News
Fulfilled by Tiktok: So können Verkäufer die gesamte Logistik auslagern

Vor wenigen Monaten startete Tiktok in den USA und Großbritannien bereits ein erfolgreiches Social-Commerce-Angebot: den Tiktok Shop. Jetzt übernimmt Fiege das Fulfillment, das Tiktok bereits angekündigt hatte.

Von Tobias Weidemann
2 Min.
Tiktok Shop kommt jetzt mit Logistik von Fiege. (Foto: RAEKA SINGGAR RAMADHAN / Shutterstock)

Tiktok Shop ist seit Ende 2025 offiziell in Deutschland aktiv und war von Anfang an stark diskutiert. Bereits zu Beginn zählten Marken wie About You, Hitschler und Nivea zu den ersten Partnern auf der Plattform und sammelten dem Vernehmen nach recht unterschiedliche Erfahrungen.

Auch wenn von der Social-Commerce-Euphorie der ersten Tage nicht mehr ganz so viel übrig ist, ist Tiktok Shop gekommen, um zu bleiben. Jetzt führt Tiktok in Deutschland seinen neuen Fulfillment-Service „Fulfilled by Tiktok“ (FBT) ein und kooperiert dabei mit dem Logistikdienstleister Fiege. Der Service soll es Händler:innen ermöglichen, ihre Logistikprozesse zu optimieren und sich stärker auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren – und dürfte vor allem für Händler:innen und Marken, die ihr Geschäft international angehen, essenziell sein.

Zentrales Portal für die Versandabwicklung

Fulfilled by Tiktok soll die reibungslose und vor allem schnelle Auftragsabwicklung sicherstellen und den Markenverantwortlichen entsprechende Tools für ein optimales Einkaufserlebnis an die Hand geben. Lagerung, Auftragsbearbeitung, Verpackung, Versand und Retouren sollen dabei zentral in einer einzigen Plattform zusammenlaufen. Die Marken können sich so auf Produktentwicklung, Marketing und Contenterstellung fokussieren und die Logistikprozesse auslagern.

Die Nutzung für Händler:innen soll einfach sein: Nach der Registrierung für FBT lassen sich Produkte definieren, die hierüber versendet werden sollen und entsprechende Identifikationscodes im System anlegen. Optional können Versender:innen die Retourenabwicklung über FBT aktivieren. Anstehende Warenlieferungen lassen sich mit Etiketten, Barcodes und entsprechender Verpackung vorbereiten, anschließend im FBT-Portal als Inbound Order (IBR) anlegen und die Ware an das zentrale FBT-Lager versenden. Schließlich steht ein Tool zur Lagerverwaltung und zur Optimierung des Bestands zur Verfügung.

Tiktok, bzw. Fiege übernehmen die gesamte Abwicklung der Fulfillment-Dienstleistungen. Das beinhaltet die flächendeckende, schnelle Lieferung sowie den Versand am folgenden Tag innerhalb Deutschlands. Man setze damit, erklärt Felix Hettlage, Geschäftsführer des Geschäftsbereichs Retail bei Fiege, auf eine flexible und skalierbare Logistik, die optimal auf die Anforderungen des Discovery Commerce zugeschnitten sei.

Lösung vor allem für Unternehmen ohne eigene deutsche Logistik

Derzeit veröffentlichen weder Tiktok noch Fiege konkrete Preislisten oder Gebührenmodelle für diesen Service. Händler:innen, die sich für FBT registrieren, erhalten erst über das FBT-Portal Zugang zu aktuellen Preisübersichten und detaillierten Serviceangaben. Bekannt sind aber einige Preisangaben aus Großbritannien, die zumindest Anhaltspunkte bieten können, was hierfür aufgerufen wird: Dort berichten Händler:innen von einer Fulfillment-Fee in Höhe von 0,95 Pfund und 0,24 Pfund für Verpackung. Hinzu kommen volumenbasierte Lagerkosten. Ob sich die deutschen Kosten hieran anlehnen, ist unklar.

Die Initiative ist Teil von Tiktoks Bestrebungen, den „Discovery Commerce“ voranzutreiben, bei dem Produkte durch kreative Inhalte entdeckt und direkt über die Plattform gekauft werden können. Mit dem neuen Fulfillment-Service spricht Tiktok Shop vor allem Händler:innen ohne eigene deutsche Logistik an, die so ihre Reichweite vergrößern und ihren Umsatz steigern sollen.

