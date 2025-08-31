Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Fundstück
Verpasse keine News mehr!

USB-C-Port endlich frei: Dieses Gadget lädt iPads über den vergessenen Smart Connector

Kuxiu hat ein neuartiges Ladegerät für iPads entwickelt, das den bislang kaum genutzten Smart Connector verwendet. Das M30 ermöglicht die Stromversorgung über den magnetischen Anschluss, während der USB-C-Port für andere Hardware frei bleibt.

1 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
USB-C-Port endlich frei: Dieses Gadget lädt iPads über den vergessenen Smart Connector

Kleiner Lader, freier USB-C-Port: iPad Pro mit Kuxiu M30 (Bild: Kuxiu)

Apple verbaut den Smart Connector mit seinen drei magnetischen Pins bereits seit 2015 in verschiedenen iPad-Modellen. Mittlerweile findet er sich im iPad Pro, iPad Air und im Standard-iPad – lediglich das iPad mini muss noch ohne diesen Anschluss auskommen. Trotz der weiten Verbreitung beschränkte sich das Zubehör bisher fast ausschließlich auf Tastaturen. Die werden über den Smart Connector angebunden und auch mit Strom versorgt.

Anzeige
Anzeige

So funktioniert das M30-Ladegerät

Das Kuxiu M30 besteht aus einem Aluminium-Ladeteil mit den passenden Smart-Connector-Kontaktstiften und einem zwei Meter langen, fest integrierten geflochtenen Kabel mit USB-C-Stecker. Nutzer benötigen zusätzlich ein Power-Delivery-fähiges Netzteil. Für das iPad Pro M4 empfiehlt der Hersteller mindestens 35 Watt, für ältere Modelle reichen 30 Watt.

Empfehlungen der Redaktion
Artikel wechseln

Der Hauptvorteil des Geräts liegt in der Möglichkeit, den USB-C-Anschluss des iPads für andere Zwecke zu nutzen, während das Tablet gleichzeitig geladen wird. So können Nutzer beispielsweise externe Speichermedien oder HDMI-Adapter anschließen, ohne auf die Stromversorgung verzichten zu müssen.

Anzeige
Anzeige

Modellspezifische Versionen

Das M30 ist nicht universell einsetzbar, sondern muss zum jeweiligen iPad-Modell passen. Kuxiu bietet verschiedene Varianten an:

  • iPad Pro M4 (11 und 13 Zoll)
  • iPad Pro 12,9 Zoll (Generationen 3 bis 6)
  • iPad Pro 11 Zoll (Generationen 1 bis 4)
  • iPad Air 10,9 Zoll (Generationen 4 und 5)
  • iPad Air 11 und 13 Zoll (M2/M3)

Alle Versionen kosten einheitlich 35,95 Euro zuzüglich Versandkosten. Allerdings sind einige Varianten derzeit nicht verfügbar oder bereits ausverkauft.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Hintergrund zu Kuxiu

Das M30 ist nicht das erste Smart-Connector-Produkt des Unternehmens. Kuxiu bietet bereits seit längerem einen iPad-Ständer mit integrierter Smart-Connector-Ladefunktion an, der ebenfalls für iPad Pro und iPad Air erhältlich ist und aktuell etwa 80 Euro plus Versand kostet.

Eine offizielle Apple-Zertifizierung („Made for iPad“) scheint für das M30-Ladegerät nicht vorzuliegen, da entsprechende Hinweise auf der Produktseite fehlen. Konkrete Angaben zur Ladegeschwindigkeit macht der Hersteller nicht, bewirbt das Produkt jedoch mit „schnellem“ Laden.

Mehr zu diesem Thema
MIT Technology Review iPad USB
Fast fertig!

Bitte klicke auf den Link in der Bestätigungsmail, um deine Anmeldung abzuschließen.

Du willst noch weitere Infos zum Newsletter? Jetzt mehr erfahren

Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Wir sind ein unabhängiger Publisher mit einem Team von mehr als 75 fantastischen Menschen, aber ohne riesigen Konzern im Rücken. Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren