Für 55 Milliarden Dollar: Diese Investoren übernehmen EA

Für 55 Milliarden US-Dollar soll die Spieleschmiede Electronic Arts in die Hände von Investoren übergehen. Diese wollen das Unternehmen von der Börse nehmen. Dazu zählen auch Angehörige aus dem Trump-Umfeld.

Quelle: dpa
1 Min.
Electronic Arts soll von der Börse verschwinden. (Michael Vi / Shutterstock)

Die Firma hinter bekannten Videospielen wie Battlefield und Madden NFL wird für rund 55 Milliarden US-Dollar von Investoren übernommen. Danach soll das Unternehmen Electronic Arts die Börse verlassen. Unter den Käufern sind der staatliche Investmentfonds von Saudi Arabien und die Investmentfirma des Schwiegersohns von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner. Mit einem Unternehmenswert von 55 Milliarden Dollar (rund 47 Milliarden Euro) dürfte es einer der größten Deals dieser Art werden.

Von Electronic Arts kommt auch das Fußball-Spiel FC, zuvor bekannt unter dem Namen Fifa. Der Aktienkurs des kalifornischen Unternehmens war bereits am 26. September nach ersten Medienberichten um rund 15 Prozent gestiegen. Die Investoren bieten Anteilseignern nun 210 Dollar pro Aktie. Das sei ein Aufschlag von 25 Prozent auf den Preis vor den Medienberichten.

Branche läuft nach Corona-Boom schwächer

Die Videospielebranche hat nach einem zwischenzeitlichen Höhenflug in der Corona-Pandemie mit Rückgängen zu kämpfen. So baute Electronic Arts in mehreren Runden Arbeitsplätze ab. Klassischen Anbietern großer Videospiele, die für 60 Euro und mehr verkauft werden, machen zudem in der Basisversion kostenlos spielbare Plattformen wie Roblox und Fortnite Konkurrenz. Die Entwicklung der Blockbuster-Spiele kann derweil – wie bei einem Hollywood-Film – mehrere hundert Millionen Dollar verschlingen. Zugleich wird erwartet, dass die Kosten in Zukunft durch den Einsatz Künstlicher Intelligenz gedrückt werden können.

Der saudi-arabische Investmentfonds PIF gehörte bereits zu den größten Anteilseignern von Electronic Arts mit einem Anteil von rund zehn Prozent und verstärkte sich im Spielegeschäft in diesem Jahr mit der Übernahme der Entwicklerfirma hinter dem Smartphone-Spiel Pokemon Go. Neben Kushners Affinity Partners gehört zu den Investoren auch die Finanzfirma Silver Lake.

