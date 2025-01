Galaxy S25, Plus und Ultra: Wann Samsung die neuen Topmodelle vorstellt – und was wir über sie wissen

Samsungs Nachfolger der Galaxy-S24-Serie ist nah. Seit Monaten kursieren schon allerlei Gerüchte und Leaks im Netz, die mittlerweile ein recht klares Bild von dem zeichnen, was der südkoreanische Hersteller vorstellen wird. Das Datum für das Galaxy-Unpacked-Event auf dem die Geräte enthüllt werden, steht mittlerweile fest.

Samsung Galaxy S25: Fokus aufs Ultra mit ultradünnem Rand

Wie in den Vorjahren wird Samsung wohl wieder drei – oder sogar vier – verschiedene Modelle des Galaxy S25 aus dem Hut zaubern. Dabei wird sich lediglich das Galaxy S25 Ultra optisch vom Galaxy S24 Ultra (Test) unterscheiden. Das deuten zumindest CAD-Renderbilder des S25 und S25 Plus an, die den Vorgängern sehr ähnlich sehen.

So soll das Galaxy S25 Ultra aussehen:

Das vierte Modell im Bunde, das derzeit als Galaxy S25 Slim durch die Gerüchteküche geistert, soll erst zu einem späteren Zeitpunkt vorgestellt werden. Bei diesem soll es sich um ein besonders dünnes Smartphone handeln, das Apples angeblichem iPhone 17 Slim oder Air Paroli bieten soll.

Beim Galaxy S25 Ultra verlässt der Hersteller das kantige Design, das noch aus Zeiten des Galaxy Note stammt, um den Stylus elegant unterzubringen. Die neue Ultra-Generation wird im Vergleich zum S24 Ultra endlich ein wenig runder, während der Stift weiterhin an Bord sein wird.

Größer als das Galaxy S24 Ultra soll das neue Modell nicht werden: Dem zuverlässigen Leaker Onleaks zufolge wird das Galaxy S25 Ultra 162,8 × 77,6 × 8,2 Millimeter (mm) groß sein. Zum Vergleich: das Galaxy S24 Ultra misst 162,3 × 79,0 × 8,6 mm, wodurch der Nachfolger zwar einen halben Millimeter länger, aber 1,4 mm schmaler und 0,4 mm dünner werden könnte. Diese Abmessungen legen nahe, dass sich das Seitenverhältnis verändern könnte.

Galaxy S25: Bildschirme ohne große Änderungen

Trotz der geringeren Abmessungen soll der Bildschirm des Ultra dennoch weiterhin 6,8 Zoll in der Diagonale messen, aber sichtbar schmalere Ränder erhalten. Neben den Rändern soll auch das Gewicht reduziert werden: Android Authority zufolge soll es nur 219 Gramm auf die Waage bringen und damit 13 Gramm weniger als das S24 Ultra, das 232 Gramm wiegt.

Verbessert wird angeblich die antireflexive Beschichtung des Ultra-Bildschirms, die schon beim Galaxy S24 Ultra ausgezeichnet war und sämtliche Konkurrenz hinter sich ließ. Zumindest sagt dies der bekannte Leaker Ice Universe auf X, der in der Vergangenheit zuverlässige Informationen zu Samsung-Produkten lieferte.

Keine Änderungen gibt es bei den Bildschirmen der beiden weiteren Modelle: Das Galaxy S25 erhält eines mit 6,2 Zoll und das Galaxy S25 Plus ein 6,7 Zoll. Beide Geräte verfügen offenbar wieder über einen flachen Aluminiumrahmen, der zur Rückseite hin minimal abgerundet ist, heißt es.

Samsung Galaxy S25 vielleicht mit Qi2 – aber konservativen Akkugrößen

Beim Akku des S25 Ultra gibt es keine Änderungen zum S24 Ultra: Es soll weiterhin 5.000 Milliamperestunden (mAh) groß sein. Das ist schade, da andere Hersteller wie Oneplus, Xiaomi und Oppo die Akkus ihrer Topmodelle dank Silizium-Carbon-Technologie auf 6.000 bis 7.000 Milliamperestunden hochschrauben. Beim Galaxy S25 und dem S25 Plus ist hinsichtlich der Batterien die Rede von 4.000 mAh und 4.900 mAh.

