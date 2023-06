40 Jahre in Arbeit: C64-Spiel kurz vor Fertigstellung

„Es ist einer dieser losen Fäden in meinem Leben, die ich zutiefst bereue“, sagt Brixius in seinem Video. Brixius arbeitet an einem Computerspiel. Seit 40 Jahren. Für den C64. Jetzt hofft er, dass seine Patreon-Unterstützer und die Youtube-Community ihm die „moralische Unterstützung und Verantwortung“ geben können, die er braucht, um sein Spiel nach all den Jahren fertigzustellen.

In den Achtzigerjahren arbeitete Brixius an seinem eigenen Rollenspiel für den Commodore 64, inspiriert von Dungeon-Crawlern der damaligen Zeit wie „Ultima IV“ und „Telengard“. Die Mechanik und das Gameplay waren für die damalige Zeit ziemlich revolutionär, und Brixius wollte einige dieser Ideen in sein eigenes Spiel integrieren.

Doch wie Hackaday berichtet, verhinderten eine Krankheit, der Militärdienst und der Lauf des Lebens seit den Achtzigern die Fertigstellung dieses Projekts. Vergessen hat er sein Projekt dabei jedoch nie und er bewahrte über all die Jahre alte Disketten, Bänder, Notizen und handdokumentierte Assembler-Code-Ausdrucke auf.

40 Jahre Warten sollen ein Ende haben

Jetzt ist er entschlossen, sein Projekt endlich zu beenden. Auf seinem Youtube-Kanal Ravenwolf Retro Tech lässt Brixius seine Unterstützer und Follower an seinen Entscheidungen teilhaben. Der vorhandene Code stammt zwar größtenteils aus den Jahren 1985 und 1989 und enthält handschriftliche Notizen, aber Brixius schaffte es bereits, einen Teil des Spiels wieder zum Laufen zu bringen, indem er seinen alten Code manuell eingegeben hat.

Um das Projekt abzuschließen, hat Brixius einen detaillierten Plan entwickelt. Zuerst möchte er sich auf die Quellcodeverwaltung konzentrieren und dann seinen Kartencode vervollständigen. Darüber hinaus beabsichtigt er, das Farbschema in den Dungeons zu korrigieren. Um seine Prioritäten festzulegen, bittet er seine Community um Unterstützung und nimmt ihre Vorschläge für seine geplanten vierteljährlichen Sprints entgegen.

Trotz der langen Zeit, die seit dem Beginn des Projekts vergangen ist, ist Brixius entschlossen, dem ursprünglichen CRPG-Stil treu zu bleiben und das Spiel nicht zu modern zu gestalten. Bis 2024 soll das Game dann endlich fertig sein.

