„Für Leute wie Elon Musk gibt es ein höheres Ziel“: Experte erklärt, wie die Tech-Elite tickt

Den meisten Menschen wird das Akronym TESCREAL vermutlich nicht viel sagen. Dabei hat der toxische Mix aus Eugenik, dem Glauben an eine bevorstehende Singularität, der Angst vor einer unkontrollierten Superintelligenz und der kalten Rücksichtslosigkeit des „effektiven Altruismus“ die Eliten aus dem Silicon Valley entscheidend geprägt – allen voran Elon Musk. Émile Torres beschäftigt sich in den USA mit Philosophie und hat diesen Begriff gemeinsam mit der KI-Kritikerin Timnit Gebru entwickelt. Er soll verdeutlichen, dass viele der schillernden, angesagten Ideologien aus dem Silicon Valley einen gemeinsamen Kern haben: den tief verankerten Glauben an die eigene Überlegenheit gegenüber den minderwertigen Massen. Im Interview mit MIT Technology Review erklärt Torres, welche Rolle diese Ideologie heute spielt und was für die Zukunft der USA zu befürchten ist.