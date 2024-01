Für Gaming-Fans: Dieser Toaster sieht aus wie die Xbox Series S

Es klingt nach Meme und ist doch Realität: Es gibt nun einen Toaster im Xbox-Design, der das Konsolen-Logo in Toastbrotscheiben brennt. Walmart bringt das weiße Haushaltsgerät mit dem typischen schwarzen Lüftungsschlitz für 40 US-Dollar an den Mann und die Frau. The Verge wurde über einen Tweet auf das erstaunliche Produkt aufmerksam.

Im Juni 2021 kam bereits ein Mini-Kühlschrank im Konsolen-Look der Xbox Series X heraus. Allerdings verkaufte Microsoft das Haushaltsgerät selbst. Es ist unklar, wer den Toaster baut, aber die Zentrale in Redmond muss wohl eine Lizenz vergeben haben.

Toaster-Konsole nächster Generation mit Anti-Jam-Funktion

Der Series-S-Toaster verfügt laut Walmart-Seite über einige Features: sechs Bräunungsstufen per Farbwahlschalter, Countdown-Timer und Bageltaste. Der Produkttext verspricht: „Das ist die Toaster-Konsole der nächsten Generation.“

Das Gerät brennt außerdem das Xbox-Kugel-Logo auf das Brot und hat eine Beschichtung, die verhindern soll, dass er innen schmutzig wird. Die Produkttexter nennen sie „Anti-Jam“-Funktion. Außerdem punktet das Gerät mit Cool-Touch-Oberfläche und herausnehmbarem Krümelfach.

Razers Toaster mit dem Namen Breadwinner

The Verge betont, der Series S sei nicht der erste Toaster für Gamer. Bungie habe vor ein paar Jahren ein Destiny-Modell herausgebracht, mit dem man das Tricorn-Logo ins Brot brennen konnte.

Razer kündigte zwar den Toaster Breadwinner an, aber die versprochene Realisierung lässt auf sich warten. Laut Razer war das Gerät, das in Razer-Schwarz mit neongrünen Absetzungen daherkommt und – Überraschung! – das Razer-Logo aufs Brot brennt, in Entwicklung. Der passende Slogan lautete „Bread to Win“. Es handelte sich jedoch um einen Aprilscherz. Razer kündigte im Nachhinein allerdings an, das Gerät zu realisieren, hatte dann aber anderes zu tun.

Welches Xbox-Haushaltsgerät kommt als nächstes?

Microsoft hat nicht nur einen Mini-Kühlschrank auf dem Markt, der der Xbox Series X nachempfunden ist, sondern auch einen in voller Größe in Entwicklung. Der Prototyp steht angeblich bei Rapper-Legende Snoop Doggy Dog. Das dazugehörige Video hat er aber auf privat gestellt.

Nun mutmaßen Beobachter, ob Microsoft noch eine Xbox-Mikrowelle, einen Series-X-Wasserkocher oder eine Waschmaschine herausbringt. The Verge endet seine Wunschliste mit: „Schließlich möchte jeder echte Xbox-Fan, dass alle seine Lebensmittel mit dem Xbox-Logo bedruckt sind und seine Kleidung nach jeder Wäsche grün gefärbt wird.“

