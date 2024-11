Führungskräfte empfehlen: Diese Business-Bücher solltest du 2025 lesen

Bildung hört nicht in der Schule auf, sie zieht sich durch das ganze Leben. Die niedrigschwelligste Möglichkeit, sich weiterzubilden, ist das Lesen von Büchern. Wir haben Führungskräfte aus Konzernen wie Microsoft bis Startups wie Talent Rocket gefragt, welche Business-Bücher sie in ihren Karrieren beeinflusst haben. Herauskam eine Liste über 23 Werke, die wichtige Themen in herausfordernden Zeiten behandeln.

Anzeige Anzeige

Four Thousand Weeks

Von Sebastian Klein, Mitgründer von Neue Narrative

Rund 4.000 Wochen, so lange dauert ein menschliches Leben. Unter diesem Titel hat Oliver Burkeman das beste Buch über Zeitmanagement geschrieben, das ich kenne. Burkeman beschreibt sein Leben als Produktivitätsjunkie, wie er versuchte, immer mehr aus jedem Tag herauszupressen, sein Leben unter Kontrolle zu bringen. Und wie dabei das Leben selbst auf der Strecke geblieben ist. Das Buch ist ein leidenschaftliches Plädoyer dafür, zu akzeptieren, dass unsere Zeit endlich ist und wir sie daher gut nutzen sollten. Aber nicht im Sinne der ständigen Produktivitätssteigerung, sondern mit mehr Achtsamkeit und Wertschätzung. Dazu gehört, die Illusion von Kontrolle über Bord zu werfen. Und das Mantra des ewigen Mehrs abzulegen, die eigenen Grenzen zu akzeptieren und in ihnen den Fokus auf das Wesentliche zu richten. Mich hat das Buch sehr abgeholt, auch weil es wahnsinnig elegant geschrieben ist. Es passt perfekt in unsere Zeit, die von Produktivität besessen ist. Es steckt voller Anregungen, um bewusster mit der Zeit und ihrer Endlichkeit umzugehen.

Anzeige Anzeige

Bei Amazon oder Genialokal bestellen!

The Algebra of Wealth

Von Saruul Krause-Jentsch, Head of Podcast bei Spotify

Anzeige Anzeige

Ich empfehle „The Algebra of Wealth“ von Scott Galloway. Er versteht es wie kein anderer, die Komplexität von Karriere und finanziellem Erfolg auf wichtige Kernaussagen herunterzubrechen. Die Tipps darin sind lebensnah und direkt. Eines der wichtigsten Learnings für mich ist, dass die Nähe zu Opportunitäten entscheidend ist. Er rät jungen Menschen sehr konkret, am Anfang ihrer Karriere in Ballungsräume zu gehen. Sichtbarkeit ist ein entscheidender Faktor für Erfolg. Diese Sichtbarkeit in Unternehmen und die damit einhergehenden Möglichkeiten gibt es vorrangig im Headquarter, das meist in großen Städten zu finden ist. Ein weiterer Ratschlag: Beliebte Industrien und Jobs bringen es meist mit sich, dass die Verdienstmöglichkeiten und Aufstiegschancen begrenzt sind, da man mit mehr Menschen um Positionen und Beförderungen gekämpft wird. Galloway rät deshalb, nicht seiner Leidenschaft zu folgen, sondern seinem Talent. So hat man größere Chancen, langfristig erfolgreich zu sein.

Bei Amazon oder Genialokal bestellen!

Anzeige Anzeige

Zukunft im Widerspruch

Von Jochen Engert, Managing Director von Flix

Im Unternehmertum reicht es nicht, über Probleme zu reden – wir müssen nach vorn denken und ins Handeln kommen. Genau das macht „Zukunft im Widerspruch“ so relevant. Das Buch richtet sich an alle, die Verantwortung übernehmen und Lösungen vorantreiben wollen: Unternehmende, Führungskräfte und all jene, die sich den Herausforderungen stellen, die durch gleichzeitige Krisen entstehen. Über 40 Autorinnen und Autoren – darunter Michael Hüther, Theodor Weimer und Benedikt Franke – zeigen, wie wir vermeintliche Widersprüche in Geopolitik, Arbeitsmarkt und Bildung auflösen und mit neuen Ansätzen zukunftsfähige Strategien entwickeln können. Der Fokus liegt nicht auf dem Status quo, sondern auf konkreten Handlungsempfehlungen: Nicht zögern, sondern anpacken. Das Buch richtet den Blick nach vorn und verbindet tiefgehende Analysen mit praxisnahen Ansätzen. Es macht deutlich, dass Veränderung kein Zufall ist, sondern das Ergebnis entschlossenen Handelns – ein unverzichtbarer Impuls für alle, die Verantwortung übernehmen wollen.

Bei Amazon oder Genialokal bestellen!

Anzeige Anzeige

Superintelligenz

Von Christopher Peterka, Gründer & CEO von Gannaca

In „Superintelligenz“ beleuchtet Nick Bostrom die Herausforderungen, die mit der Entwicklung überlegener künstlicher Intelligenz verbunden sind. Seine prägnante Analyse stellt essenzielle Fragen zu der Zukunft der Menschheit und die Rolle, die KI dabei spielen wird. Eine zentrale These, die ich diesem Buch ableite, ist die Dringlichkeit, in Unternehmen jetzt eine KI-Ethik zu etablieren. Anstatt sich in Debatten zu verlieren, ob KI überhaupt eingesetzt werden sollte, oder sogar Verbote zu fordern, sollten Führungskräfte entschlossen handeln. Die Technologie entwickelt sich rasant und eine defensive Haltung kann katastrophale Folgen haben. Unternehmen, die den Dialog über ethische Standards und verantwortungsvolle Nutzung von KI verschlafen, riskieren nicht nur ihre Wettbewerbsfähigkeit, sondern auch ihre Existenz. Bostroms Werk ist ein Weckruf: Es ist an der Zeit, die Weichen für eine zukunftsfähige Unternehmensstrategie zu stellen. Dafür ist eine fundierte KI-Ethik von allergrößter Bedeutung.

Bei Amazon oder Genialokal bestellen!

Anzeige Anzeige

On the Way to New Work

Von Annahita Esmailzadeh, Head of CSAM bei Microsoft

Eines meiner Lieblingsbücher zum Thema Neues Arbeiten ist „On the Way to New Work“ von Swantje Allmers, Michael Trautmann und Christoph Magnussen. In dem Buch geht es darum, wie man sich selbst für die neue Arbeitswelt aufstellt, wie Menschen erfolgreicher zusammenarbeiten und welchen Einfluss New Work auf unsere Gesellschaft haben kann. Das wird nicht rein theoretisch abgehandelt, sondern vor allem anhand zahlreicher, konkreter Impulse, Beispiele und Methoden. Besonders wichtig finde ich, dass New Work bei einem selbst anfängt. Das Buch beantwortet mitunter die Frage, was ich tun kann, um resilienter, klarer und stärkenorientierter zu arbeiten. Im Alltag erlebe ich hingegen oft ein verkürztes New-Work-Verständnis, bei dem es primär darum geht, was andere machen müssen. Aber New Work ist mehr als ein Benefit-Katalog. Wer sich dafür interessiert, was New Work alles beinhaltet und wie die Umsetzung in der Praxis aussehen kann, sollte das Buch lesen. Ich kann es jedenfalls.

Bei Amazon oder Genialokal bestellen!

