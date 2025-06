Games in 3D erleben: Dieser Emulator auf Steam lässt Nintendo-Klassiker neu aufleben

Emulatoren sind ein fester Bestandteil des Retro-Gamings. Schließlich haben nur wenige Zocker:innen noch die alten Konsolen zu Hause stehen. Mittlerweile ist es sogar möglich, zehntausende C64-Games mit nur wenigen Klicks zu zocken. Die Games werden einfach für euch auf einem Server emuliert und über den Browser gestreamt. Doch unter der großen Anzahl der Emulatoren gibt es auch Programme, die die alten Games nicht einfach nur wieder spielbar machen.

Auf Steam: Dieser Emulator verwandelt NES-Games in 3D-Spiele

Eines dieser Tools trägt den Namen „3dSen“ und ist jetzt auf Steam in der Version 1.0 erhältlich. Über den Emulator könnt ihr die alten NES-Games, die lediglich in 2D über den Bildschirm geflimmert sind, zum ersten Mal in 3D erleben. Und dieser Effekt beschränkt sich nicht nur auf die Blöcke bei Tetris oder die Münzen in Super Mario Bros. In Games wie Final Fantasy werden sogar komplette Städte plastisch.

Was der Emulator auf dem Kasten hat, könnt ihr unter anderem im Launch-Trailer oben sehen. Eine der größten Einschränkungen ist, dass der Emulator nicht auf wundersame Weise bei jedem alten NES-Game funktioniert. Die Entwickler:innen müssen für alle Spiele entsprechende Anpassungen vornehmen. Zum Launch ist die Anzahl der unterstützten Spiele auf 101 angestiegen. Eine Übersicht mit allen emulierbaren NES-Games findet ihr ebenfalls auf Steam.

Für kurze Zeit kostet 3dSen nur 7,79 Euro auf Steam. Nach dem Launch-Angebot steigt der Preis auf 12,99 Euro an. Der Kauf lohnt sich laut Steam-Nutzer:innen, die den Emulator schon seit dem Early-Access genutzt haben. Nach 427 Bewertungen steht 3dSen bei 91 Prozent positiven Reviews. Neben der Standardversion des Emulators bieten die Entwickler:innen aber noch ein weiteres Tool an.

Dieses trägt den passenden Namen „3dSen VR“ und lässt euch die besagten NES-Games in 3D mit einer Virtual-Reality-Brille erleben. Auch diese Variante des Emulators ist mittlerweile in Version 1.0 erschienen, kostet aber ein wenig mehr. Zum Launch gibt es eine Aktion für 14,39 Euro, danach kostet das Tool 23,99 Euro.

