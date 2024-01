Game-Releases: 4 Videospiele, die 2024 wirklich spannend werden – aus ganz unterschiedlichen Gründen

Womöglich wird keines der folgenden Videospiele am Ende des Jahres auf der Liste der „Game of the Year“-Awards stehen. Darum soll es hier auch nicht gehen. Stattdessen wollen wir euch vier Games zeigen, die 2024 für eine interessante Entwicklung in der Games-Industrie stehen könnten.

Sei es wegen Entwicklungsproblemen, Plagiatsvorwürfen oder aufstrebenden Märkten: Die Veröffentlichung und Rezeption dieser Spiele dürfte in diesem Jahr besonders interessant sein.

Skull & Bones

Viele Gamer sehen es schon kommen: Skull & Bones wird ein Desaster. Seit Jahren wird das Spiel nun schon verschoben – angekündigt wurde es bereits 2017. Monat um Monat mehren sich die Meldungen von Development-Hell, also einem Zustand, in dem die Entwicklung des Spiels kaum von der Stelle kommt und die Entwickelnden auf dem Zahnfleisch gehen.

Zudem gibt es Berichte dazu, dass Skull & Bones überhaupt nur fertiggestellt wird, weil Ubisoft sonst Fördermittel des Staates Singapur, wo das Entwicklerstudio angesiedelt ist, zurückzahlen müsste und einen rechtlich bindenden Vertrag brechen würde.

Dabei fing doch alles eigentlich ganz schön an: Als spiritueller Nachfolger von Assassin’s Creed: Black Flag wollte das Spiel reüssieren. Ein großes Abenteuer, ganz auf dem Meer. Nach etlichen Kurswechseln und Neuanfängen ist es nun aber ein Online-Game, das ersten Erfahrungen nach zu urteilen diverse Probleme hat.

Das macht das Spiel interessant: Aktuell ist Skull & Bones ein wenig das Gespött der Videospielindustrie. Tausende Stunden und Millionen Euro dürften in die Entwicklung geflossen sein. Der Release wird zeigen, ob ein Game mit so vielen Problemen doch noch zu einem Erfolg werden kann. Und wie sehr dieses geldfressende Projekt Ubisoft schließlich schaden könnte – nicht umsonst fokussiert sich das Unternehmen derzeit vor allem auf die Assassin’s-Creed-Reihe. Die hat bisher noch immer Erfolg gebracht.

Palworld

In Palworld ist es eure Aufgabe, wilde Wesen, die sogenannten Pals, zu fangen, zu zähmen und zu trainieren. Daraufhin lasst ihr sie für euch kämpfen und stellt euch anderen Trainern, um herauszufinden, wer der Allerbeste ist.

Kommt euch irgendwie bekannt vor? Wahrscheinlich, denn das Spielprinzip klingt dem von Pokémon ziemlich ähnlich. So hat Palworld zur Ankündigung auch einige Wellen geschlagen. Als Pokémon mit Waffen wurde das Spiel beschrieben – denn tatsächlich spielen die in diesem Spiel eine wichtige Rolle.

So werdet ihr eure Pals etwa in einer Waffenfabrik arbeiten lassen können. Dort schuften sie dann am Fließband. Das alles wirkt derzeit noch äußerst krude – scheint aber das Interesse von sehr vielen Gamern zu wecken.

Das macht das Spiel interessant: Bei Palworld sind es vor allem zwei Punkte: Zunächst ist da die Möglichkeit, dass ein Pokémon-ähnliches Spiel erscheint, das grafisch aber deutlich besser abschneidet als die letzten Games für die Nintendo Switch, die nicht zu Unrecht wegen ihrer Performance in der Kritik standen. Und dann ist da noch die Frage, ob Palworld auch ein ähnlicher Erfolg ins Haus stehen könnte.

Mindestens genauso interessant dürfte aber die Reaktion von Nintendo sein. Die sind bekannt für ihr teils harsches Vorgehen gegen jede Art von Urheberrechtsverletzung. Sollten die Entwickler von Palworld ihr Spiel also zu nah an die Pokémon-Rollenspiele anlehnen, ist es gut möglich, dass Nintendo juristische Ansatzpunkte ausmachen wird, um dagegen vorzugehen.

Senua’s Saga: Hellblade 2

2017 hat Ninja Theory mit Hellblade: Senua’s Sacrifice für Furore gesorgt. Grafisch reichte das Spiel an AAA-Titel heran, obwohl das Spiel ein bei Weitem kleineres Budget hatte. Aber vor allem das Spielprinzip sorgte für Aufsehen.

Denn die namensgebende Senua hatte ständig Stimmen in ihrem Ohr, die ihr Dinge einflüsterten – und damit auch dem Spieler oder der Spielerin. Vor allem Zweifel haben die Stimmen gesät. Sie sagten Senua, dass sie nicht gut genug ist, ihr Ziel niemals erreichen wird. Damit war das Spiel eine des wenigen, die sich in großen Maßstab und äußerst erfolgreich mit dem Thema Depression auseinandersetzen.

2024 steht nun die Fortsetzung dieses Spiels an. Inzwischen gehört Ninja Theory zu Microsoft, das Studio wurde 2019 aufgekauft. Somit dürfte die Entwicklung ein deutlich höheres Budget haben.

Das macht das Spiel interessant: Es wird sich zeigen, ob das ungewöhnliche Spielprinzip von Hellblade auch ein zweites Mal noch so gut funktioniert – oder ob das Spiel nun eher wie andere AAA-Spiele funktioniert und mehr den Mainstream in den Fokus nimmt. Zudem braucht Microsoft einen echten Hit im Repertoire, nachdem Spiele wie Redfall und selbst Starfield von Kritikern nicht nur warm aufgenommen wurden.

Senua’s Saga: Hellblade 2 kann also auch zeigen, ob die Akquisitionsstrategie von Microsoft aufgeht und die Studios, die sie in den letzten Jahren gekauft haben, nun auch qualitativ hochwertige und kommerziell erfolgreiche Spiele produzieren.

Black Myth: Wukong

Außerhalb von China sind chinesische Entwicklerstudios eher für Gacha- oder Mobile-Games bekannt. Spielprinzipien also, die eher aufs schnelle Geld als auf hochwertige Spielerfahrungen aus sind. Oder es geht um Unternehmen wie Tencent, die in den letzten Jahren etliche westliche Spielestudios aufgekauft haben.

Black Myth: Wukong aber ist ein Action-Rollenspiel von einem chinesischen Entwicklerstudio, das ganz auf eine Singleplayer-Erfahrung setzt – und auch außerhalb von China bereits sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat.

Besonders hervorzuheben ist dabei, dass Black Myth: Wukong von einem Indie-Studio entwickelt wird – aber grafisch in den obersten AAA-Ligen mitspielen kann. Das Soulslike wird derzeit von vielen heiß erwartet, da es beinahe zu gut aussieht, um wahr zu sein.

Das macht das Spiel interessant: Zunächst könnte Black Myth: Wukong ein großes chinesisches Singleplayer-Videospiel sein, das auch außerhalb von China viel aufmerksam bekommt. Der chinesische Videospielmarkt bietet äußerst viel Potenzial, wird aber von der Regierung teilweise stark eingeschränkt. Ein Erfolg außerhalb Chinas könnte also viel bedeuten.

Genauso könnte das Spiel aber auch ein weiterer Indie-Titel sein, der es mit den großen Blockbuster-Spielen aufnehmen kann, und damit zu einer wichtigen Entwicklung gehören: kompaktere Videospiele, die keine Abermillionen verschlingen – und kleinere Studios, die durch ihren Erfolg neue Mitarbeiter einstellen können.

