Fünf Billionen Dollar: So wurde Nvidia zum wertvollsten Unternehmen der Welt
Nvidia hat als erstes Unternehmen weltweit die Marke von fünf Billionen US-Dollar Börsenwert erreicht. Am Mittwoch stieg die Aktie im frühen Handel um rund fünf Prozent und überschritt zeitweise 210 Dollar. Das ist der vorläufige Höhepunkt einer enormen Wachstumsgeschichte, die den Konzern aktuell zum wertvollsten Unternehmen der Welt macht. Selbst Microsoft und Apple, beide mit etwa vier Billionen Dollar bewertet, lässt Nvidia weit hinter sich.
- Zugriff auf alle Artikel auf t3n.de
- t3n Magazin und Technology Review in Digitaler Form
- Reduzierte Werbung
- Wöchentlicher Newsletter
im ersten Monat, danach ab 9,90 € pro MonatJetzt testen
Du bist bereits Plus- oder Pro-Member?Hier anmelden
Ulrike Barth liefert seit Anfang 2023 als Freelancerin bei t3n Einsichten in die Welt der Fintechs, Kryptowährungen und rund um den Verbraucherschutz im Finanzwesen.