Warum dein Funk-Autoschlüssel besser funktioniert, wenn du ihn an deinen Kopf hältst
Das ist sicher vielen Autofahrer:innen schon passiert: Man verlässt das Auto, um etwa zum Einkaufen zu gehen, ist sich aber nach einer Weile nicht mehr sicher, ob man das Auto wirklich abgeschlossen hat.
Funk-Autoschlüssel: Reichweite per Trick erhöhen
Wer jetzt schon außerhalb der Reichweite des Funk-Autoschlüssels ist, muss wieder zurück in Richtung Auto gehen. Es sei denn, man kennt einen einfachen Trick, um die Reichweite des Funkschlüssels zu erhöhen.
Der Trick ist: Funkschlüssel für das Auto an den Kopf oder unter das Kinn halten. Das funktioniert wirklich – und dafür gibt es einen Grund: simple Physik.
Wie der Physiker Roger Bowley von University of Nottingham erklärt, wirkt die Flüssigkeit im Gehirn des Menschen wie ein Verstärker der elektromagnetischen Wellen, die von dem Funkschlüssel ausgehen.
Wasser erhöht die Wellenamplitude
Treffen die elektromagnetischen Wellen auf Wasser, das sich in einem Hohlraum – wie dem Kopf – befindet, entsteht eine Art dielektrischer Resonator. Dieser erhöht die Wellenamplitude.
Dadurch steigt die Reichweite des Signals. Bowley zufolge verhalten sich die Wassermoleküle wie ein zusätzlicher Rundfunksender.
Reichweite mit Wasserkanister steigern
Das Ganze funktioniert sogar noch besser, wenn man einen Kanister mit Wasser verwendet, wie in dem Video erklärt wird. Allerdings ist das natürlich eine weitaus unpraktischere Variante. Den Kopf hat man schließlich immer dabei.
Ebenfalls erhöhen lässt sich die Reichweite des Funk-Autoschlüssels, wenn man ihn etwa an einen Gegenstand aus Metall wie einen Laternenmast oder den Pfahl eines Verkehrsschilds hält.
Auch wenn die Strahlung gering ist, allzu oft sollte man den Reichweitentrick für den Funk-Autoschlüssel vielleicht nicht ausprobieren.
