Gaming: Mit diesem Tool passt ihr PC-Spiele ganz nach euren Wünschen an – auf Knopfdruck

Es mag sich im ersten Moment seltsam anhören, ein Tool für PC-Spieler:innen zu empfehlen, das die Qualität und Effekte in Games herunterschrauben kann. Allerdings löst das Programm namens Shader Toggler für viele Gamer:innen ein gravierendes Problem: fehlende Übersicht in Videospielen.

Zu viele Effekte? Shader Toggler hilft weiter

Am Beispiel des Open-World-Spiels Horizon Zero Dawn zeigt Shader Toggler, was es leisten kann. Es kann jeden Effekt im Spiel deaktivieren – und das auf Ingame-Knopfdruck, ohne Neustart. Seien es Elemente der HUD-Anzeige, Tiefenunschärfe, Bloom oder sogar die gesamte Beleuchtung. Wer hier alles herunterfährt, steht am Ende natürlich mit einem unansehnlichen Game da, das so von den Entwickler:innen nicht gedacht war.

Shader Toggler soll aber auch nicht genutzt werden, um alles zu deaktivieren. Vielmehr könnt ihr damit störende Effekte ausschalten. Nervt euch beispielsweise, dass Aloys Pfeile eine sichtbare Linie beim Schießen hinterlassen? Oder dass ihre Nahkampfwaffe einen Lichtschweif hinterlässt? Dann könnt ihr das Spiel realistischer aussehen lassen, indem ihr diese Effekte abschaltet.

In anderen Spielen bringt Shader Toggler ebenfalls Verbesserungen. Gamer:innen haben etwa in Dragon’s Dogma 2 das Color-Grading deaktiviert, um eine lebendigere Spielwelt zu schaffen. In Baldur’s Gate 3 lassen sich die farbigen Charakterumrandungen entfernen.

Zudem lohnt sich das Tool auch für diejenigen, die Performance-Probleme mit einem Game haben, aber die Optionen nicht noch mehr Performance hergeben. In Games wie Assassin’s Creed Mirage lässt sich die gesamte Vegetation auf Knopfdruck entfernen und wieder hinzufügen. So könnt ihr durch besonders performancehungrige Areale gelangen, ohne das Spiel ständig neu zu starten.

Seid ihr jetzt neugierig geworden? Dann könnt ihr hier einer genauen Anleitung folgen, um Shader Toggler zu installieren.

