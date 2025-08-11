Für neue Bildgebungsverfahren: Forscher schießen Laserstrahl durch einen menschlichen Kopf

Wer einen Laser hat, sollte ihn nicht auf andere Menschen richten. Das Memo haben Forscher der Universität Glasgow offenbar nicht bekommen, im Gegenteil: Sie haben einen Laser entwickelt, der nicht nur auf den Kopf gerichtet wird, sondern sogar durch ihn hindurch schießt. Alles im Dienste der Wissenschaft, versteht sich.

Die von unabhängigen Expertinnen und Experten geprüfte Studie ist kürzlich im Fachmagazin Neurophotonics erschienen. Ziel der Forscher war es, Photonen, also vereinfacht gesagt Licht, durch einen menschlichen Schädel zu schicken, um das Potenzial für eine neue Bildgebungstechnologie zu testen.

Methoden, um in das Gehirn zu schauen

Um die Beschaffenheit und Aktivität des Gehirns nichtinvasiv zu messen und aufzuzeichnen, gibt es verschiedene Verfahren: Die Elektroenzephalografie (EEG) nutzt Elektroden auf der Kopfhaut, um die elektrische Spannung des Gehirns zu messen. Die Magnetresonanztomographie (MRT) erzeugt mithilfe starker Magnetfelder ein Schnittbild des Gewebes. Und die Nahinfrarotspektroskopie (NIRS) verwendet Infrarotlicht, um die Veränderungen im Blutsauerstoffgehalt zu messen, wodurch sich die Gehirnaktivität ableiten lässt.

Jedes Verfahren hat seine Vor- und Nachteile. EEG und NIRS sind vergleichsweise einfach und mobil durchzuführen, aber in ihrer Aussagekraft beschränkt, da die Messungen nicht tief ins Hirn vordringen. Das wiederum kann ein MRT, benötigt dafür aber große und teure Maschinen. Es gibt deshalb schon länger innerhalb der Medizin das Bedürfnis, neue Bildgebungsverfahren zu finden, die Messtiefe und Portabilität kombinieren.

In der Praxis ist das einfacher gesagt, als getan. Ein Problem besteht darin, dass bisherige optische Verfahren nicht über die Großhirnrinde, die äußerste Schicht des Gehirns, hinauskommen. Je tiefer ein Lichtstrahl in das menschliche Gehirngewebe vordringt, desto stärker ist die Dämpfung und desto mehr streut es – eine aussagekräftige Messung ist dann nicht mehr möglich.

„Es gibt viele optische Verfahren zur Überwachung der Gehirnaktivität, bei denen Laserdetektoren in einem Abstand von etwa drei bis fünf Zentimetern voneinander angebracht werden. Aber niemand hat wirklich versucht, den gesamten Kopf zu durchdringen“, sagt Jack Radford, der Hauptautor der Studie. Seinem Team ist das nun erstmals gelungen.

Nur ein Milliardstel eines Milliardstels durchdringt den Schädel

Die Forscher haben dafür einen speziellen gepulsten Laser mit einer Leistung von 1,2 Watt verwendet, der auf der anderen Seite des Schädels auf einen Photonenzähler trifft. Der sollte aufzeichnen, wie viele Photonen überhaupt die Reise durch Haut, Schädel, Hirnrinde und Hirnmasse überstehen und ob sich anhand ihres Weges ableiten lässt, wie das Gehirn beschaffen ist. Zuvor hatten die Forscher am Computer simuliert, welchen Weg die Photonen nehmen könnten.

Getestet wurde das System schließlich an einem männlichen, glatzköpfigen Probanden mit einem Schädeldurchmesser von 15,5 Zentimetern. Um zu verhindern, dass Photonen aus dem Labor auf den Zähler treffen, wurde der Raum abgedunkelt und der Proband in eine Art abgeschirmten Schlafsack gesteckt.

Das Ergebnis klingt zunächst ernüchternd: Zwar folgten die Photonen größtenteils den simulierten Wegen durch das Gehirn, was darauf hindeutet, dass sich dadurch tatsächlich dessen Beschaffenheit bestimmen lässt. Allerdings schaffte es nur etwa ein Photon pro Sekunde durch den Schädel hindurch, das sei nur ein „Milliardstel eines Milliardstels aller gesendeten nahinfraroten Photonen“, wie IEEE Spectrum schreibt – also quasi fast nichts und bei weitem nicht genug, um damit hochauflösende Aufnahmen zu erhalten.

Schwierigkeiten mit Photonen bleiben

Dazu kommt, dass es rund 30 Minuten dauerte, bis die Forscher überhaupt genug Daten für ein halbwegs aussagekräftiges Signal gesammelt hatten. Bei anderen Probandinnen und Probanden, die Haare und eine andere Hautfarbe hatten, konnten teils gar keine Photonen gemessen werden. Für den Einsatz in der Praxis ist das Verfahren deshalb derzeit noch völlig unbrauchbar.

Dennoch ist das Team um Jack Radford zufrieden. Nach fünf Jahren, in denen man mit verschiedenen Verfahren und Lasern experimentiert hatte, habe man nun erfolgreich demonstriert, dass es prinzipiell möglich sei, das Signal eines Lasers durch den menschlichen Schädel hindurch zu messen.

Nun müsse man auf dieser Grundlage aufbauen. Im besten Fall könnten daraus eines Tages neue, tragbare Bildgebungsverfahren entstehen, mit denen sich etwa Blutungen in tiefen Hirnstrukturen oder Tumore erkennen lassen, gerade in Umgebungen, in denen MRT-Untersuchungen nicht verfügbar sind. Auch bei der Diagnose von Schlaganfällen, bei denen es auf schnelle Reaktionen ankommt, könne das Verfahren helfen. Wenn es denn gelingt, noch ein paar Photonen mehr einzufangen.

