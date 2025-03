Ganz langsam zu schnellem Internet: Wie ich 836 Tage auf meinen Glasfaseranschluss warten musste

Ich habe seit Ende Februar einen Glasfaseranschluss. Darauf musste ich ziemlich lange warten. 836 Tage, um genau zu sein. Allein der Weg vom Keller in die Wohnung hat ein dreiviertel Jahr gedauert. Hier die Chronik der ganzen Pleiten, Pech und Pannen.

Anzeige Anzeige

Der Glasfaser-Akt beginnt

Dezember 2022: Ich schließe mit der Telekom den Glasfaser-Vertrag ab. Voraussichtliche Lieferung: Juli 2023.

Juli 2023: Keine Glasfaser, nirgends. Um über den Fortschritt zu informieren, hat die Telekom ein eigenes Portal eingerichtet. Ich muss mich also regelmäßig einloggen – und erfahre dort nicht mehr als: Wir arbeiten dran. Proaktive Kommunikation: keine. Lediglich die Einzugsermächtigung kommt zügig. Ich überwinde mich, die Hotline anzurufen, und erfahre einen neuen Termin: Mai 2024.

Anzeige Anzeige

Mai 2024: Keine Glasfaser, nirgends. Auch der neue Termin verstreicht, ohne dass die Telekom sich bemüßigt fühlt, mich darüber zu informieren. Im Portal steht: Wir arbeiten dran.

Juli 2024: Zufällig entdecke ich im Keller einen neuen Kasten, der sich als Glasfaser-Box erweist. Dann kann es mit dem Wohnungsanschluss ja nicht mehr lange dauern, denke ich in meiner grenzenlosen Naivität. Ich beantrage über das Portal einen Besichtigungstermin für den Wohnungsanschluss.

Anzeige Anzeige

Die Zuständigen erklären sich für unzuständig

18. September 2024: An diesem Tag sollte eigentlich der Besichtigungstermin stattfinden. Im Portal steht aber auch eine Woche später noch: „Die Rückmeldung von unserem Ausbaupartner vor Ort steht noch aus.“ Ich rufe die laut Portal zuständige Hotline an. Die erklärt sich für unzuständig und erklärt, dass es sich in meinem Fall um einen „Vollausbau“ handelt, und dafür sei eine andere Abteilung verantwortlich. Ich bekomme eine Telefonnummer, bei der ich nicht durchkomme. Also versuche es ich per Mail. „Die zuständigen Kollegen werden sich bei Ihnen melden, sobald es so weit ist“, werde ich vertröstet.

26. September 2024: Die zuständigen Kollegen haben sich nicht gemeldet, als es so weit war. An diesem Tag hat zwar eine Besichtigung stattgefunden – aber ohne mein Wissen, nur in Begleitung der Hausverwaltung. Was wurde beschlossen? Wie geht es nun weiter? Keine Ahnung, das Protokoll der Besichtigung kommt und kommt einfach nicht.

Anzeige Anzeige

Oktober 2024: Das Protokoll liegt noch immer nicht vor. Ich erteile – unter Umgehung des Dienstweges – telefonisch die Genehmigung.

Sorry, war wohl ein Zahlendreher

November 2024: Ich bekomme eine Mail mit dem Titel „Verzögerungen beim Glasfaser-Ausbau an Ihrer Adresse“. Darin steht, dass der „Ausbaupartner vor Ort“ mich nicht erreichen konnte. Ich frage nach: „Auf welchem Weg denn? Per Brieftaube? Per Rauchzeichen? Per Trommel?“ Daraufhin ruft die Hotline zurück: Sorry, war wohl ein Zahlendreher bei der Handy-Nummer.

3. Dezember 2024: Ich bekomme einen Installationstermin für den 18. Dezember.

Anzeige Anzeige

5. Dezember 2024: Die Telekom schreibt mir: „Sie haben uns gebeten, Ihren Termin zu stornieren.“ Bitte was? Einen Teufel habe ich. Die Hotline ruft zurück: Sorry, war wohl ein Zahldreher in der Auftragsnummer. Aber der bisherige Termin sei jetzt schon vergeben.

10. Dezember 2024: Ich bekomme einen neuen Installationstermin für den 3. Januar.

30. Dezember 2024: Ein freundlicher Telekom-Mitarbeiter ruft mich an und macht mich noch einmal auf den bevorstehenden Termin aufmerksam.

Anzeige Anzeige

31. Dezember 2024: Der Termin wird gecancelt.

Von Plan A zu Plan C

13. Januar 2025, vormittags: Der Installationstermin findet endlich statt. Der Techniker macht sich aber anheischig, einen neuen Kabelkanal mitten durchs Treppenhaus bis in den dritten Stock zu pflügen – mit vier Bodendurchbrüchen. Dabei gibt es bereits zwei Kabelkanäle. Aber diese sind aus Plastik, und die dürfe er aus Brandschutzgründen nicht nutzen, erklärt mir der Mann. Wer denkt sich sowas aus? Was ändert es am Brandschutz, wenn noch ein Kabel mehr in einem bestehenden Kanal liegt? Um die Sache in Ruhe zu klären, schicke ich den Mann wieder nach Hause.

13. Januar 2025, nachmittags: Ich bekomme endlich das Besichtigungsprotokoll zu sehen. Darin war die Variante mit dem neuen Kabelkanal durchs Treppenhaus nur als Plan B vorgesehen. Plan A lautete, durch einen stillgelegten Schornstein zu gehen. Soll mir recht sein. Aber einfach einen neuen Installationstermin buchen, könne man nicht, erklärt mir die Hotline. Zuvor müsse erst eine weitere Besichtigung stattfinden.

Anzeige Anzeige

21. Januar 2025: Ich bekomme einen neuen Besichtigungstermin für den 28. Januar.

24. Januar 2025: Der Termin wird storniert.

Kabel sucht Platz

3. Februar 2025: Der zweite Besichtigungstermin findet endlich statt. Dabei stellt sich heraus: Die Schornsteine sind voller Schutt. Das hätte man eigentlich auch beim ersten Termin schon merken können, wenn man kurz nachgeschaut hätte. Immerhin kommt der Telekom-Mann auf die Idee, nach dem Kanal für die bestehenden Kupfer-Telefonkabel zu schauen. Bingo! Hier ist noch genug Platz.

Anzeige Anzeige

18. Februar 2025: Ich bekomme eine Mail dem Titel „Verzögerungen beim Glasfaser-Ausbau an Ihrer Adresse“. Darin steht, dass der „Ausbaupartner vor Ort“ mich nicht erreichen konnte. Ich teile der Hotline (die mich bereits mehrfach angerufen hat) noch einmal meine Telefonnummer mit.

26. Februar 2025: Wieder ein neuer Installationstermin. Eigentlich dachte ich, dass mich nichts mehr überraschen könne. Aber damit hatte ich dann doch nicht gerechnet: Alles funktioniert. Der Wanddurchbruch ist minimalinvasiv, das Kabel wird innerhalb der Wohnung sauber verlegt, der Freischaltcode kommt wenige Minuten nach der Installation. Na bitte, geht doch.

Epilog

Meine Erfahrungen sind natürlich nur Anekdoten und lassen sich nur bedingt verallgemeinern. Vielleicht hatte ich einfach nur Pech, oder mein Fall war besonders kompliziert. An den Telekom-Mitarbeiter:innen (und ihren Subunternehmen) lag es jedenfalls nicht. Ich habe sie immer als freundlich und kompetent erlebt. Die Fehler liegen eher im System, vor allem in der Kommunikation: Dass angekündigte Termine folgenlos verstreichen; dass falsche Einträge nicht korrigiert werden; dass die Telekom ihr Zuständigkeitswirrwarr nicht intern klärt; dass Vorbesichtigungen schlampig durchgeführt und lausig kommuniziert werden; dass man als Kunde oft den Informationen hinterhertelefonieren muss – all das kann doch nicht so schwer zu ändern sein.

Mehr zu diesem Thema