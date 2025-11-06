Anzeige
Fundstück
Warum dein Funk-Autoschlüssel besser funktioniert, wenn du ihn an deinen Kopf hältst

Wer sein Auto aus größerer Entfernung per Funk-Autoschlüssel ent- oder verriegeln will, kann zu einem simplen Trick greifen: den Schlüssel an den Kopf halten. Es gibt einen einfachen Grund, warum das funktioniert.

Von Jörn Brien
1 Min.
Artikel merken
Warum dein Funk-Autoschlüssel besser funktioniert, wenn du ihn an deinen Kopf hältst

Mit einem einfachen Trick lässt sich die Reichweite eines Funk-Autoschlüssels erhöhen. (Foto: Sawat Banyenngam/Shutterstock)

Das ist sicher vielen Autofahrer:innen schon passiert: Man verlässt das Auto, um etwa zum Einkaufen zu gehen, ist sich aber nach einer Weile nicht mehr sicher, ob man das Auto wirklich abgeschlossen hat.

Funk-Autoschlüssel: Reichweite per Trick erhöhen

Wer jetzt schon außerhalb der Reichweite des Funk-Autoschlüssels ist, muss wieder zurück in Richtung Auto gehen. Es sei denn, man kennt einen einfachen Trick, um die Reichweite des Funkschlüssels zu erhöhen.

Der Trick ist: Funkschlüssel für das Auto an den Kopf oder unter das Kinn halten. Das funktioniert wirklich – und dafür gibt es einen Grund: simple Physik.

Wie der Physiker Roger Bowley von University of Nottingham erklärt, wirkt die Flüssigkeit im Gehirn des Menschen wie ein Verstärker der elektromagnetischen Wellen, die von dem Funkschlüssel ausgehen.

Wasser erhöht die Wellenamplitude

Treffen die elektromagnetischen Wellen auf Wasser, das sich in einem Hohlraum – wie dem Kopf – befindet, entsteht eine Art dielektrischer Resonator. Dieser erhöht die Wellenamplitude.

Dadurch steigt die Reichweite des Signals. Bowley zufolge verhalten sich die Wassermoleküle wie ein zusätzlicher Rundfunksender.

Reichweite mit Wasserkanister steigern

Das Ganze funktioniert sogar noch besser, wenn man einen Kanister mit Wasser verwendet, wie in dem Video erklärt wird. Allerdings ist das natürlich eine weitaus unpraktischere Variante. Den Kopf hat man schließlich immer dabei.

Ebenfalls erhöhen lässt sich die Reichweite des Funk-Autoschlüssels, wenn man ihn etwa an einen Gegenstand aus Metall wie einen Laternenmast oder den Pfahl eines Verkehrsschilds hält.

Auch wenn die Strahlung gering ist, allzu oft sollte man den Reichweitentrick für den Funk-Autoschlüssel vielleicht nicht ausprobieren.

Dieser Artikel wurde ursprünglich am 09.01.2025 veröffentlicht, interessiert jedoch immer noch sehr viele unserer Leser:innen. Deshalb haben wir ihn aktualisiert und hier nochmals zur Verfügung gestellt.

Kommentare (6)

HarryHH
10.01.2024, 15:40 Uhr

Aus meiner Erfahrung als Fernmelder und Elektriker ist der Effekt besonders kräftig, wenn die Birne hohl ist -wegen dem Echo

HarryHH
17.01.2024, 20:56 Uhr

Vor Gebrauch mit der Zunge dran lecken hilft auch.

Klaus
22.01.2024, 10:43 Uhr

Wer solche Empfehlungen verfasst, hat sein Hirnwasser vielleicht schon zu häufig für derartige Lifehacks eingesetzt.

HarryHH
01.05.2024, 21:52 Uhr

Das Ding kreist ja immer noch

Hohlkopf
02.05.2024, 12:07 Uhr

Habe mein Schlüssel verschluckt, muss mir mich nur noch auf die Nase drücken.

Harald Meier
01.01.2025, 21:13 Uhr

Immer noch ein klasse Tipp.
Es sollte ergänzt werden, daß das mit Stroh im Kopf nicht so gut funzt.