Anzeige Anzeige

Die große Arbeiterlosigkeit

Von Magdalena Oehl, Gründerin von Talent Rocket

Der Fachkräftemangel ist die wahrscheinlich best prognostizierte Krise, in die wir in den nächsten Jahren hineingeraten. Für mich als Gründerin eines HR-Techs liefert „Die große Arbeiterlosigkeit“ wertvolle Impulse, wie Unternehmen auf diese Herausforderung reagieren können. Sebastian Dettmers zeigt, wie der Verlust von fünf Millionen Arbeitskräften bis 2035 Unternehmen zwingt, neue Wege zu gehen. Er erklärt, warum klassische Recruiting-Ansätze oft nicht mehr ausreichen und wie Technologie helfen kann, den Arbeitsmarkt neu zu gestalten. Das Buch betont die Bedeutung flexibler Arbeitszeitmodelle, lebenslanges Lernen und einer Kultur der Wertschätzung. Klar ist: Es wird für Unternehmen immer schwerer werden, offene Stellen mit hoch qualifizierten Bewerberinnen und Bewerbern zu besetzen. Deswegen ist es essenziell, sich jetzt Gedanken darüber zu machen, was Unternehmen zukunftssicher macht. Das Buch ist ein Weckruf für alle, die den Fachkräftemangel nicht nur als Risiko sehen, sondern aktiv Lösungen entwickeln wollen.

Bei Amazon oder Genialokal bestellen!

Anzeige Anzeige

Mental Health Matters

Von Nora Dietrich, Gründerin & Co-CEO von Between People

Mentale Gesundheit ist keine Eintagsfliege, sondern ein nachhaltiger kultureller Wandel. Wir sind so erschöpft wie nie, und Organisationen stehen vor der Frage: Wie können wir die Gesundheit unserer Teams nicht nur fordern, sondern fördern? Es gibt kaum Literatur auf dem deutschen Markt, die das Wissen pointiert, modern und nahbar auf den Punkt bringt – strategisch und operativ denkt und mit Stigmata aufräumt. Bis jetzt. Denn das Buch „Mental Health Matters“ von Eva Elisa Schneider ist eine Goldgrube für fundiertes Wissen, nahbare Erfahrungsberichte, praktische Tipps zur Vorbeugung von Stress und eine Anleitung für strategische Bausteine, die nicht nur jeden Einzelnen von uns gesünder machen, sondern auch unser Organisationsystem in Gänze. Es richtet sich an uns alle, aber vor allem an Führungskräfte, Personalverantwortliche und Menschen, die das Thema mitbewegen wollen. „Das Buch ist die moderne ‚Mental-Health-Bibel‘ mit hohem Praxisanteil“, schreibt ein Leser auf Amazon und da kann ich nur zustimmen.

Bei Amazon oder Genialokal bestellen!

Anzeige Anzeige

Alles überall auf einmal

Von Elisabeh L’Orange, Podcast-Host von Tech and Tales

Künstliche Intelligenz verändert unsere Welt grundlegend und webt sich jetzt schon wie ein Faden durch unsere Gesellschaft. KI ist eine ebenso bahnbrechende Technologie wie einst die Elektrizität und revolutioniert nicht nur die Art, wie wir arbeiten und denken, sondern auch, wie wir Probleme lösen und miteinander interagieren. „Alles überall auf einmal“ von Miriam Meckel und Léa Steinacker bietet einen großartigen Einstieg in die KI-Welt und bot mir einen wissenschaftlich fundierten Überblick, ohne in apokalyptische Warnungen oder übertriebenen Hype zu verfallen. Die Autorinnen zeigen auf, welche Chancen generative KI bietet und wie wir sie effektiv nutzen können. Überdies erzählen sie die lange menschliche Geschichte hinter der KI, beleuchten konkrete Anwendungsfälle und das wirtschaftliche Potenzial. Ich möchte es als Einsteigerlektüre empfehlen, um einen Überblick zu bekommen und um zu verstehen, welche weitreichenden Entscheidungen wir als Gesellschaft treffen müssen, um diese Entwicklung aktiv und zukunftsorientiert zu gestalten.

Bei Amazon oder Genialokal bestellen!

