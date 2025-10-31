Fundstück oder Fake? Das ist das Geheimnis hinter dem Nintendo DS ML

Der DS ML sieht auf den ersten Blick aus wie eine klassische Nintendo-Konsole für die Hosentasche. Wie Time Extension berichtet, verbirgt sich dahinter allerdings ein zusammengewürfelter Nachbau wie aus Dr. Frankensteins Labor.

Der DS Lite wurde am häufigsten verkauft

Der Nintendo DS war eines der kommerziell erfolgreichsten Produkte von Nintendo. Die klappbare Konsole wurde im Jahr 2004 als Nachfolger des Game Boy Advance auf den Markt gebracht und weit über 150 Millionen Mal verkauft. Das Besondere waren die zwei Bildschirme: Während der obere in der Regel zur Anzeige diente, konnten Nutzer:innen das Spiel über den unteren Touchscreen direkt bedienen. Für die damalige Zeit war das eine äußerst innovative Steuerungsmethode, die das mobile Gaming nachhaltig geprägt hat. Auch heute ist der Nintendo DS bei vielen retrobegeisterten Spieler:innen noch immer sehr beliebt.

Angesichts des großen Erfolgs ist es nicht verwunderlich, dass es im Laufe der Jahre zahlreiche Versuche gab, die mobile Kult-Konsole nachzuahmen. Zuletzt gab es den Ayaneo Pocket DS und den Anbernic RG DS. Während der Pandemie tauchte allerdings ein Gerät auf, das sich auf Online-Marktplätzen wie Ali Express als völlig neue DS-Generation ausgab. Die aus China stammende mobile Konsole DS ML verwendete laut Retro Handhelds sogar originale Nintendo-Bauteile – dabei gab es aber einen entscheidenden Haken.

Der DS ML: Neue Hülle mit veralteter Technik

Ursprünglich wurde das Gerät 2004 von Nintendo unter dem Namen „Phat“ DS auf den Markt gebracht. 2006 wurde die Konsole als DS Lite mit größeren und besseren Bildschirmen neu aufgelegt und erzielte in dieser Version die meisten Verkäufe. Später kamen auch die Nintendo DSi und DSi XL hinzu. Der Nachahmer DS ML wirkt von außen zwar wie das beliebte Modell DS Lite, aber die Bildschirme stammen vom Original-DS aus dem Jahr 2004, weshalb der Nintendo-Klon nicht dasselbe Gaming-Erlebnis bieten kann – trotz authentischer Bauteile.

Dass in China Konsolen nachgebaut werden, die auf bereits bestehenden Produkten basieren, ist nichts Neues. Schon in den 1980er-Jahren wurden Nintendo-Konsolen gefälscht. Der Verkauf von Originalgeräten der Hersteller Sony und Nintendo war lange Zeit durch die Regierung verboten. Außerdem landet viel Elektroschrott in China, der gerne genutzt wird, um Einzelteile wie Motherboards auszubauen oder recycelte Elektrogeräte weiterzuverkaufen.

Eine weitere Kuriosität aus dem Nintendo-Kosmos

Auf Online-Marktplätzen wie Ali Express wird der Nintendo-Klon DS ML schon für unter 50 Dollar verkauft und ist damit deutlich günstiger als das Original. Einige Gaming-Nerds haben ihn sich zugelegt, um ihre Sammlung um eine weitere Rarität zu erweitern. Andere sind schlichtweg auf das Design hereingefallen. Technisch gesehen hat der DS ML aus China allerdings wenig zu bieten, weshalb das Gaming-Erlebnis im Vergleich zu anderen Geräten enttäuscht.

