Diese 5 Auto-Gadgets sparen Geld – und Nerven!

1. OOONO CO-DRIVER: Warnungen vor Blitzern und mehr

Wer jeden Tag die gleichen Strecken fährt kennt das Problem: Die Aufmerksamkeit schweift ab und du schaltest auf Autopilot. Wenn dann etwas Unvorhergesehenes passiert – wie ein mobiler Blitzer oder ein liegengebliebenes Fahrzeug – kann es schnell teuer werden. Hier kommt der OOONO CO-DRIVER ins Spiel. Das kleine Gadget aus Dänemark ist wie ein wachsamer Beifahrer, der deine Aufmerksamkeit mit Licht- und Tonsignalen wieder auf die Straße lenkt, wenn es besonders darauf ankommt.

Der Clou: Die Daten sind besonders aktuell, denn sie stammen von den über 3,7 Millionen anderen Fahrern, die den OOONO CO-DRIVER nutzen. Wer eine Gefahrenstelle oder einen Blitzer bemerkt, meldet dies beim OOONO CO-DRIVER – und warnt so alle, die ebenfalls auf dieser Strecke unterwegs sind.

Mit der zugehörigen App lassen sich Warnungen, Distanzen, Lautstärke und Co. an die jeweiligen Vorlieben der Nutzer anpassen. Gut zu wissen: Der OOONO CO-DRIVER ist an kein Abo gebunden. Es fallen lediglich die einmaligen Anschaffungskosten an. Auch die App ist komplett kostenfrei.

2. OOONO P-DISC: Strafzettel vermeiden mit elektronischer Parkscheibe

Ebenfalls aus Dänemark kommt die OOONO P-DISC. Während elektronische Parkscheiben in unseren Nachbarländern bereits weit verbreitet sind, ist das Konzept in Deutschland für viele noch neu. Spätestens mit steigenden Parkplatzkontrollen auf privaten Supermarktparkplätzen suchen jedoch immer mehr Menschen nach einer Möglichkeit, das nervige Hervorkramen und Stellen einer manuellen Parkscheibe zu umgehen.

Die OOONO P-DISC bietet genau die passende Lösung. Sie lässt sich mit Magneten an der Windschutzscheibe anbringen und stellt die Parkzeit automatisch ein, sobald das Auto steht. Das in Deutschland zulässige Parkintervall von 30 Minuten ist bereits voreingestellt. Parkt man also um 14:05 Uhr, zeigt die Ankunftszeit 14:30 Uhr an – ganz so, wie man es beim manuellen Aufrunden der Parkzeit einstellen würde. Komplett legal ist sie auch: Die OOONO P-DISC ist durch das Kraftfahrt-Bundesamt zugelassen und damit überall in Deutschland nutzbar.

3. Dashcam: Sicherheit, die sich auszahlt

Dashcams sind längst mehr als nur ein nettes Gadget. Sie können im Ernstfall bares Geld sparen, indem sie klare Beweise bei Unfällen liefern. Besonders in Situationen, in denen die Schuldfrage unklar ist, können die Aufnahmen einer Dashcam entscheidend sein. Dadurch vermeidest du nicht nur unberechtigte Forderungen, sondern sparst auch Nerven bei der Kommunikation mit Versicherungen. Moderne Dashcams sind kompakt, einfach zu installieren und liefern hochauflösende Bilder – selbst bei Nacht.

4. Reifendrucksensoren: Geringerer Verbrauch, mehr Sicherheit

Ein optimaler Reifendruck ist entscheidend – nicht nur für die Sicherheit, sondern auch für den Geldbeutel. Zu niedriger Reifendruck erhöht den Spritverbrauch und verschleißt die Reifen schneller, während ein zu hoher Druck das Risiko von Reifenplatzern erhöht. Reifendrucksensoren übernehmen hier die Überwachung für dich: Sie messen den aktuellen Druck in Echtzeit und warnen dich bei Abweichungen. Damit sparst du dir nicht nur regelmäßige manuelle Kontrollen, sondern kannst auch frühzeitig reagieren, bevor es teuer oder gefährlich wird.

5. Günstige Tankstellen-Apps: Clevere Planung spart Spritkosten

Die Spritpreise schwanken oft erheblich – und wer beim Tanken nicht aufpasst, zahlt schnell zu viel. Hier können Tankstellen-Apps helfen, die die günstigsten Preise in deiner Umgebung anzeigen. Mit Echtzeit-Daten und Filtern für bestimmte Kraftstoffarten findest du so immer die beste Option.

Doch auch strategisches Tanken kann sich lohnen: Oft gibt es innerhalb eines Tages deutliche Preisschwankungen. Viele Apps bieten Features, die dich über Preissenkungen informieren und so den richtigen Zeitpunkt zum Tanken finden lassen.

Eine Investition zahlt sich meist schnell aus

Mit Ausnahme der Dashcam (ein Mittelklasse-Modell kostet ca. 200 €) sind die genannten Gadgets erstaunlich günstig. So kostet die P-DISC NO1 nur knapp 30 € – eine Investition, die sich bereits mit zwei Knöllchen schnell wieder auszahlt. Der Nachfolger P-DISC NO2 ist deutlich schicker und kostet nur knapp 5 € mehr. Auch der CO-DRIVER ist in zwei Versionen erhältlich. Das neueste Modell ist zwar etwas teurer, kann dafür aber auch direkt im Auto geladen werden und ist kompatibel mit Apple CarPlay und Android Auto. Wie schnell sich der Verkehrswarner auszahlt, hängt vom Fahrstil des Besitzers ab. Wer jedoch schon einmal vor einem plötzlichen Stauende, einem Liegenbleiber oder einer Baustelle gewarnt wurde, weiß: Die eigene Sicherheit ist unbezahlbar.