwareversion freigegeben werden, aktualisieren wir die Liste entsprechend.

  • Fritzbox 5530 Fiber
  • Fritzbox 6660 Cable
  • Fritzbox 6591 Cable
  • Fritzbox 7590 AX
  • Fritzbox 7590
  • Fritzbox 7530 AX
  • Fritzbox 7510
  • Fritzbox 7583
  • Fritzbox 7583 VDSL
  • Fritz-Repeater 1200
  • Fritz Smart Gateway

Diese Technik hat heute Sammlerwert

8 Bilder ansehen
Diese Retro-Technik hat heute Sammlerwert Quelle:

 

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Mehr zu diesem Thema
MIT Technology Review Router
Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren