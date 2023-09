Game-Releases 2023: 5 Blockbuster, die dieses Jahr noch spannend sind

Der Release-Kalender ist voll, so viel steht fest. In den letzten Monaten des Jahres 2023 werden noch einige hochkarätige Spiele erscheinen, die euch für etliche Stunden an den Bildschirm fesseln können. Das Weihnachtsgeschäft dürfte sich dieses Jahr für die Games-Industrie lohnen.

Dabei sind mit Spielen wie Baldur’s Gate 3 oder Starfield gerade erst gigantische Spiele erschienen, die viel Aufmerksamkeit von euch wollen. Die Zeit aber ist endlich und Gamer müssen genau überlegen, welche Spiele sich für sie lohnen.

Wir haben daher eine Liste von fünf Spielen zusammengestellt, die in diesem Jahr noch besonders interessant werden. Mit dabei sind Games, die neue Spielmechaniken einführen, eine Reihe zurück zu ihren Anfängen bringen, vergangene Desaster wiedergutmachen wollen oder der letzte Blockbuster für eine angestaubte Hardware sind.

Diese 5 Blockbuster solltet ihr 2023 besonders im Auge haben:

Doch auch die Spiele, die 2023 schon erschienen sind, sind natürlich noch einen Blick wert. Vor allem die bereits erwähnten Baldur’s Gate 3 und Starfield könnten für Fans von Rollenspielen auch noch in den kommenden Monate von großer Wichtigkeit sein.

Wir haben daher bereits einige Artikel zu diesen Spielen veröffentlicht, die euch sogar einen Blick hinter die Kulissen der Games-Entwicklung erlauben. So haben wir etwa mit einem Entwickler darüber gesprochen, wieso Genitalien so oft ein Problem in Videospielen sind, wie es zuletzt etwa wieder der Fall bei Baldur’s Gate 3 war.

Ebenso haben wir uns Starfield genau angeschaut und zeigen euch vier Aspekte in dem Spiel, die ihr euch besonders genau ansehen solltet. Denn bei der Größe des Games kann es schnell passieren, dass ihr den Überblick verliert – und nicht jede Spielmechanik ist auch wirklich die Mühe wert.

Und zuletzt wollen wir euch noch einen Artikel ans Herz legen, in dem es um die Wichtigkeit von Mods für Bethesda-Spiele geht – und wieso Gamer sich aktuell über eine spezielle Modifikation ziemlich aufregen.

