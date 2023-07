Xbox: Dieser Gamer besitzt das gleiche Spiel 2.706 mal

Es gibt Sammler von Videospielen, die ihren Fokus darauf legen, möglichst exklusive, seltene und wertvolle Games, möglichst noch originalverpackt, zu ergattern. Dann gibt es Sammler, die mehr Wert auf ein bestimmtes Genre legen und danach streben, so ziemlich jedes Game, das hier jemals erschienen ist, ihrer Sammlung hinzuzufügen. Und dann gibt es Leroy Patterson.

Patterson besitzt 2.706 Kopien von „Sneak King“. Noch nie davon gehört? Nicht schlimm. Sneak King ist ein Werbespiel aus dem Jahr 2006. Der Herausgeber ist Burger King. Das Nischenspiel wurde vor 15 Jahren für 3,99 US-Dollar angeboten und zu dem Kauf einer preiswerten Mahlzeit bei der Fast-Food-Kette beigelegt. Veröffentlicht wurde das Spiel für die erste Xbox sowie wie für die Xbox 360.

In dem Stealth-Game steuerten Spieler Burger Kings durchaus gruseliges Maskottchen und mussten Mahlzeiten an hungrige Menschen in vier verschiedenen Leveln verteilten. Obwohl es sich nur um einen Marketing-Stunt der Burger-Kette handelte, waren die Spiele ein überraschend großer Erfolg. Angeblich wurden 2,7 Millionen Exemplare von Sneak King verkauft.

Welche Beweggründe hat der eifrige Sammler?

Es gibt also noch eine ganze Reihe an Kopien, die Patterson in seiner Sammlung fehlen. Doch wer ist dieser Mann eigentlich und warum sammelt er tausendfach ein und dasselbe Spiel?

Ähnlich verrückt wie die Idee ist auch Patterson selbst. Laut seiner Twitter-Biografie ist der gute Herr nämlich nicht nur Stuntman, sondern auch Pro-Wrestler für, aufgepasst, Freakshow-Wrestling. Wenn das mal nicht vielversprechend klingt.

Zusammen mit seinem Wrestlerkollegen Bobby Ramos begab sich Patterson im Juli 2021 auf die Suche nach alten Sneak-King-Spielen. Die Reise zeichneten beide bei Youtube auf. Nachdem immer mehr Zuschauer:innen fragten, warum beide sich zu diesem Abenteuer auf machten, schrieb der Sammler: „Wenn sie eines Tages etwas wert sind, sind wir reich! Wenn sie nichts wert sind, ist es eine lustige Geschichte“, und ergänzte: „Es ist ein lustiges Spiel und es bringt mich zum Lachen“. Noch ist kein Ende der Reise in Sicht und etwas mehr als 2.700 Exemplare sind ja auch noch gar nicht so viel. Oder?

Diese Spiele wurden auf längst toten Konsolen veröffentlicht:

