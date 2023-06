KI verändert Videospiele: 7 Beispiele, die das jetzt schon zeigen

In „Galaxies of Eden“ soll es KI-generierte Inhalte geben. (Bild: MIR Cybernetics)

Ein Kind erstellt ein Videospiel mit ChatGPT, in einem AAA-Spiel hängen Poster an der Wand, die von Dall-E erstellt wurden – der Hype um künstliche Intelligenz nimmt auch in der Gaming-Branche stetig zu. Es ist der Beginn einer Entwicklung, in der KI-Anwendungen wie Dall-E und ChatGPT die Produktion von Videospielen stark verändern.

Das wirkt sich natürlich auch auf den Inhalt der Videospiele aus. Künstliche Intelligenz führt zu neuen und aufregenden Möglichkeiten innerhalb des Spiels. Entwicklern bieten sich neue Möglichkeiten, das Spielgefühl zu verbessern.

Aber wie sieht der Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Praxis aus?

Anfang 2023 erklärte Entwickler Jussi Kemppainen, dass er Text-zu-Bild-KI wie Midjourney und Stable Diffusion genutzt habe, um Hintergründe und Charaktermodelle für den Prototyp seines Videospiels zu erstellen und sich dadurch sehr viel Arbeit ersparen konnte. KI kann allerdings auch auf kuriose Weise eingesetzt werden. So schaffte es ein Entwickler, „Minecraft“ mit einer künstlichen Intelligenz auf Twitch zu streamen. Die künstliche Streamerin unterhielt sich dabei sogar mit dem Chat.

In unserer Bildergalerie zeigen wir euch weitere Beispiele, wie künstliche Intelligenz Videospiele schon heute verändert.