Auch die Ladegeschwindigkeit soll unverändert bei maximal 45 Watt bleiben – wobei das Basismodell womöglich abermals nur 25 Watt unterstützt. Immerhin sollen die Geräte zu den Ersten mit Qi2-Ladetechnologie und Magnetbefestigung gehören, die Apples Magsafe ähnelt. Andere Hersteller außer HMD mit dem Skyline setzen derzeit noch auf magnetische Schutzhüllen.

Samsung Galaxy S25: Wenig Neues an der Kamera-Front

Bei den Kameras des Galaxy S35 Ultra scheint ein radikales Update auszubleiben: Die 200-Megapixel-Weitwinkelkamera soll auf einem Isocell-HP2-Sensor basieren, der auch schon im Vorgänger steckt.

Ebenso unverändert bleibt das Zoom-Kamera-Duo: Neben einem Dreifach-Zoom mit zehn Megapixeln (Sony IMX754) wird Samsung wohl wieder auf eine Periskopkamera mit 50 Megapixeln (Sony IMX854) und fünffacher optischer Vergrößerung setzen.

Ein Upgrade soll die Ultraweitwinkel-Kamera erhalten. Anstelle des bisher verwendeten 12-Megapixel-Sensors soll Samsungs Isocell-JN3-Sensor mit 50 Megapixeln verbaut sein. Ein Plus an Pixeln bedeutet in der Regel auch eine höhere Auflösung und bessere Bildqualität.

Keine Änderungen scheint es bei den Kameras des Galaxy S25 und S25 Plus zu geben: Die Triple-Cam soll sich wie beim Vorgänger aus einer 50-Megapixel-Weitwinkel, einer zehn Megapixel Telekamera mit dreifacher optischer Vergrößerung und einer 12-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera zusammensetzen. Verbesserungen bei der Bildqualität könnten indes durch den neuen Prozessor und Softwareoptimierungen erfolgen.

Wohl kein Exynos: Samsung setzt beim S25 voll auf Qualcomm

Apropos Prozessor: Hier wird Samsung wohl bei allen S25-Modellen auf Qualcomms neuen Snapdragon 8 Elite setzen, der im Oktober 2024 enthüllt wurde. Dabei dürfte der Hersteller abermals eine spezielle „For Galaxy“-Variante erhalten, die ein weniger höher als der Standard-Chip getaktet ist.

Begleitet werden soll der Chip von zwölf respektive 16 Gigabyte RAM, der nicht nur für den normalen Betrieb und Apps, sondern mittlerweile auch für KI-Aufgaben erforderlich ist. Beim Flashspeicher des S25 und S25 Plus scheint Samsung leider noch ein wenig sparsam zu sein: denn es geht wohl wieder bei 128 Gigabyte los. Der Speicher des Ultra-Modells startet offenbar wieder bei 256 Gigabyte. Diese Größe sollte im Grunde mittlerweile Standard sein.

Zu weiteren durchgesickerten Features gehören Schutz gegen Wasser und Staub nach IP68, Wi-Fi-7 und Co. Der Fingerabdruckleser wird sicher abermals eine Ultraschalllösung von Qualcomm sein, mit dem sich die Geräte sicherer und auch mit feuchten Fingern entsperren lassen. Ein Ultrabreitbandchip als digitaler Schlüssel für einige Fahrzeuge wird wohl wieder nur im Ultra- und Plus-Modell vorhanden sein.

One UI 7: Mehr KI erwartet

Bei der Software können wir fest davon ausgehen, dass die S25-Serie mit Android 15 beziehungsweise One UI 7 erscheinen wird. Das Update steht derzeit als Betaversion für die Galaxy-S24-Reihe zum Testen bereit und soll Anfang 2025 in finaler Version schubweise für alle kompatiblen Galaxy-Modelle bereitgestellt werden.

