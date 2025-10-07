Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
MIT Technology Review Analyse
Verpasse keine News mehr!

Für E-Bikes sind bisher keine Kennzeichen oder ein Führerschein nötig: Ist das bald zu Ende?

Die EU will die Fahrradgattung E-Bike neu regulieren. Dabei spielen auch Fragen der Inklusion und der Mobilitätsgerechtigkeit eine Rolle. Die Branche fürchtet Einschränkungen.

Von Hans Dorsch
9 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Für E-Bikes sind bisher keine Kennzeichen oder ein Führerschein nötig: Ist das bald zu Ende?

Das Mubea Cargo Pack sieht aus wie ein kleiner Lieferwagen und kann 200 Kilogramm Ladung transportieren. Rechtlich gesehen ist es aber trotzdem so etwas wie ein Fahrrad.
(Foto: StefanSchuetz.com)

Mai 2024, E-Enduro World Cup in Finale Ligure, dem Mountainbike-Hotspot Italiens. Der ehemalige deutsche Downhill-Meister Johannes Fischbach kommt zur ersten von zwei „Power Stages“. Diese Abschnitte sind speziell für E-Bikes gemacht und so steil, dass sie eigentlich kaum zu befahren sind. Seine Helmkamera zeigt, wie er die Stollen seines Vorderrads durch tiefe, ausgetrocknete Furchen lenkt. Im Hintergrund mischt sich sein angestrengter Atem mit dem Heulen des Elektromotors. Ein bierkastenhoher Stein versperrt ihm den Weg. Fischbach lupft das Vorderrad und zieht mit vereinter Muskel- und Motorkraft das Hinterrad nach. Knapp zwei Minuten später erreicht er absolut erschöpft das Ziel. Am Ende holt er den neunten Platz der Gesamtwertung.

Weiterlesen mit Plus-Abo
Jetzt testen
  • Zugriff auf alle Artikel auf t3n.de
  • t3n Magazin und Technology Review in Digitaler Form
  • Reduzierte Werbung
  • Wöchentlicher Newsletter
0,00 € / Monat

im ersten Monat, danach ab 9,90 € pro Monat

Jetzt testen
Hans Dorsch
Mehr zu diesem Thema
Anzeige
Anzeige
Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren