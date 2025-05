Galaxy S26 und die Chip-Frage: Sind europäische Samsung-Nutzer wieder die Verlierer?

Samsung könnte beim Galaxy S26 zu seiner Strategie, seine Geräte mit zwei verschiedenen Chips auszurüsten, zurückkehren. Davon gehen zumindest Branchenbeobachter:innen aus.

Galaxy S22 in Europa mit Exynos-Chip

Begonnen hatte der südkoreanische Konzern damit 2022, als nur die nach Europa ausgelieferten Galaxy S22 mit dem hauseigen SoC Exynos 2200 ausgestattet waren. In alle anderen Regionen lieferte Samsung die Smartphones mit Qualcomms Snapdragon 8 Gen 1.

Was Samsung selbst als Performance-Sprung feierte, kam bei den Nutzer:innen in Europa gar nicht gut an. Viele wollten lieber ein Galaxy S22 mit Snapdragon-Chip.

Samsung: Rückkehr zur Zwei-Chip-Strategie?

Während Probleme bei der Fertigung dafür sorgten, dass das Galaxy S25 durchgängig mit Qualcomm-Chips ausgestattet waren, soll Samsung beim Galaxy S26 jetzt wieder sein eigenes SoC, den Exynos 2600, einsetzen. Wieder machen allerdings Produktionsprobleme Samsung einen Strich durch die Rechnung.

Die Chips sollen nur für einen Teil der neuen Smartphones reichen, wie Sam Mobile schreibt. In den – für manche sicher zweifelhaften – Genuss sollen erneut europäische Nutzer:innen kommen. Alle anderen werden wohl wieder Geräte mit Snapdragon-Chips bekommen, wenn sich die Gerüchte bewahrheiten sollten.

Snapdragon soll deutlich besser performen

Und damit wahrscheinlich die besseren Geräte in den Händen halten. Einem südkoreanischen Insider zufolge soll Qualcomms Snapdragon dem S26 einen „deutlichen Performance-Vorsprung gegenüber dem Exynos-Chip“ geben, wie Forbes schreibt.

Noch können Nutzer:innen in Europa aber hoffen – zumindest jene, die sich das Top-Modell der S26-Reihe leisten können und wollen. Denn es könnte sein, dass das Galaxy S26 Ultra weltweit mit einem Snapdragon-Chip kommt. Eine solche Abstufung gab es zumindest schon einmal beim Galaxy S24.

Galaxy S26: Gerüchte zu Design und Hardware

Speziell zum Galaxy S26 Ultra, das wohl im Januar 2026 erscheinen soll, gibt es schon eine Reihe von Leaks und Spekulationen um Design und Hardwareausstattung. So soll das Top-Modell der S26-Reihe noch dünnere Display-Ränder haben, was eine Diagonale von fast sieben Zoll bei ansonsten ähnlicher Größe wie beim S25 Ultra erlauben würde.

Darüber hinaus soll die Kamera deutlich verbessert werden. Gerechnet wird etwa mit einer 324-Megapixel-Hauptkamera und 200 Megapixeln sowie Fünffach-Zoom beim Teleobjektiv. Auch bei Akkukapazität und Ladegeschwindigkeit soll Samsung der Gerüchteküche nachbessern wollen.

Preis und Startdatum noch unbekannt

Steigen dürfte jedenfalls der Preis, weil Samsung auf teurere Komponenten setzen soll. Gemunkelt wird von einem Startpreis von rund 1.400 Euro für das S26 Ultra. Klar ist aber in diesem Bereich noch nichts.