Für bessere Bewegungsabläufe: So merken sich Deine Muskeln Bewegungen

Muskeln scheinen ein Gedächtnis zu haben, das sie leichter wieder in Form kommen lässt.

Der Ausdruck „es ist wie Fahrradfahren“ meint sinnbildlich, dass man manche Dinge nicht verlernt. Er veranschaulicht aber auch ziemlich direkt die bemerkenswerte Art und Weise, wie sich unser Körper Bewegungen merkt. Wir sprechen dann auch oft von Muskelgedächtnis, meinen aber meistens nicht die Muskeln selbst, sondern eine Erinnerung an ein koordiniertes Bewegungsmuster – abgespeichert in den Motoneuronen, die unsere Muskeln steuern.

In den letzten Jahren haben Wissenschaftler jedoch entdeckt, dass unsere Muskeln tatsächlich ein eigenes Gedächtnis für Bewegungen und Übungen haben. Wenn wir einen Muskel bewegen, scheint die Bewegung selbst einen Anfang und ein Ende zu haben. Aber in unseren Muskelzellen laufen weiterhin kleine Veränderungen ab. Und je mehr wir uns bewegen, wie beim Fahrradfahren oder anderen Sportarten, desto mehr beginnen diese Zellen, sich an diese Bewegung zu erinnern.

Ungewöhnliches Wachstum

Wir alle wissen aus Erfahrung, dass ein Muskel durch wiederholtes Training größer und stärker wird. Wie sie das aber tun, ist ungewöhnlich, da ihre Grundeinheiten – die Skelettmuskelzellen – einzigartig im Körper sind, sagt der führende Muskelwissenschaftler Adam Sharples von der Norwegischen Hochschule für Sportwissenschaften in Oslo und ehemaliger Profi-Rugbyspieler in Großbritannien. Skelettmuskelzellen sind lang und dünn wie Fasern, weshalb sie oft verkürzt auch als Muskelfasern bezeichnet werden, und sie haben mehrere Zellkerne. Sie wachsen nicht wie andere Zellen durch Teilung, sondern durch die Rekrutierung von Muskel-Satellitenzellen.

Das wiederum sind muskelspezifische Stammzellen, die in aller Regel ruhen, bis sie als Reaktion auf Stress oder Verletzungen aktiviert werden, und dann ihre eigenen Zellkerne beisteuern. Auf diese Weise unterstützen sie das Muskelwachstum und die Regeneration. Diese Zellkerne bleiben oft auch nach Phasen der Inaktivität eine Weile in den Muskelfasern erhalten, und es gibt Hinweise darauf, dass sie dazu beitragen können, das Wachstum zu beschleunigen, sobald man wieder mit dem Training beginnt.

Sharples‘ Forschung konzentriert sich auf das sogenannte epigenetische Muskelgedächtnis. „Epigenetisch” kommt vom griechischen Wort „epi“ für „auf“ und bezieht sich auf winzige Methylgruppen, die als molekulare Stoppschilder auf die Gene aufgebracht werden, um ihr Ablesen zu verhindern. Oder sie werden entfernt und das zugehörige Gen wird zum Ablesen (Expression) freigegeben. Die Gene selbst verändern sich also nicht. Epigenetische Änderungen werden durch Verhalten und Umwelt verursacht.

Im Allgemeinen aktiviert Bewegung Gene, die das Muskelwachstum fördern. Wenn man beispielsweise Gewichte hebt, lösen sich die Methylgruppen-Stoppschilder von bestimmten Genen, wodurch diese eher aktiviert werden und Proteine produzieren helfen, die das Muskelwachstum (Hypertrophie) beeinflussen. Diese Veränderungen bleiben bestehen, und wenn man wieder mit dem Gewichtheben beginnt, baut man schneller als zuvor Muskelmasse auf.

Muskeln haben ein Gedächtnis

2018 zeigte Sharples‘ Muskellabor als erstes, dass menschliche Skelettmuskeln ein epigenetisches Gedächtnis für Muskelwachstum nach dem Training haben. Muskelzellen sind also darauf vorbereitet, in Zukunft schneller auf Training zu reagieren, selbst nach einer monatelangen – und vielleicht sogar jahrelangen – Pause. Mit anderen Worten: Unsere Muskeln erinnern sich daran, wie es geht. Weitere Studien von Sharples und anderen haben ähnliche Ergebnisse bei Mäusen und älteren Menschen bestätigt und lieferten weitere Belege für das epigenetische Muskelgedächtnis über Artengrenzen hinweg und bis ins hohe Alter. Selbst alternde Muskeln haben die Fähigkeit, sich daran zu erinnern, wann Sie trainieren.

Gleichzeitig verweist Sharples auf interessante neue Erkenntnisse, dass Muskeln sich auch an Phasen der Atrophie erinnern, wenn ihr Volumen also abnimmt, und dass junge und alte Muskeln dies unterschiedlich tun. Junge menschliche Muskeln haben offenbar eine „positive“ Erinnerung an Muskelschwund – „insofern, als sie sich nach einer ersten Phase der Atrophie gut erholen und in einer wiederholten Atrophiephase keinen größeren Verlust erleiden“, erklärt er.

Gealterte Muskeln, etwa von Ratten, scheinen dagegen eine ausgeprägtere „negative“ Erinnerung an Atrophie zu haben, in der sie „anfälliger für größere Verluste und eine übertriebenere molekulare Reaktion sind, wenn sich der Muskelschwund wiederholt“. Grundsätzlich neigen junge Muskeln dazu, sich von Phasen des Muskelabbaus zu erholen, sie ignorieren ihn gewissermaßen, während ältere Muskeln empfindlicher darauf reagieren und möglicherweise anfälliger für weiteren Verlust in der Zukunft sind.

Negative Auswirkungen von Krankheiten

Auch Krankheiten können zu dieser Art von „negativem“ Muskelgedächtnis führen. In einer Studie mit Brustkrebsüberlebenden mehr als zehn Jahre nach Diagnose und Behandlung zeigten die Teilnehmerinnen ein epigenetisches Muskelprofil von Menschen, die viel älter waren als ihr chronologisches Alter. Allerdings konnten die Teilnehmer:innen nach fünf Monaten Aerobic-Training das epigenetische Profil ihrer Muskeln wieder auf das Niveau einer altersgleichen Kontrollgruppe gesunder Frauen zurücksetzen.

Dies zeigt, dass „positive“ Muskelgedächtnisse „negativen“ entgegenwirken können. Die Erkenntnis daraus? Unsere Muskeln verfügen über eine eigene Art von Intelligenz. Je mehr man sie nutzt, desto mehr kann man diese Intelligenz als dauerhafte, vorteilhafte Ressource für den Körper in der Zukunft einsetzen.

Der Artikel stammt von Bonnie Tsui. Sie ist die Autorin des Buches „On Muscle: The Stuff That Moves Us and Why It Matters“ (Algonquin Books, 2025).