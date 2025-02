Gaming-Geschichte im Browser erleben: Video Game History Foundation öffnet virtuelles Museum

Seit 2017 gibt es die Video Game History Foundation. Dabei handelt es sich um eine Non-Profit-Organisation, die es sich zum Ziel gemacht hat, Videospielgeschichte zu archivieren und zu erhalten. Zu den Inhalten, die die Organisation vor dem Verfall rettet, zählen etwa alte Videospielmagazine, Presse-Kits und Dokumente aus der Spieleentwicklung. Und jetzt geht die Organisation noch einen Schritt weiter.

Gaming-Historie zum virtuellen Anfassen

In einer Pressemitteilung hat die Organisation den Start der VGHF Library bekannt gegeben. Dabei handelt es sich im Grunde um eine digitalisierte Version der Zeitschriften, Guide-Bücher und Pressematerialien, die die Organisation seit Jahren angesammelt hat. Die kostenlos zugängliche Online-Bibliothek könnt ihr über den Link aufrufen.

Laut VGHF zählen zu den verfügbaren Daten etwa 1.500 verschiedene Gaming-Magazine, die heute nicht mehr gedruckt werden. Dazu kommen noch nie zuvor gesehene Dokumente und Assets aus der Entwicklungsphase diverser Spiele. Zu guter Letzt gibt es Artworks, Presse-Kits und Werbematerialien von ikonischen Videospielen.

Als Highlight nennt die Organisation die „Mark Flitman Papers„. Flitman hat bei Unternehmen wie Konami, Acclaim, Midway und Mindscape als Game-Producer gearbeitet. Neben zahlreichen Infos zu den Spielen, an denen er gearbeitet hat, enthält die Datenbank auch persönliche Korrespondenz mit den Publishern sowie Arbeitsverträge und Kündigungsschreiben – allerdings mit einigen geschwärzten Passagen.

Das Besondere an der VGHF Library ist zudem, dass sämtliche Inhalte und Texte über die Suche auffindbar sind. So könnt ihr gezielt Textpassagen eingeben, um etwa ein bestimmtes Magazin zu finden. Oder ihr tippt einfach nur einen Spieletitel ein. Schon werden euch alle Passagen mit dem entsprechenden Spiel angezeigt. In Zukunft planen die Verantwortlichen der Video Game History Foundation viele weitere Inhalte hinzuzufügen. Zudem sollen auch neue Funktionen für die Gaming-Bibliothek umgesetzt werden.

