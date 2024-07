Überraschend made in Germany: Diese 10 Gaming-Hits kommen aus Deutschland

Wer an Gaming aus Deutschland denkt, wird ziemlich schnell bei großen Reihen wie Gothic, Elex oder der Depona-Serie landen. Tatsächlich sind es aber noch deutlich mehr Games, die hierzulande entstanden sind – nur wissen das viele Spieler:innen gar nicht.

Anzeige Anzeige

Diese Spiele sind in Deutschland entstanden

Wusstet ihr zum Beispiel, dass es ein Star-Wars-Spiel aus deutschen Landen gibt? Zwar hat der Titel mittlerweile einige Jahre auf dem Buckel, doch könnt ihr darin eure Träume als X‑Wing-Pilot:in ausleben und in die Rolle von Luke Skywalker schlüpfen. Zu den actiongeladenen Spielen aus Deutschland zählt ebenfalls der erste Teil der Far-Cry-Reihe. Heutzutage wird die Reihe zwar von vielen verschiedenen Ubisoft-Studios auf der ganzen Welt entwickelt, doch hatte der Shooter einst seine Wurzeln hier.

Anzeige Anzeige

Aber deutsche Entwickler:innen können auch entspannte Games herstellen. So gibt es zahlreiche Aufbauspiele und Cozy Games, die hierzulande entstanden sind und Spieler:innen Stunden um Stunden in ihren Bann ziehen. Noch mehr Beispiele für Spiele, die überraschenderweise in Deutschland entwickelt wurden, haben wir euch in unserer Bildergalerie zusammengefasst.

Diese 10 Spiele sind in Deutschland entstanden

10 Bilder ansehen 10 Spiele, von denen viele nicht wissen, dass sie aus Deutschland stammen Quelle: Shutterstock/Frame Stock Footage

Mehr zu diesem Thema