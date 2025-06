Fünfmal schneller als Starlink: Chinesische Forscher entwickeln neue Lasertechnologie

Chinesische Wissenschaftler:innen haben einen bedeutenden Durchbruch bei der Datenübertragung von Satelliten zur Erde erzielt. Wie The Economic Times berichtet, gelang es dem Forschungsteam mithilfe eines winzigen Zwei-Watt-Lasers, Daten mit einer Geschwindigkeit von einem Gbit/s über eine Distanz von 36.000 Kilometern zu senden. Das ist etwa fünfmal schneller als die typische Geschwindigkeit von Starlink-Verbindungen.

Anzeige Anzeige

Trotz der geringen Leistung des Lasers, die etwa der einer Kerze entspricht, gelang es den chinesischen Forscher:innen , eine stabile Verbindung mit außergewöhnlicher Datenrate herzustellen. Zum Vergleich: Die durchschnittliche Übertragungsrate von Starlink-Satelliten liegt laut verschiedener Messungen meist im mittleren zweistelligen Mbit/s-Bereich. Das chinesische System erreichte hingegen den Gigabitbereich – und das mit einem Bruchteil der Leistung.

Dadurch wäre es beispielsweise möglich, einen HD-Film von Shanghai nach Los Angeles in weniger als fünf Sekunden zu übertragen. Die neue Technologie könnte also revolutionäre Auswirkungen auf die Zukunft der Kommunikationstechnologie haben und Möglichkeiten für neue Anwendungen und Services schaffen, die bisher undenkbar waren.

Anzeige Anzeige

Neuer Ansatz führt zum Durchbruch

Entwickelt wurde die Technologie unter der Leitung von Professor Wu Jian und Liu Chao. Das Forschungsteam löste eines der größten Probleme in der optischen Satellitenkommunikation: Sogenannte atmosphärische Turbulenzen können die Lasersignale auf ihrem Weg zur Erde nämlich verzerren oder sogar komplett unbrauchbar machen.

Der Durchbruch gelang mit einer neuen Kombination zweier bestehender Technologien, die bisher nur unabhängig voneinander genutzt wurden. Die Adaptive Optik (AO) gleicht Signalverzerrungen in Echtzeit aus, während die Multi-Dimensional Reception (MDR) auch gestreutes Licht effizient auffängt. Gemeinsam bilden sie das sogenannte AO-MDR-System, das sowohl die Signalqualität verbessert als auch eine stabile Verbindung selbst unter schwierigen Bedingungen ermöglicht.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Die Forscher:innen demonstrierten, dass das System auch bei starker atmosphärischer Störung und über extrem große Distanzen stabile Übertragungen liefert – und das ganz ohne aufwendige Bodenstationen. Dadurch werden die Kosten erheblich reduziert und die Skalierbarkeit der Technologie erhöht.

Potenzial für Internet, GPS und Raumfahrt

Die neue Technologie könnte maßgeblich beeinflussen, wie wir in Zukunft kommunizieren – und vor allem in welchem Tempo. Laserbasierte Satellitenkommunikation bietet nicht nur höhere Geschwindigkeiten, sondern auch geringere Latenzen und eine verbesserte Sicherheit im Vergleich zu klassischen Funkverbindungen. Mögliche Anwendungen reichen vom ultraschnellen Internet über präzisere GPS-Systeme bis hin zur Echtzeit-Kommunikation in Raumfahrtmissionen.

Anzeige Anzeige

Mit dem erfolgreichen Test hat China einmal mehr demonstriert, welche Ambitionen das Land in den Bereichen Raumfahrt- und Kommunikationstechnologie verfolgt. Sollte sich die neue Lasertechnologie durchsetzen, könnte das nicht nur Anbieter wie Starlink herausfordern, sondern auch neue Maßstäbe für die globale Internetversorgung und die interplanetare Kommunikation setzen.