Digital Republic

Von Josephine Ballon, Geschäftsführerin von HateAid

Sollten Tech-CEOs wie Anwält:innen und Ärzt:innen reguliert und persönlich haftbar gemacht werden? Welche ethischen Pflichten haben Coder? Und wie kann die öffentliche Debatte fairer gestaltet werden? Jamie Susskind liefert eine schonungslose, ehrliche Analyse der Macht der Tech-Konzerne und zeigt, wie eine Regulierung nach demokratischen Prinzipien gelingen kann. Susskind zeigt außerdem, dass Plattformen nicht nur bestehende Meinungen verstärken sollten, sondern Vielfalt. Denn: Demokratie benötigt ausgewogene Debatten. Mit kreativen Lösungsansätzen wie unabhängigen Aufsichtsgremien oder ISO-Standards fordert der Autor Jamie Susskind dazu auf, neue Wege zu gehen und den Status quo zu hinterfragen. Sein Buch „Digital Republic“ regt dazu an, in einer zunehmend digitalen Welt endlich Verantwortung zu übernehmen und klare Regeln für Unternehmen zu schaffen. Ein Buch, das inspiriert, den eigenen Einfluss zu überdenken, neue Ansätze zu wagen und aktiv Verantwortung zu übernehmen – definitiv „Food for your thought“!

Bei Amazon oder Genialokal bestellen!

Unverfügbarkeit

Von Ansgar Oberholz, Gründer des St. Oberholz

Die Verfügbarmachung der Welt, die Zugänglichkeit zu möglichst allem, scheint unser Zeitalter zu prägen wie kaum ein anderes Phänomen. Und doch ist dies ein urtümlicher menschlicher Trieb, der uns seit jeher anzuhängen scheint. Und genau um diesen Antrieb geht es in „Unverfügbarkeit“ von Hartmut Rosa. Durch die Digitalisierung und das Internet wird diesem menschlichen Verlangen in noch nie dagewesenen Ausmaß Raum gewährt. Gleichzeitig muss man wissen, dass nicht wenige Dinge, die man verfügbar macht, dadurch fad und geschmacklos werden. Man denke nur an sein erstes Netflix-Erlebnis und wie gut sich das angefühlt hat. Heute fühlt sich Netflix oft eher bedrückend an, vor allem aber wertlos. Sich bewusst zu sein, dass die meisten Geschäftsmodelle auf Verfügbarmachung basieren und sich damit gleichzeitig selbst auffressen, ist augenöffnend für Strategie und Produktmanagement. Das Buch ist nicht nur inspirierend und unterhaltsam geschrieben, es ist ein wertvoller Leitfaden für Geschäftsmodellentwicklung und Marketing.

Bei Amazon oder Genialokal bestellen!

Zeit, sich aus dem Staub zu machen

Von Amanda Maiwald, Gründerin & CEO von Complori

Der Titel klingt nach einer lockeren Ausrede. In Wirklichkeit ist „Zeit, sich aus dem Staub zu machen“ aber auch ein spannender Deep Dive in eine der größten Herausforderungen unserer Arbeitskultur: Die Verschmelzung von Identität und Beruf. Die mehrfach ausgezeichnete Leistungssportlerin Andrea Petkovic nimmt uns mit auf ihre Reise vom Tennisplatz in den „Ruhestand“ – mit Anfang 30, wenn andere Menschen die Karriereleiter aufsteigen oder überhaupt erst in den Beruf starten. Damit stellt ihr Buch eine Frage, die weit über Sport hinausgeht: Wer sind wir, wenn wir nicht mehr das sind, was wir tun? Ich erlebe als Gründerin selbst, dass mein Selbstbild stark mit meinem Unternehmen verknüpft ist. Wenn ich gefragt werde, wie es mir geht, antworte ich häufig damit, wie es bei uns im Unternehmen läuft. Gerade für Gründende und Führungskräfte liefert das Buch wertvolle Denkanstöße. Petkovic zeigt – neben vielen Einblicken in das Leistungstennis –, wie wir lernen können, unseren Selbstwert in gewisser Hinsicht von beruflichen Erfolgen zu entkoppeln.

Bei Amazon oder Genialokal bestellen!