Um die neuen Galaxy-S25-Modelle von den auf dem Markt befindlichen Geräten auch softwareseitig abzuheben, erhält die neueste Gerätereihe Samsungs in der Regel eine Version mit zunächst exklusiven Features. Es deutet sich schon an, dass Samsung an One UI 7 arbeitet.

Neben den Neuerungen, die mit One UI 7 einziehen, scheint Samsung an Updates für die KI-Features zu arbeiten. So hat der Hersteller im November sein neues multimodales KI-Modell Gauss 2 angekündigt, das ähnlich wie Googles Gemini in drei Größen kommen soll: „Compact“, „Balanced“ und „Supreme“.

„Compact“ funktioniert dabei wie Googles Gemini Nano direkt auf dem Smartphone, während die beiden weiteren in der Cloud arbeiten. Es wird erwartet, dass das neue Modell Galaxy AI-Funktionen wie den „Browsing Assist“, „Call Assist“ und weitere Features verbessern dürfte.

Samsung Galaxy S25: Google Gemini wie beim Pixel 9 angeblich für 1 Jahr kostenlos

Trotz der eigenen KI-Funktionen und einem angeblichen Revival des hauseigenen Sprachassistenten Bixby mit einem Schuss KI, wird Googles Chatbot Gemini wohl auch an Bord sein. Das zumindest deutet ein Fund von Android Authority an, der besagt, dass Googles KI bis zu einem Jahr lang kostenlos nutzbar sein könnte. Bei den weiteren Modellen S25 und S25 Plus soll die kostenlose Phase kürzer sein. Auf Googles aktuellen Pixel-9-Modellen kann der Chatbot zwölf Monate lang kostenfrei ausprobiert werden.

Zudem soll ein weiteres Pixel-Feature auf den kommenden S25-Modellen Einzug halten: die Autounfallerkennung. Diese Funktion gibt es schon seit dem Pixel 3 und in ähnlicher Form auch auf dem iPhone 14 und neuer.

Wie teuer wird das Galaxy S25 (Ultra)?

Auch über die Preise sind erste Informationen geleakt, die recht erfreulich sind. Denn trotz des teureren Snapdragon-Chips, durch den im Vorfeld höhere Gerätepreise prognostiziert wurden, soll es beim Galaxy S25 keine größeren Veränderungen geben.

Nach Informationen von Winfuture soll der Preis des Galaxy S25 mit 128 Gigabyte Speicher ab 899 Euro starten, das S25 Plus soll mit 256 Gigabyte Speicher ab 1.149 Euro kosten. Beim Galaxy S25 Ultra soll der Startpreis mit 256 Gigabyte bei 1.449 Euro verharren. Diese Daten stammen aus Skandinavien, allerdings dürften sie hierzulande ähnlich ausfallen.

Mutmaßliche Preise der Galaxy-S25-Reihe:

Samsung Galaxy S25

128 GB: 899 Euro

256 GB: 959 Euro

Samsung Galaxy S25 Plus

256 GB: 1149 Euro

512 GB: 1269 Euro

Samsung Galaxy S25 Ultra

256 GB: 1449 Euro

512 GB: 1569 Euro

1 TB: 1809 Euro

Das Galaxy S25 Ultra wird voraussichtlich in den Farben „Titanium Black“, „Titanium Blue“, „Titanium Gray“ und „Titanium Silver“ verfügbar sein, so die Gerüchte.

Wann wird das Samsung Galaxy S25 vorgestellt?

Ähnlich wie beim Galaxy S24 wird Samsung die Galaxy-S25-Familie schon im Januar vorstellen. Laut Hersteller findet das Unpacked-Event am 22. Januar statt.

Wie Samsung erklärt, soll im Zuge des Events, das in San José stattfindet, „das nächste Kapitel mobiler AI“ gezeigt werden. Der Hersteller verspricht neue Galaxy AI-Funktionen, die „nahtlos und bequem Unterstützung in allen Momenten des täglichen Lebens bieten können“.

Das Event wird ab 19:00 Uhr live auf Samsung.de, im Samsung Newsroom und auf Samsungs YouTube-Kanal übertragen.