Ein Gameboy aus Lego? Ankündigung lässt Fans aufhorchen

Ein nur 15 Sekunden langer Teaser auf Twitter und Instagram sorgt derzeit für reichlich Spekulationen unter Gamern und Freunden des dänischen Klemmbaustein-Herstellers Lego. Offenbar soll im Oktober 2025 ein Set auf den Markt kommen, mit dem sich ein Modell des Handheldklassikers schlechthin – Nintendos Gameboy – nachbauen lässt.

Gameboy aus Lego: Nintendo nutzt Aufmerksamkeit der Switch-2-Euphorie

Viel zu sehen gibt es nicht in dem kleinen Clip, der am 09. Januar abends auf dem offiziellen X-Kanal von Nintendo online gestellt wurde. Zur klassischen 8-bit-Musik fliegen ein paar Legosteine durchs Bild, dann wird ein Schriftzug eingeblendet, der die Logos von Lego und Gameboy zusammenführt. Darunter ist „Erscheint im Oktober 2025“ zu lesen.

Trotzdem reicht der Teaser, um online große Wellen zu schlagen. Derzeit ist Nintendo ohnehin in aller Munde, weil die Gerüchteküche über das Erscheinungsdatum der heiß ersehnten Handheld-Konsole Switch 2 fleißig brodelt.

Offenbar nutzt das Unternehmen die Aufmerksamkeit, um schon jetzt das geheimnisvolle Lego-Set zu bewerben, das immerhin erst in neun Monaten erhältlich sein wird. Gleichzeitig erhöht man so natürlich weiter die Spannung der Switch-2-Anhänger.

Beliebte Lego-Bausätze für Retro-Gamer

Es ist nicht die erste Kooperation zwischen dem japanischen Konsolenhersteller und Lego.

Neben Sets wie dem eher für Kinder gedachten Mario Lego, mit dem man die kunterbunte Welt des Nintendo-Maskottchens Super Mario nachbauen kann, gab es auch schon einen Bausatz für Erwachsene, der Fans den Konsolenklassiker NES als detailliertes Modell konstruieren ließ – inklusive „Fernseher“ mit einer Spielszene als Diorama.

Lego bietet neben der ersten Nintendo-Konsole noch weitere Sets für Retro-Gaming-Freunde, zum Beispiel einen Pacman-Arcade-Automaten oder die klassische Atari-Konsole.

Gameboy aus Bausteinen: Lego-Fans reimen sich Größe und Preis zusammen

Während viele Nintendo-Fans jetzt ein bisschen genervt die Nase rümpfen, weil sie lieber News zur Switch 2 erhalten wollen, gibt man sich in der Lego-Szene bereits interessanten Spekulationen hin.

So schließt man im Lego-Blog Stonewars von den im Teaser dargestellten Steinen schon auf die Größe des Modells, die vielleicht sogar in etwa der Originalgröße des 1990 in Deutschland erschienenen Original Gameboys entsprechen könnte.

Unter den Baustein-Fans stellt sich auch die Frage, ob Lego einen neuen Farbton für seine Teile herausbringen muss, um der Farbgebung des Handheld-Klassikers entsprechen zu können. Preislich vermutet man das Gameboy-Set bei einer UVP von 69,99 Euro – deutlich günstiger als das NES-Set, das man eher in der Preiskategorie um 300 Euro zum Kauf findet.

Wann Nintendo weitere Details zum Lego-Gameboy enthüllen will, steht noch nicht fest.

Der Gameboy ist tot? Diese Geschichten beweisen das Gegenteil

