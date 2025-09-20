Anzeige
Interview
„Wir sind näher dran, als viele vermuten“: Warum der erste Fusionsreaktor tatsächlich aus Deutschland kommen könnte

Fusionsenergie galt lange als Zukunftsvision, doch neue Fortschritte rücken sie plötzlich in greifbare Nähe. Deutsche Unternehmen wie Marvel Fusion mischen dabei vorne mit. Im Interview erklärt COO Heike Freund, was nötig ist, damit das erste Fusionskraftwerk in Deutschland Realität wird.

Von Wolfgang Stieler
3 Min.
Heike Freund ist Chief Operating Officer von Marvel Fusion. (Foto: Marvel Fusion)

Zum 20-jährigen Jubiläum von t3n (hier geht es zu unserem Jubiläums-Hub) haben wir Expert:innen gefragt, welche Trends und Technologien die Zukunft prägen werden. Eine von ihnen ist Heike Freund, Chief Operating Officer von Marvel Fusion. Das Münchner Unternehmen entwickelt eine neuartige Technologie zur laserbasierten Kernfusion.

t3n: Die Fusionsforschung macht plötzlich große Fortschritte. Wann wird in Deutschland das erste Fusionskraftwerk den Betrieb aufnehmen?

Heike Freund: Technologisch sind wir der Fusionsenergie deutlich näher, als viele vermuten. Eine weltweite Umfrage der Fusion Industry Association zeigt: 70 Prozent der privaten Fusionsunternehmen rechnen damit, dass erste Kraftwerke bis 2035 ans Netz gehen.

Es gibt sogar erste Kundenverträge für Strom aus Fusionsenergie. Commonwealth Fusion Systems hat einen Vertrag mit Google abgeschlossen, Helion Energy mit Microsoft.

„Technologisch sind wir der Fusionsenergie deutlich näher, als viele vermuten.“

Wir sehen auch technologische Durchbrüche. Im Bereich der Laserfusion, in dem wir aktiv sind, gab es im Dezember 2022 zum ersten Mal einen Energiegewinn. Die kalifornische Forschungseinrichtung National Ignition Facility hat damals mehr Energie aus der Fusionsreaktion erzeugt, als durch die Laser eingespeist wurde.

Was würde uns Fusionsenergie bringen?

Zum einen geht es um Energieunabhängigkeit. Mit Fusionsenergie könnten wir energieintensive Industrien wie Stahl und Chemie weiterhin wettbewerbsfähig in Deutschland betreiben. Wir könnten Branchen, die heute unter hohen Energiepreisen leiden, künftig günstig und unabhängig von Importen mit Energie versorgen. Souveränität in der Energieversorgung wird ein immer wichtigerer Standortfaktor.

Zum anderen eröffnet die Fusion die Chance, in Deutschland ein völlig neues Industriefeld aufzubauen. Laser-Fusionskraftwerke benötigen Turbinen, Generatoren und Hochleistungslaser. Letztere wiederum brauchen Glas und präzise Optiken – Bereiche, in denen die deutsche Industrie stark ist.

Dieser Text ist in der Ausgabe t3n 81 erschienen – ein Heft über die Technologien und Trends der nächsten 20 Jahre. Ab sofort könnt ihr es hier bestellen.

Ein häufiges Argument für die Fusionsforschung ist die CO₂-freie Energiegewinnung. Doch die Frage ist: Wird sie rechtzeitig verfügbar sein?

Das hängt vor allem von den verfügbaren Ressourcen ab – personell und finanziell. Jede Zeitachse ist letztlich eine Funktion dieser beiden Faktoren. Hätten wir die heutigen Investitionen schon vor zehn Jahren getätigt, wären wir heute deutlich weiter. Aber ich sehe eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass Fusion funktioniert. Deshalb sollte Deutschland ein strategisches Interesse daran haben, eigene Kompetenzen in diesem Bereich aufzubauen.

Was braucht es konkret?

Vor allem zwei Dinge: bessere Gesetze und mehr Kapital. Auf der regulatorischen Seite ist es richtig, dass die Bundesregierung Fusionsenergie außerhalb des Atomgesetzes regeln will. Denn Fusion unterscheidet sich grundlegend von klassischer Atomkraft – sie erzeugt keine langlebigen Abfälle und birgt kein Risiko schwerer Unfälle.

Gleichzeitig hinken Deutschland und die EU bei den Investitionen hinterher: Weltweit sind über acht Milliarden Dollar in private Fusionsunternehmen geflossen, weniger als vier Prozent davon in die EU. Um diesen Anteil zu steigern, brauchen wir meilensteinbasierte Förderprogramme nach dem Vorbild des ARPA-Programms (Advanced Research Projects Agency), das zum Beispiel SpaceX groß gemacht hat. 

Trotzdem sind sie optimistisch. Warum?

Bill Gates hat einmal gesagt: „Die meisten Menschen überschätzen, was sie in einem Jahr erreichen können, und unterschätzen, was in zehn Jahren möglich ist.“ Genau das erleben wir gerade. Technologien wie künstliche Intelligenz beschleunigen die Fortschritte in der Fusion erheblich – etwa durch Simulationen oder neue Materialien.

Sam Altman, der Chef von OpenAI, hat in das Fusionsunternehmen Helion investiert – mit den Worten: „KI braucht die Fusion, und die Fusion braucht KI.“ Wenn wir jetzt die regulatorischen und finanziellen Lücken schließen, sehe ich keinen Grund, warum nicht in Deutschland der erste Fusionsreaktor der Welt entstehen sollte.

