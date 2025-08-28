Fünf Denkfehler rund ums Depot – was du für deine Rendite beachten musst

Sie wollen Vermögen aufbauen, für später vorsorgen oder finanziell unabhängig sein – viele Menschen in Deutschland investieren mit klaren Zielen in Aktien und Fonds. Doch zwischen Anspruch und Realität klafft oft eine große Lücke. Laut Finanztest verschenken Anlegerinnen und Anleger im Schnitt mehr als fünf Prozent Rendite pro Jahr – nicht wegen schlechter Produkte, sondern wegen typischer Anlagefehler.

Zu spät rein, zu früh raus. Zu viel Aktionismus, zu wenig Strategie. Immer wieder tappen vor allem Kleinanleger in dieselben psychologischen Fallen, und das kostet Rendite.

Dominik Scheld, Postdoctoral Researcher an der Professur für Behavioral Finance der Philipps-Universität Marburg, beobachtet dieses Phänomen seit Jahren. Er kennt die gängigsten Denkfehler – und weiß, wie man sie vermeiden kann.

Fehler Nummer 1: Gar nicht anlegen

Der gravierendste Fehler, den Privatanleger machen können, ist es, gar nicht zu investieren. „Die Deutschen haben weltweit eine der höchsten Sparquoten, erzielen damit aber nur geringe Renditen“, sagt Scheld.

Der Grund liegt auf der Hand: Statt ihr Geld am Kapitalmarkt zu investieren, parken viele Deutsche es auf Tagesgeld-, Giro- oder Festgeldkonten. Sicherheit steht im Vordergrund, doch damit sinkt die Rendite.

Aktuelle Zahlen des Deutschen Aktieninstituts bestätigen das: Im Jahr 2024 besaßen nur rund 12,1 Millionen Menschen in Deutschland Aktien, Aktienfonds oder ETFs – also etwa jeder Sechste ab 14 Jahren.

Dabei sprechen die langfristigen Daten eine klare Sprache: „Langfristig steigt der Markt“, sagt Scheld. „Wenn wir die letzten 30 bis 40 Jahre betrachten, sehen wir eine Kurve, die zwar schwankt, aber insgesamt klar nach oben zeigt.“ Wer nicht investiert, profitiert nicht von dieser Entwicklung.

Beispiel: Seit seiner Auflage erzielte der MSCI World Index durchschnittlich rund 6,65 Prozent Rendite pro Jahr. Wer sein Geld hingegen auf dem Sparkonto belässt, muss real mit einem Kaufkraftverlust rechnen, da die Zinsen meist unter der Inflationsrate liegen.

Fehler Nummer 2: Zu häufig traden

Auch das Gegenteil von Nichtstun kann schaden: Übermäßiges Handeln führt nur selten zu langfristigem Erfolg.

Zwar sind Ordergebühren bei Neobrokern heute oft minimal – oft fällt nur ein Euro pro Trade an oder Anleger können für eine Flatrate unbegrenzt handeln. Doch die Anbieter setzen stark auf Marketing, besonders abends in den sozialen Medien. Push-Nachrichten über Kursentwicklungen einzelner Aktien oder Indizes werden gezielt in die Feeds gespielt – oft emotional aufgeladen und mit beeindruckenden Charts oder Schlagzeilen versehen.

Das kann zu impulsivem Verhalten führen: Anlegerinnen und Anleger greifen zu und das meist außerhalb der regulären Börsenöffnungszeiten. Dann sind jedoch die sogenannten Spreads, also die Differenz zwischen Kauf- und Verkaufskurs, besonders hoch. Das schmälert die Rendite und macht spontane Trades teurer als gedacht.

Vor allem jüngere Menschen, die oft auf Instagram, X, Reddit oder Tiktok unterwegs sind, lassen sich laut Scheld von diesen „After-Hour-Impulsen“ verleiten. Doch kurzfristige Reaktionen ersetzen keine langfristige Anlagestrategie.

Tipp: Man sollte sich bewusst machen, dass jeder Trade Kosten verursacht. Denn zusätzlich zu den reinen Handelsgebühren fallen oft indirekte Kosten an, zum Beispiel durch ungünstige Spreads. Wer häufiger handelt, zahlt in der Summe also mehr und mindert damit seine Rendite langfristig. Das heißt: Nicht jede Gelegenheit ist eine gute Gelegenheit. Ein klarer Plan schützt vor Aktionismus.

Fehler Nummer 3: FOMO – die Angst, etwas zu verpassen

Mit exzessivem Handel ist oft ein weiterer Anlagefehler verknüpft: Fear of Missing Out (FOMO). Wer aus Angst, eine Chance zu verpassen, bei stark steigenden Kursen schnell einsteigt, macht das meist zu spät – oft am Höhepunkt des Hypes. Der folgende Kursrückgang kann aus der vermeintlichen Gelegenheit schnell ein Verlustgeschäft machen.

Social Media verstärkt diesen Effekt. Meme Stocks wie Gamestop oder AMC wurden millionenfach gehypt, häufig ohne Bezug zur wirtschaftlichen Lage der Unternehmen. Der Börsenwert wird dabei von Emotionen getrieben – nicht von Fundamentaldaten.

Dominik Scheld warnt: Dieses Herdenverhalten führt viele in die Irre. Denn wer nur investiert, weil „alle anderen“ es tun, steigt nicht selten zu spät ein und zahlt am Ende drauf. Emotionen sind an der Börse ein schlechter Ratgeber.

Tipp: Ruhig bleiben, strategisch handeln, reflektieren. Erfolgreiches Investieren ist selten spektakulär. Im Gegenteil: Je „langweiliger“ eine Strategie, desto nachhaltiger meist der Erfolg, sagt Scheld. Statt sich von Hype und Gruppendruck leiten zu lassen, sollten Anleger sich bewusst fragen: Investiere ich, weil ich überzeugt bin oder nur, um nichts zu verpassen? Wer Letzteres mit „Ja“ beantwortet, sollte besser Abstand nehmen.

Fehler Nummer 4: Gewinner zu früh verkaufen, Verlierer zu lange halten

Oft verkaufen Kleinanleger Gewinner zu früh – und halten Verlierer zu lange. Hintergrund ist die sogenannte Verlustaversion: Verluste schmerzen emotional stärker als gleich hohe Gewinne Freude bereiten. Anleger neigen deshalb dazu, schlechte Positionen auszusitzen, statt sie zu schließen.

„Privatanleger handeln auf Basis historischer Renditen“, erklärt Dominik Scheld. Doch die Börse bewertet nicht die Vergangenheit, sondern die Zukunft. Nur weil ein Wertpapier einmal Höchststände erreicht hat, bedeutet das nicht, dass es dorthin zurückkehrt.

Das Festhalten an Verlustbringern verursacht hohe Opportunitätskosten: Kapital bleibt gebunden und steht nicht für bessere Chancen zur Verfügung.

Beispiel: Der MSCI World Index erzielte in den letzten 20 Jahren über 256 Prozent Rendite – trotz Krisen. Zwar sind vergangene Ergebnisse kein Garant für künftige Entwicklungen, sie zeigen jedoch, was langfristig möglich ist.

Tipp: Anlegerinnen und Anleger sollten vor dem Kauf eine Stop-Loss-Marke festlegen, bei deren Erreichen sie konsequent verkaufen. Sie sollten sich außerdem fragen, ob der Titel noch zu ihrer Strategie passt oder ob sie ihn nur aus Trotz oder in der Hoffnung, dass sich etwas ändert, behalten.

Fehler Nummer 5: Fehlende Diversifikation

Ein Klumpenrisiko entsteht, wenn Anleger zu stark auf einzelne Werte oder Branchen setzen. Scheld rät daher zu breiter Streuung – am einfachsten über ETFs, die verschiedene Regionen und Branchen abdecken. Noch robuster wird das Portfolio durch die Kombination mit Anleihen.

Zwar senken Anleihen langfristig oft die Rendite, verbessern aber das Verhältnis von Risiko zu Ertrag. In turbulenten Phasen stabilisieren sie das Portfolio und federn Verluste ab. Das Grundprinzip lautet daher: Nicht alle Eier in einen Korb legen.

Tipp: Ein praktischer Ansatz, den auch Scheld empfiehlt, ist die Faustormel „100 minus Lebensalter = Aktienquote“ als grobe Orientierung für die Portfolioaufteilung. Wer also 40 Jahre alt ist, kann beispielsweise rund 60 Prozent seines Portfolios in Aktien-ETFs investieren und die restlichen 40 Prozent in Anleihen oder andere risikoärmere Anlageformen stecken. Dies ist keine starre Regel, sondern ein sinnvoller Orientierungswert – besonders für Einsteiger.

Julia-Eva Seifert

Julia-Eva Seifert arbeitet seit 2014 als freie Journalistin und schreibt für größere und kleinere Medienhäuser zu den Themen Beruf/Karriere und Finanzen.



