Full-Self-Driving in Europa? Behörde dementiert angeblichen Tesla-Coup

Die Full-Self-Driving-Software (FSD), die Funktionen des autonomen Fahrens in Teslas E-Autos bringt, befindet sich seit Jahren im Kreuzfeuer der Kritik. So soll ihr Einsatz für dutzende Unfälle – teils mit tödlichem Ausgang – verantwortlich sein.

Tesla mit FSD-Problemen

Echtes autonomes Fahren ist trotz des Namens Full-Self-Driving aber ohnehin nicht möglich. Die Person hinter dem Steuer muss immer bereit sein, einzugreifen. Auch abseits dieser Probleme läuft es für Teslas FSD-System nicht gut.

Wie Techcrunch berichtet, steht der von Tesla schon groß angekündigte Europastart auf einmal doch wieder auf tönernen Füßen. Am 22. November 2025 hatte Tesla per X mitgeteilt, dass man sich darauf freue, „FSD bald Besitzer:innen in Europa anbieten zu können“.

Niederländische Behörde dementiert EU-Start

Die niederländische Zulassungsbehörde RDW habe sich bereiterklärt, FSD im Februar 2026 in den Niederlanden zuzulassen. Tesla-Fans sollten RDW umgehend kontaktieren, „um ihre Begeisterung auszudrücken und sich für die schnellstmögliche Umsetzung zu bedanken“. Andere EU-Länder würden dann „umgehend“ folgen.

Das Problem: Die RDW hat am Montag, dem 24. November, dementiert, eine Zulassung der FSD-Software zugesagt zu haben. Stattdessen habe es zwar Gespräche gegeben und es sei ein Zeitplan entworfen worden, an dessen Ende eine FSD-Zulassung stehen könnte.

FSD: Tesla muss erst Tests überstehen

Aber: Im Februar werde Tesla sein FSD-System erst einmal vorführen. Anschließend werde die Behörde entscheiden, ob die entsprechenden Sicherheitsanforderungen erfüllt werden. Wie die Behörde ebenfalls anmerkte, sollte von weiteren Freudenbekundungen abgesehen werden. Das behindere den Service und habe keinen Einfluss auf das Verfahren.

Sollte die RDW zu dem Ergebnis kommen, dass Teslas FSD-System sicher genug für den Einsatz auf öffentlichen Straßen sei, könne die Behörde in diesem Fall eine Ausnahmeregelung für die Marktzulassung bei der EU beantragen. Der zuständige EU-Ausschuss entscheidet dann darüber.

Fällt die Entscheidung positiv aus, erhält der Hersteller überall in der EU eine entsprechende Ausnahmegenehmigung für seine Technologie. Kommt keine Mehrheit zustande, gilt die Zulassung nur in den Niederlanden. Andere EU-Länder können aber selbstständig entscheiden, ob sie die Regelung übernehmen.

Autobauer wollen FSD-Software nicht

Während Tesla davon überzeugt zu sein scheint, dass sich die EU-Mitgliedsstaaten um das FSD-System reißen werden, zeichnet eine Aussage von Elon Musk zu dem Thema ein anderes Bild. „Sie wollen es nicht“, erklärte Musk per X und meinte damit die Konkurrenz, wie es bei Electrek heißt.

Anfang 2021 hatte Musk noch erklärt, Tesla sei in Gesprächen über eine mögliche Lizenzierung der FSD-Software an andere Autobauer. 2023 gab Musk sich noch „froh“, Autopilot- oder FSD-Lizenzen an die Konkurrenz zu vergeben.

Im April 2024 hieß es dann, dass Tesla in Gesprächen mit einem großen Autobauer sei und dass es eine „große Chance“ gebe, dass ein entsprechender Deal noch 2024 abgeschlossen wurde. Wie mittlerweile bekannt ist, sollte es dazu nicht kommen.

Toyota setzt auf Tesla-Rivale Waymo

Wie das Ganze funktioniert, macht Rivale Google mit Waymo vor. Der japanische Autokonzern Toyota will die Technologie für autonomes Fahren in seine Fahrzeuge integrieren. Und kann dabei darauf vertrauen, dass das System deutlich sicherer ist als Teslas Technologie.