Zusammenhänge

Von Axel Kaiser, Gründer und Geschäftsführer von Denttabs

Wolf Lotters „Zusammenhänge“ ist ein Augenöffner für alle, die verstehen wollen, wie unsere vernetzte Welt wirklich funktioniert. Der Brandeins-Mitgründer nimmt uns auf eine Reise durch die oft übersehenen Verbindungen zwischen scheinbar unabhängigen Entwicklungen. Seine zentrale Botschaft: Wer die Entstehungsgeschichte von Strukturen und Systemen versteht, kann ihre Zukunft aktiv mitgestalten. Was das Buch für mich besonders wertvoll macht: Lotter zeigt anhand konkreter Beispiele, wie kleine Veränderungen große Wirkung entfalten können. Er bleibt dabei aber nicht theoretisch, sondern zeigt an Beispielen, wie man vernetztes Denken im Alltag umsetzen kann. Nach der Lektüre schaut man nicht nur auf das eigene Geschäft mit anderen Augen, sondern entdeckt auch Chancen, die vorher unsichtbar waren. „Zusammenhänge“ ist ein Wegweiser für alle, die in einer komplexen Welt nicht nur reagieren, sondern agieren wollen. Eine klare Leseempfehlung für Führungskräfte und Zukunftsgestalter:innen aller Art.

Bei Amazon oder Genialokal bestellen!

Loonshots

Von Fabian Rang, Mitgründer & CTO von Paretos

„Loonshots“ von Safi Bahcall erklärt auf eindrucksvolle Weise, warum manche verrückte Ideen scheitern, während andere die Welt verändern. Bahcall liefert nicht nur theoretische Erklärungen, sondern auch praktische Werkzeuge für den Innovationsalltag.Besonders spannend ist seine Unterscheidung zwischen einer sogenannten Franchise-Innovation, also schrittweisen Verbesserungen, und den sogenannten Loonshots, die radikal neue Ansätze verfolgen. Anhand historischer Beispiele wie der Entwicklung der Radar-Technologie oder bahnbrechender Medikamente verdeutlicht er, wie große Durchbrüche entstehen und warum sie zunächst oft belächelt werden. Das Buch zeigt, wie man Teams aufbaut, die verrückte Ideen möglich machen. Es beschreibt, wie eine Kultur geschaffen werden kann, in der radikale Innovationen gedeihen, und wie man systematisch Widerstände gegen neue Ideen überwindet. Bahcall liefert dabei konkrete Tipps zur Teamgröße, Meetinggestaltung und seinen „Bush-Vail-Regeln“ für das Management von Innovationen.

Bei Amazon oder Genialokal bestellen!

Selbstbetrachtungen

Von Basti Koch, Product Director der Haufe Akademie

Marc Aurels „Selbstbetrachtungen“ stehen für echtes persönliches Wachstum und inneren Frieden. Seine stoische Philosophie erinnert uns daran, dass wahres Glück aus unserer eigenen Einstellung kommt – nicht aus äußeren Erfolgen. Besonders in der hektischen Business-Welt ist das eine Botschaft, die heute mehr denn je zählt. Als Punk im Herzen kann ich das nur begrüßen: Sich nicht von den Erwartungen anderer definieren zu lassen, sondern innerlich stark und gelassen zu bleiben. Ich bin immer wieder begeistert, wie leicht sich die antiken Weisheiten Aurels auf moderne Herausforderungen im Job übertragen lassen. Egal, ob Krisenbewältigung, Führungsverantwortung oder der Umgang mit Stress – Marc Aurels Worte sind zeitlos voller Mehrwert. Seine Worte sind sehr klar und prägnant. Das passt perfekt zum Micro-Learning-Ansatz: Leser:innen bekommen kurze Impulse, die sie sofort anwenden können und die (hoffentlich) langfristig Wirkung zeigen. Das Beste: Er schrieb das alles nur für sich. Ein Kaiser, der sich selbst reflektiert – authentischer geht’s kaum.

Bei Amazon oder Genialokal bestellen!

