Für Nokia-Nostalgiker: So könnt ihr nie zuvor gesehenen Bilder von Handys betrachten

Für technikbegeisterte Kinder der Neunzigerjahre gibt es jetzt einen ganz einfachen Weg, sich in die Vergangenheit zurückzuversetzen. Im Nokia Design Archive hat die finnische Aalto-Universität Zigtausende Einträge und 959 GB digital erstellte Dateien kuratiert, die weit mehr können sollen, als an die ersten tragbaren Telefone und Handys zu erinnern.

In einer Pressemitteilung sagte die leitende Forscherin Prof. Anna Valtonen, das Archiv solle den Menschen die Möglichkeit geben, die Entwicklung der Technologie nachzuvollziehen. „In den frühen Jahren von Nokia gab es den echten Wunsch, die Menschen zu verstehen, wie sie leben, was sie antreibt“, schreibt Prof. Valtonen.

Der Blick in die Vergangenheit öffnet den Blick in die Zukunft

In den heutigen Zeiten, in denen KI eine immer größere Rolle spiele, befänden wir uns an einem ähnlichen Punkt der gesellschaftlichen Transformation. Die Menschen müssten nun dazu gebracht werden selbst zu überlegen, was das für die Zukunft bedeuten könnte.

„Das Archiv zeigt, wie Designer:innen Visionen konkretisiert haben, damit sie lange vor ihrer Verwirklichung richtig erforscht werden konnten“, führt die Wissenschaftlerin weiter aus. „Es erinnert uns daran, dass wir Handlungsspielraum haben und unsere Welt gestalten können – indem es die Arbeit vieler Menschen enthüllt, die genau das getan haben.“

Das Archiv soll weiter wachsen

Auf der kostenlosen Plattform werden User:innen vier Themenfilter angeboten: Produkte, Ästhetik, Designstrategie und Designprozess. Wer will, kann beispielweise ganze Präsentationen zu seinem Lieblingsprodukt durchsehen, die dann auch Konzeptdesigns und sogenannte Moodboards enthalten.

Ein anderes Thema, das viele interessieren könnte: Gaming und Handyspiele wie das beliebte Snake samt dessen ausführlicher Entstehungsgeschichte. Ein Anfang, wie das Team hofft, welches das Archiv in Zukunft noch weiter ausbauen will.

Dass auch ausgerechnet die Aalto-Universität des umfänglichen Themas angenommen hat, ist kein Zufall. Sie befindet sich in Espoo, der zweitgrößten Stadt Finnlands, in der Nokia sein Hauptquartier hat.

