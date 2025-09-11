Anzeige
News
Live. Die. Repeat: Warum stirbt dieser Stern immer wieder aufs Neue?

Ein Stern ist explodiert. Das ist normal. Doch dann explodierte er erneut. Und noch einmal. Diese Ereigniskette stellt vieles infrage, was wir über das Ende von Sternen zu wissen glaubten.

Von Dieter Petereit
2 Min.
Live. Die. Repeat: Warum stirbt dieser Stern immer wieder aufs Neue?
Eine Supernova ist immer ein spektakuläres Ereignis. (Bild: Shutterstock/pixelparticle)

Ein internationales Team von Astronom:innen hat einen Gammastrahlenausbruch beobachtet, der sich den gängigen Erklärungsmodellen entzieht. Das Ereignis mit der Katalognummer GRB 250702B dauerte nicht nur ungewöhnlich lange, es wiederholte sich auch mehrfach über einen Zeitraum von mehr als einem Tag. Ihre Analyse hat die Gruppe im Fachjournal The Astrophysical Journal Letters veröffentlicht.

Die Beobachtungen, die unter anderem mit dem Fermi-Weltraumteleskop der US-Raumfahrtbehörde Nasa und dem Very Large Telescope der Europäischen Südsternwarte (ESO) gemacht wurden, zeichnen ein beispielloses Bild. Während Gammastrahlenausbrüche als die energiereichsten und finalen Ereignisse im Leben massereicher Sterne gelten, also als singuläre Explosionen, registrierten die Instrumente bei GRB 250702B mindestens drei separate Ausbrüche von derselben Position am Himmel.

Perfektes Zeitintervall der Explosionen

Was die Beobachtung besonders bemerkenswert macht, ist das Timing der Explosionen. Wie das Wissenschaftsmagazin Spektrum der Wissenschaft hervorhebt, trat der dritte Ausbruch nach einem nahezu exakten ganzzahligen Vielfachen des Zeitintervalls zwischen den ersten beiden auf. Stellt euch vor, ihr hört einen unregelmäßigen Trommelschlag, der plötzlich einen perfekten Rhythmus annimmt.

Eine solche Periodizität deutet auf ein stabiles System hin, etwa einen umlaufenden Himmelskörper, und nicht auf den chaotischen Kollaps eines Sterns. Die Quelle der Explosion kann also nicht, wie sonst üblich, beim ersten Mal vollständig zerstört worden sein. Das schließt die etablierten Theorien für lang anhaltende Gammastrahlenausbrüche praktisch aus.

Hubble-Teleskop: Die Suche nach dem Ursprung

Die Astronom:innen konnten die Explosion mithilfe des Hubble-Weltraumteleskops, einem Gemeinschaftsprojekt von Nasa und der Europäischen Weltraumorganisation ESA, einer fernen Galaxie in etwa 3,3 Milliarden Lichtjahren Entfernung zuordnen. Interessanterweise liegt die Quelle nicht im Zentrum der Galaxie, wo man ein supermassereiches Schwarzes Loch vermuten würde. Dieser Umstand ist ein entscheidendes Puzzlestück bei der Suche nach einer Erklärung.

Das wahrscheinlichste Szenario ist laut den Forscher:innen ein sogenanntes Gezeiten-Zerreißungs-Ereignis. Dabei wird ein Stern, der einem Schwarzen Loch zu nahe kommt, durch dessen gewaltige Anziehungskräfte zerrissen. Die außermittige Position und die Periodizität legen nahe, dass hier ein Weißer Zwerg von einem mittelschweren Schwarzen Loch – einem lange gesuchten, aber selten nachgewiesenen Typus – schrittweise „kannibalisiert“ wurde. Solche mittelschweren Schwarzen Löcher sind ein wichtiger, aber schwer fassbarer Baustein im Verständnis der Galaxienentwicklung.

Neue Physik oder nur eine seltene Ausnahme?

Alternativ könnte es sich um den Kollaps eines sehr ungewöhnlichen, massereichen Sterns handeln, dessen genaue Funktionsweise wir aber bisher nicht verstehen. Obwohl dieses Ereignis die Tür zu potenziell neuer Physik aufstößt, ist eine kritische Betrachtung angebracht. Bislang ist GRB 250702B ein Einzelfall.

Die festgestellte Periodizität könnte sich bei genauerer Analyse auch als statistischer Zufall herausstellen. Um die Theorie eines Weißen Zwergs, der von einem mittelschweren Schwarzen Loch zerrissen wird, zu untermauern, müssten weitere solcher Ereignisse gefunden und beobachtet werden. Die aktuelle Entdeckung ist somit hauptsächlich ein Beleg für die Leistungsfähigkeit moderner Observatorien und ein Startschuss für eine gezieltere Suche nach ähnlichen Phänomenen. Sie zeigt einmal mehr, wie wenig wir über die extremsten Vorgänge im Universum tatsächlich wissen.

