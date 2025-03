Fritzbox 4690: Das kann AVMs teuerster Router

Die neue Fritzbox 4690 sein soll da neue Topmodell der 4er-Reihe soll . So schreibt es Hersteller AVM in einer Pressemeldung. Schon auf der IFA 2024 hatte das Unternehmen den Router präsentiert. Erst jetzt geht er in den Verkauf. 319 Euro kostet das Gerät. Ein Topmodell ist eben selten günstig.

Mit Wi-Fi 7 und vier LAN-Buchsen

Dafür steckt aber auch aktuelle Technik im Gehäuse. Die Fritzbox 4690 funkt mit dem aktuellen Standard Wi-Fi 7 mit mit bis zu 6,9 Gbit pro Sekunde. Dabei unterstützt der Router das 2,4- und und das 5-, nicht aber das 6-Gigabertz-Band.

Für alle, die sich lieber per Kabel ins Netzwerkeinklingen wollen, hat die Fritzbox je einen WAN-Anschluss und einen LAN-Port an Bord, die jeweils Geschwindigkeiten von zu zehn Gigabit pro Sekunde unerstützen. Außerdem sind drei LAN-Buchsen verbaut, die einen Datentransfer mit bis zu 2,5 Gigabit pro Sekunde ermöglichen.

Über den Router lassen sich bequem Smart-Home-Geräte steuern

An die Fritzbox 4690 können zudem bis zu sechs DECT-Telefone angeschlossen werden. Die DECT-Basis ermöglicht darüber hinaus die Verbindung von kompatiblen Smart-Home-Geräten, die sich über die zugehörige „Fritz-App Smart Home“ steuern lassen.

Den USB-3.3-Gen1-Port können Kund:innen für Netzlaufwerke und Netzwerkdrucker nutzen. Dazu sind im Betriebssystem verschiedene Funktionen wie zum Beispiel Kindersicherung, VPN mit Wireguard und WLAN-Gastzugänge enthalten.

Mit aktuellen Modems kompatibel

Laut AVM ist der WLAN-Router ideal für einen Anschluss an ein Glasfasermodem geeignet. Daneben kann er aber auch an ein DSL- oder Kabelmodem angeschlossen werden, um das Signal zu verteilen.

Die Fritzbox 4690 bietet AVM über Elektronikfachmärkte sowie externe Partner an, wo sie ab sofort oder spätestens in den kommenden Tagen lieferbar sein sollte.

