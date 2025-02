Fundstück aus dem All: Mann findet SpaceX-Teil im Garten

Bei den Falcon 9-Raketen von SpaceX soll die zweite Raketenstufe in der Atmosphäre verglühen. (Foto: SpaceX)

Ein polnischer Lagerhausbesitzer namens Adam Borucki war ziemlich überrascht über einen etwa 1,5 mal 1 Meter großen Gegenstand, den er am Mittwochmorgen neben seinem Zaun liegend fand. Was ihn zunächst an einen geplatzten Tank erinnerte, stellte sich jedoch bald als Weltraumschrott heraus.

Anzeige Anzeige

Nachdem der Mann die Polizei verständigt hatte, informierten die Beamten wiederum die polnische Raumfahrtagentur Polsa. Sie hätten gewusst, dass die zweite Stufe der Falcon-Rakete von SpaceX am frühen Morgen in die Atmosphäre über Polen eingetreten sei, sagte ein Pressesprecher gegenüber der Daily Mail.

Der Einschlag passierte in den frühen Morgenstunden

Tatsächlich äußerte sich kurze Zeit später die Abteilung für Weltraumsicherheit der Polsa zu dem Vorfall. Auf ihrer Website schreibt sie, dass am 19. Februar zwischen 4:46 und 4:48 Uhr über Polen ein „unkontrollierter Wiedereintritt der zweiten Stufe der Falcon-9-Rakete stattgefunden“ hätte.

Anzeige Anzeige

Eine offizielle Bestätigung dafür, dass es sich bei dem gefundenen Objekt namens NORAD/COSPAR ID 62878/2025-022Y tatsächlich um ein Teil der Falcon-9-Rakete handelt, gibt es bislang nicht. Und doch sehen Expert:innen wenig Grund zum Zweifeln.

Ähnlicher Weltraumschrott wurde schon öfter gefunden

Gegenüber Futurism teilte der Astrophysiker Jonathan McDowell mit, dass der geborgene Tank die richtige Größe und Form für die Druckbehälter-Tanks hätte, die in der Oberstufe der Falcon-9-Rakete verwendet würden. In der Vergangenheit hätten ähnliche Tanks den Wiedereintritt in die Atmosphäre überlebt.

Anzeige Anzeige

Da Posen genau auf der Wiedereintrittsroute der Raketenstufe gelegen hätte, stehe der Zusammenhang für ihn fest. Während Adam Borucki noch einmal mit dem Schrecken davongekommen ist, sorgten sich auch Menschen in Deutschland über Raketenteile der Falcon 9.

Bei der UFO-Meldestelle herrschte Hochbetrieb

Beim Verglühen waren diese als ungewöhnliche bunte Lichter am Himmel erschienen und hatten laut Tagesschau zahlreiche Menschen dazu veranlasst, Hansjürgen Köhler von der sogenannten UFO-Meldestelle CENAP anzurufen. „Weltraumschrott gibt es da oben genug“, zitiert ihn die Nachrichtensendung.

Anzeige Anzeige

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Raketenteile dieser Art kämen irgendwann immer wieder zur Erde zurück, weil sie von der Schwerkraft angezogen würden. Bis es so weit sei, könnten sie aber erst einmal jahrelang „dort oben“ sein.

Die Falcon-9-Raketen von SpaceX sind so konzipiert, dass der sogenannte Booster oder die erste Raketenstufe immer wieder gelandet wird. Die zweite Raketenstufe soll in der Atmosphäre verglühen, was jedoch nicht immer vollständig passiert.

Das sind die 18 besten Bilder aus dem Weltall

18 Bilder ansehen Das sind die 18 besten Bilder aus dem Weltall Quelle: NicoElNino/Shutterstock

Mehr zu diesem Thema