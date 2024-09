Fritzbox 4050: Das ist AVMS neuer, erschwinglicher WLAN-Router

Laut Hersteller eignet sich die neue Fritzbox 4050 für den Anschluss an ein Glasfaser-, Kabel- oder DSL-Modem. (Foto: AVM)

Den meisten Menschen ist der Name Fritzbox ein Begriff und wird sofort mit Internet und Smart Home assoziiert. Nun hat das Berliner Unternehmen AVM, Hersteller von Produkten aus dem Bereich der Telekommunikation und Netzwerktechnik, den WLAN-Router mit der Modellbezeichnung 4050 vorgestellt. Die kleinere Fritzbox kann problemlos an ein bestehendes Glasfasermodem angeschlossen werden, sodass Anwender:innen alle Fritz-Vorteile in ihrem Zuhause genießen können.

Alle Infos zur Fritzbox 4050 mit Wi-Fi 6

Mit Wi-Fi 6 und der fortschrittlichen Mesh-Technologie von AVM ausgestattet, ermöglicht die neue Fritzbox 4050 laut Pressemitteilung WLAN-Geschwindigkeiten von bis zu 3 GBit/s. Diese Angabe bezieht sich auf eine kombinierte WLAN-Datenrate: Läuft der Router im 5-GHz-Modus mit Wi-Fi 6 wird eine maximale Datenübertragungsrate von 2.400 Mbit/s (brutto), im 2,4-GHz-Modus bis zu 600 Mbit/s erreicht. Als Dualband-Gerät ergibt dies die genannten 3 Gbit/s.

Das Modell 4050 als Neuzugang in der 4er-Fritzbox-Reihe unterstützt auch DECT und dient damit auch als Basisstation für die Telefonie, sprich: Kund:innen können ein analoges Telefon über den Fon-Anschluss nutzen. Dank dem DECT-ULE-Standard können auch weitere Fritz-Smart-Home-Geräte sowie Geräte anderer Hersteller mit dem Router verbunden werden.

Zusätzliche Features der Frotzbox 4050 von AVM

Darüber hinaus bietet die Fritzbox 4050 einen USB-2.0-Anschluss, einen Gigabit-WAN-Anschluss und drei weitere Gigabit-LAN-Ports, um Geräte wie Speichermedien, Drucker, Smart TVs oder Spielkonsolen in das Heimnetzwerk einzubinden. Auch auf die typischen Fritzbox-Funktionen wie umfassende Kindersicherung, Mediaserver für Bilder, Musik und Videos, WLAN-Gastzugang, VPN mit WireGuard und Fernzugriff über MyFritz müssen Kund:innen nicht verzichten. Die Fritzbox 4050 ist ab sofort für 139 Euro (UVP) im Handel erhältlich und ist damit günstiger als andere Modelle von AVM.

Ikea: Diese Smart-Gadgets gibt es für euer Zuhause

