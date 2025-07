Führungskräfte-Studie: Darum verehren manche Menschen despotische Chefs

Studie klärt, warum manche Menschen despotische Chef:innen verehren? (Foto: Just dance/Shutterstock)

Was steckt dahinter, wenn manche Menschen freundliche und fürsorgliche Chef:innen als schwach ansehen. Warum arbeiten viele Angestellte lieber unter dominanten Vorgesetzten, selbst dann, wenn diese despotisch agieren?

Untersuchungen zu despotischen Vorgesetzten

Mit diesen und weiteren Fragen haben sich Sozialwissenschaftler:innen der Columbia University in New York City beschäftigt. Das Forschungsteam um Christine Nguyen und Daniel Ames befragte dazu in sieben Untersuchungen gut 2.000 Teilnehmer:innen – und bekam ein eindeutiges Ergebnis.

Der im Journal of Personality and Social Psychology veröffentlichten Studie zufolge hängt die Bewertung von Führungspersönlichkeiten stark von dem eigenen Weltbild ab. Demnach würden Personen, die die Welt als einen Wettbewerbsdschungel betrachteten, dominante Chef:innen eher als kompetent und durchsetzungsstark bewerten, wie Spiegel Online schreibt.

Bewertung hängt vom eigenen Weltbild ab

Ganz anders werden despotische Führungskräfte laut der Studie von Menschen bewertet, die ihr soziales Umfeld als kooperativ und wohlwollend erlebten. Diese Art von Angestellten könnte dominante Chef:innen als „widerwärtig, ineffektiv oder naiv“ empfinden, so Ames, Co-Autor der Studie.

Interessant ist auch, dass jene, die die Gesellschaft als einen harten Wettbewerb ansehen, nicht nur eher unter despotischen Chef:innen arbeiten, sondern auch länger bei ihnen bleiben. Co-Autorin Nguyen zufolge würden diese Mitarbeiter:innen ihren Vorgesetzten auch eher ihren beruflichen Erfolg zuschreiben.

Für die Forscher:innen könnten die Ergebnisse ihrer Studie dazu beitragen zu erklären, warum manche Führungskräfte trotz ihres Fehlverhaltens von ihrem Umfeld entschuldigt, toleriert oder sogar unterstützt werden.

Stellen Despoten eher Gleichgesinnte ein?

Die Frage danach, warum sich viele Despot:innen so lange auf ihrer Position halten können, könnte aber auch eine weitere These der Forscher:innen beantworten helfen. Es sei nämlich denkbar, dass despotische Vorgesetzte bevorzugt Menschen als Untergebene einstellen, die ihr von Macht und Stärke geprägtes Weltbild teilten.

Um zu ihren Ergebnissen zu gelangen, hatten die US-Forscher:innen die Teilnehmer:innen in Umfragen und Experimenten zur Bewertung hypothetischer Fallbeispiele aufgefordert. Es ging aber auch darum, das Verhalten von realen CEOs wie Apples Tim Cook oder Mary Barra von General Motors einzuschätzen.