Black Box Thinking

Von Kristina Colak, Human Resources Director von Yousign

„Black Box Thinking“ von Matthew Syed nimmt die Leserinnen und Leser auf eine Reise mit, die die Bedeutung eines offenen Umgangs mit Fehlern beleuchtet. Er zeigt auf, dass echter Fortschritt möglich wird, wenn jede Erkenntnis aus Fehlern konsequent genutzt wird. Anhand praxisnaher Beispiele aus unterschiedlichen Bereichen wie der Luftfahrt, Medizin, Wirtschaft oder dem Sport veranschaulicht Syed, dass der richtige Umgang mit Fehlern oft entscheidender ist, als sie ganz vermeiden zu wollen. Statt sie unter den Teppich zu kehren, sollten Fehler als wertvolle Hinweise für Verbesserungen dienen. Das Buch motiviert zu einem Kulturwandel, der sich weit über den Arbeitsplatz hinaus anwenden lässt. Ob im Beruf, im Sport oder im Alltag: „Black Box Thinking“ inspiriert, Herausforderungen mit einem offenen Lerngeist zu begegnen. Für Führungskräfte und alle, die in stressigen Situationen schnell entscheiden müssen, ist das Buch ein unverzichtbarer Leitfaden, um vermeintliche Rückschläge in echten Fortschritt zu verwandeln.

Bei Amazon oder Genialokal bestellen!

Die 7 Wege zur Effektivität

Von Sabrina Goebel, Chief Sales Officer der Raan Gruppe

Kein neues Buch, aber ein Klassiker: „Die 7 Wege zur Effektivität“ bietet Prinzipien und Konzepte, die persönliche und berufliche Effektivität nachhaltig steigern und weltweit Menschen sowie Organisationen positiv beeinflussen. Covey vermittelt darin eine klare Struktur, die dabei hilft, Prioritäten zu setzen, produktiver zu werden und die eigenen Stärken bewusst einzusetzen. Von Zukunftsplanung und Zielerreichung über Selbstmanagement und Gewinn-Gewinn-Vereinbarungen bis zu Kommunikation, Beziehungsaufbau, Teamarbeit und Stressreduktion – die Kompaktausgabe veranschaulicht mit greifbaren Beispielen, wie sich die sieben Wege einfach und schnell im Alltag umsetzen lassen. Seine Prinzipien sind ebenso relevant für Führungskräfte wie für Menschen, die an ihrer persönlichen Weiterentwicklung interessiert sind. Das Buch inspiriert, Perspektiven zu verändern und langfristige Ergebnisse zu erzielen – eine unverzichtbare Lektüre für alle, die effektiver und bewusster leben und arbeiten möchten.

Bei Amazon oder Genialokal bestellen!

The New Map

Von Florian Resatsch, CEO von Elevion Green

Damit unsere E-Autos fahren, die Rechenzentren die KI laufen lassen und wir uns morgens Kaffee machen können, benötigen wir Energie. Doch wie riesig der Apparat ist, der dahintersteckt, vergessen wir oft im Alltag. In Deutschland fließt Strom einfach aus der Steckdose – aber globale Krisen, wie der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, führen uns schmerzhaft vor Augen, wie komplex und international verzahnt unsere Energieversorgung wirklich ist. Daniel Yergin zeigt in „The New Map“ eindrucksvoll, wie Energie, Klima und politische Interessen untrennbar miteinander verbunden sind. Für mich wurde durch das Buch klarer denn je, dass die Energieversorgung eines der zentralen Zukunftsthemen sein wird. Unternehmen müssen sich mit alternativen, dezentralen Lösungen beschäftigen, um langfristig unabhängiger und widerstandsfähiger zu werden. Wer die Dynamiken von Energie und Geopolitik versteht, kann seine eigenen Strategien in Zeiten globaler Umbrüche besser ausrichten – und damit erfolgreich die Zukunft gestalten.

Bei Amazon oder Genialokal bestellen!

The Almanack of Naval Ravikant

Von Ole Besendahl, Gründer und CEO von 5AM

Was ich an diesem Buch besonders schätze, ist seine kompromisslose Direktheit. Statt sich in langatmigen Erklärungen zu verlieren, bringt das Buch Naval Ravikants Erkenntnis präzise und auf den Punkt. Jedes Kapitel enthält sofort umsetzbare Weisheiten wie „If you can’t decide, the answer is no“ – einfach, aber extrem effektiv. Das Buch liefert eine Fülle an mentalen Modellen, die man iterativ anwenden kann, um sich kontinuierlich zu verbessern. Während andere Autor:innen oft zu viele Seiten brauchen, um eine Idee auszuführen, gelingt es hier, in wenigen klaren Sätzen ganze Konzepte zu vermitteln. Das macht es ideal für alle, die schnelles, prägnantes Wissen suchen. Mir helfen die Denkanstöße des Buchs dabei, neue Perspektiven einzunehmen und mich selbst regelmäßig gedanklich herauszufordern. Ob es um den Aufbau von Wohlstand oder persönliches Glück geht – „The Almanac of Naval Ravikant“ von Eric Jorgenson inspiriert dazu, die eigene Denkweise zu schärfen und klügere Entscheidungen zu treffen. In meinen Augen eine klare Leseempfehlung wert!

Bei Amazon oder Genialokal bestellen!

Burn Book

Von Laura Möller, Direktorin des K.I.E.Z.

Kara Swishers „Burn Book“ ist ein stimmungsvolles wie nachdenkliches Werk, das eine kritische Analyse der US-Tech-Branche liefert. Denn Swisher, vielfach preisgekrönte US-Journalistin und Autorin, lässt sich von den Nebelkerzen und Heilsbotschaften aus dem Silicon Valley nicht beeindrucken, sondern grillt tatsächlich seit Jahrzehnten die bekanntesten Köpfe der Tech-Szene nicht zuletzt mit ihrer Berichterstattung. Passender könnte der Titel „Burn Book“ also gar nicht sein. Teils Sachbuch, teils Autobiografie, greift sie darin auf, was sie über Jahre sowie etliche Hype- und Umbruchphasen hinweg erlebt hat. Und das ist eine ganze Menge. Wer das Buch liest, bekommt unzählige Beispiele dafür geliefert, dass „fake it til you make it“ wirklich nicht der beste Rat für Gründer:innen ist. Für Führungskräfte, die sich in den Komplexitäten moderner Technologie zurechtfinden möchten, kann das Verständnis dieser Erzählungen und Kritiken von unschätzbarem Wert im Arbeitsalltag sein, um eine verantwortungsvollere und innovativere Zukunft zu fördern.

Bei Amazon oder Genialokal bestellen!

The Power of Now

Von Fabian J. Fischer, CEO der Etribes Group

Der Bestseller „The Power of Now“ (oder zu Deutsch: Jetzt!) von Eckhart Tolle ist kein Management-Buch im klassischen Sinne. Und dennoch eignet es sich als solches wunderbar. Denn die spirituellen Einsichten, die das Buch liefert, sind der Nährboden für eine individuelle emotionale Intelligenz und damit eine Kultur der Achtsamkeit. Eckard Tolles Lehre betont die Bedeutung des Lebens im gegenwärtigen Moment. Diese Fähigkeit ist maßgebend für Führungskräfte, um klare Entscheidungen zu treffen und nicht von Ängsten oder Sorgen über die Zukunft abgelenkt zu werden. Weiterhin zeigt Autor Eckard Tolle, dass unser Ego uns in privaten wie beruflichen Situationen viel zu oft im Wege steht, um konstruktiv zu sein. Indem Führungskräfte etwa lernen, ihre Gedanken zu beobachten und sich nicht direkt mit ihnen zu identifizieren, können sie freier, kreativer denken und innovative Lösungen entwickeln. Genau das ist für den Erfolg in der heutigen Geschäftswelt unerlässlich. Denn erst, wer sich selbst zu führen gelernt hat, kann andere führen.

Bei Amazon oder Genialokal bestellen!

