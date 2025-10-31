Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Fundstück
Verpasse keine News mehr!

Fundstück oder Fake? Das ist das Geheimnis hinter dem Nintendo DS ML

Der Nintendo DS Lite war eine der erfolgreichsten mobilen Spielekonsolen und setzte neue Maßstäbe. Sein Erfolg brachte viele Nachahmungen hervor, von denen manche sogar Originalteile von Nintendo verwendeten.

Von Noëlle Bölling
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Fundstück oder Fake? Das ist das Geheimnis hinter dem Nintendo DS ML
Chinas kurioser Klon einer Kult-Konsole. (Foto: Shutterstock / Tinxi)

Der DS ML sieht auf den ersten Blick aus wie eine klassische Nintendo-Konsole für die Hosentasche. Wie Time Extension berichtet, verbirgt sich dahinter allerdings ein zusammengewürfelter Nachbau wie aus Dr. Frankensteins Labor.

Anzeige
Anzeige

Der DS Lite wurde am häufigsten verkauft

Der Nintendo DS war eines der kommerziell erfolgreichsten Produkte von Nintendo. Die klappbare Konsole wurde im Jahr 2004 als Nachfolger des Game Boy Advance auf den Markt gebracht und weit über 150 Millionen Mal verkauft. Das Besondere waren die zwei Bildschirme: Während der obere in der Regel zur Anzeige diente, konnten Nutzer:innen das Spiel über den unteren Touchscreen direkt bedienen. Für die damalige Zeit war das eine äußerst innovative Steuerungsmethode, die das mobile Gaming nachhaltig geprägt hat. Auch heute ist der Nintendo DS bei vielen retrobegeisterten Spieler:innen noch immer sehr beliebt.

Angesichts des großen Erfolgs ist es nicht verwunderlich, dass es im Laufe der Jahre zahlreiche Versuche gab, die mobile Kult-Konsole nachzuahmen. Zuletzt gab es den Ayaneo Pocket DS und den Anbernic RG DS. Während der Pandemie tauchte allerdings ein Gerät auf, das sich auf Online-Marktplätzen wie Ali Express als völlig neue DS-Generation ausgab. Die aus China stammende mobile Konsole DS ML verwendete laut Retro Handhelds sogar originale Nintendo-Bauteile – dabei gab es aber einen entscheidenden Haken.

Anzeige
Anzeige
Empfehlungen der Redaktion

Der DS ML: Neue Hülle mit veralteter Technik

Ursprünglich wurde das Gerät 2004 von Nintendo unter dem Namen „Phat“ DS auf den Markt gebracht. 2006 wurde die Konsole als DS Lite mit größeren und besseren Bildschirmen neu aufgelegt und erzielte in dieser Version die meisten Verkäufe. Später kamen auch die Nintendo DSi und DSi XL hinzu. Der Nachahmer DS ML wirkt von außen zwar wie das beliebte Modell DS Lite, aber die Bildschirme stammen vom Original-DS aus dem Jahr 2004, weshalb der Nintendo-Klon nicht dasselbe Gaming-Erlebnis bieten kann – trotz authentischer Bauteile.

Dass in China Konsolen nachgebaut werden, die auf bereits bestehenden Produkten basieren, ist nichts Neues. Schon in den 1980er-Jahren wurden Nintendo-Konsolen gefälscht. Der Verkauf von Originalgeräten der Hersteller Sony und Nintendo war lange Zeit durch die Regierung verboten. Außerdem landet viel Elektroschrott in China, der gerne genutzt wird, um Einzelteile wie Motherboards auszubauen oder recycelte Elektrogeräte weiterzuverkaufen.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Eine weitere Kuriosität aus dem Nintendo-Kosmos

Auf Online-Marktplätzen wie Ali Express wird der Nintendo-Klon DS ML schon für unter 50 Dollar verkauft und ist damit deutlich günstiger als das Original. Einige Gaming-Nerds haben ihn sich zugelegt, um ihre Sammlung um eine weitere Rarität zu erweitern. Andere sind schlichtweg auf das Design hereingefallen. Technisch gesehen hat der DS ML aus China allerdings wenig zu bieten, weshalb das Gaming-Erlebnis im Vergleich zu anderen Geräten enttäuscht.

Diese Spiele wurden auf längst toten Konsolen veröffentlicht:

8 Bilder ansehen
Diese Spiele wurden auf längst toten Konsolen veröffentlicht Quelle: Shutterstock/robtek

Top-Artikel
Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren