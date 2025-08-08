Dünn, aber zäh: Warum das neue Galaxy Z Fold 7 im Härtetest nicht bricht

Bei den neuen Faltphones Galaxy Z Flip 7 und Fold 7 hat Samsung viel überarbeitet.(Foto: t3n)

Das neueste faltbare Smartphone von Samsung, das Galaxy Z Fold 7, hat einen der bekanntesten Härtetests der Tech-Welt unbeschadet überstanden. Wie Android Authority berichtet, stellte der Youtuber Zack Nelson das Gerät in seinem Format „JerryRigEverything“ auf die Probe.

Nelson, der für seine systematischen Zerstörungsversuche bekannt ist, hat das Foldable seinem berüchtigten Biegetest unterzogen. Entgegen den Erwartungen, die durch das ultradünne Design des Geräts genährt wurden, hat das Galaxy Z Fold 7 diesem Druck jedoch standgehalten. Weder das Scharnier noch das innere Display sind gebrochen oder anderweitig beschädigt worden.

Samsungs Ingenieurleistung widersteht roher Gewalt

Die strukturelle Festigkeit des Geräts wird in dem Bericht als außergewöhnlich beschrieben. Nelson selbst hat die Widerstandsfähigkeit in seinem Video als „buchstäblich schwarze Magie“ bezeichnet.

Diese Entwicklung ist ein bedeutender Schritt für Samsung. Insbesondere die Haltbarkeit des Scharniers und die Resistenz gegenüber eindringendem Schmutz waren in der Vergangenheit wiederkehrende Kritikpunkte. So führte etwa beim Galaxy Z Fold 5 der Test von JerryRigEverything noch dazu, dass in das Scharnier eingedrungener Sand ein vernehmbares Knirschen verursachte. Dem Bericht zufolge hat das Z Fold 7 auch den Staubtest deutlich besser absolviert, obwohl es mit einer IP48-Zertifizierung offiziell keinen ausgewiesenen Staubschutz besitzt.

Die Achillesferse bleibt: Das weiche Innendisplay

Trotz der attestierten Fortschritte bei der allgemeinen Robustheit bleibt eine wesentliche Schwachstelle der Falt-Smartphones bestehen. Während das äußere, mit Gorilla Glass Victus 2 geschützte Display die übliche Kratzfestigkeit aufweist und erst bei Stufe 7 der Mohs-Skala tiefere Riefen zeigt, ist das große Innendisplay weiterhin extrem empfindlich.

Hier sollen sich bereits bei Stufe 2 Kratzer zeigen, was bedeutet, dass selbst Fingernägel bleibende Spuren hinterlassen könnten. Potentielle Käufer:innen sollten sich dieser Einschränkung bewusst bleiben. Samsung will diesem Umstand Rechnung tragen, indem das Unternehmen laut Bericht im ersten Jahr einen kostenlosen Austausch der auf dem Display angebrachten Schutzfolie anbietet.

Sollten sich die Beobachtungen bestätigen, demonstriert Samsung mit dem Galaxy Z Fold 7 einen wichtigen Reifegrad seiner Falt-Technologie. Die verbesserte Stabilität adressiert eine der größten Sorgen von Nutzer:innen und könnte die Akzeptanz der Geräteklasse weiter fördern. Die Empfindlichkeit des Hauptbildschirms bleibt jedoch ein Kompromiss, den auch die neueste Generation einfordert.