Slow Productivity

Von Christoph Magnussen, Gründer und CEO Blackboat

„Slow Productivity“ von Cal Newport ist ein Pamphlet für fokussiertes Arbeiten. Das Buch liefert Impulse dafür, richtig zu priorisieren – und ist damit Management-Literatur für alle, egal ob C-Level oder Karrierestartende. Newports Empfehlung lautet, sich immer auf die eine Sache einzuschießen, um das bestmögliche Ergebnis ohne Stress zu erreichen. Stress, so Newport, käme vor allem durch Ablenkungen bei der Arbeit, verursacht durch das Mehr an asynchroner Kommunikation im modernen Joballtag. Also: Notifications, Mails und so weiter. Wer bereits den New-Work-Gedanken – das machen zu wollen, was man wirklich, wirklich will und eine entsprechende Arbeitsumgebung zu gestalten – verinnerlicht hat, wird feststellen, dass sich schon Gelerntes zur Behandlung der von Newport beschriebenen Symptomatik einsetzen lässt. Etwa durch das Aufsetzen von klaren Kommunikationsregeln – je emotionaler ein Thema, desto synchroner der Kanal! In Summe ist es als Workbook zu verstehen, um die eigene Arbeitsweise auf die Probe zu stellen oder zu verifizieren.

Bei Amazon oder Genialokal bestellen!

Das neue Land

Von Nuvia Maslo, Geschäftsführerin von Verso

Als ich das Buch „Das neue Land“ las, war ich sofort von Verena Pausders energiegeladener und zukunftsgewandter Perspektive erfüllt. In einer Zeit, in der wir von multiplen Krisen umgeben sind, finde ich ihren pragmatischen Ansatz äußerst erfrischend. Was mich besonders ansprach, war Pausders Fähigkeit, sich auf wirklich wichtige Themen zu konzentrieren – Digitalisierung, Klimaschutz, Bildung und Innovation – ohne sich in kurzfristigen Emotionalitäten zu verlieren. Von ihrem Mut, umsetzbare Lösungen vorzuschlagen, statt in Ängstlichkeit und Egoismus zu verharren, sollten sich Leader sowohl in der Wirtschaft, als auch in der Politik nicht nur eine Scheibe abschneiden. Ich schätze sehr, dass Pausder nicht nur vage Visionen präsentiert, sondern konkrete Ideen zur schnellen Umsetzung liefert. Auch wenn nicht jeder Vorschlag universell anwendbar sein mag und sich sicherlich diskutieren lässt, braucht es doch jetzt genau das: Einen Weckruf, der uns daran erinnert, dass wir die Kraft haben, positive Veränderungen zu bewirken.

Bei Amazon oder Genialokal bestellen!

Schnelles Denken, langsames Denken

Von Inga Grieger, Managing Director von BMW i Ventures

Das Buch „Schnelles Denken, langsames Denken“ von Daniel Kahnemann hat mich tief beeindruckt. Auf eine unglaublich zugängliche Art und Weise erklärt er, wie unser Denken strukturiert ist und wann welche Denkbereiche angesprochen werden. Besonders die alltäglichen Beispiele, die im Buch beschrieben werden, machen diese komplexen Prozesse leichter verständlich. Als Business Development Managerin bin ich diesbezüglich immer auf der Suche nach neuen Impulsen – denn: Kommunikation und die Ansprache meines Gegenübers ist ein zentraler Bestandteil meiner Arbeit. Das Buch hat mir hierzu etliche Aha-Momente beschert. So wurde mir beispielsweise klar, warum manche Botschaften oder Inhalte aufgenommen werden und andere nicht. Hier gilt es, die richtigen Strategien zu entwickeln, um mit einer durchdachten Kommunikation die ins Auge gefassten Zielgruppen präziser erreichen zu können – dazu liefert Kahnemann spannende Einblicke und darüber hinaus die entsprechende Inspiration.

Bei Amazon oder Genialokal bestellen!

Mehr zu diesem Thema