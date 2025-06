Ganz ohne Coding-Skills: So baut Claude jetzt Apps für euch

Vibe-Coding ist mittlerweile ein fester Begriff in der KI-Landschaft geworden. Selbst wer keine Programmierfertigkeiten besitzt, kann einfach mit einer KI chatten und das Tool die Coding-Aufgaben übernehmen lassen. Ihr müsst im Grunde nur eine Vision mitbringen, wie eure App am Ende aussehen soll. Jetzt bietet auch Anthropic mit seiner KI Claude ein Vibe-Coding-Feature an, wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung angekündigt hat.

Claude: So entstehen KI-Apps mit wenigen Handgriffen

Laut Anthropic habt ihr künftig über die Claude-App die Möglichkeit, „KI-Apps zu bauen, zu hosten und zu teilen“. Um das erreichen zu können, kann Claude jetzt sogenannte „Artefakte“ erstellen, die mit der API interagieren. Während ihr eure App baut, könnt ihr Claude anweisen, Veränderungen daran vorzunehmen, Fehler zu beheben und sie schließlich zum Teilen mit anderen Claude-Nutzer:innen vorzubereiten.

Wenn jemand eure KI-App benutzt, kann er oder sie sich einfach mit einem Claude-Account anmelden. Für euch hat das den Vorteil, dass ihr nicht mit eurem Kontingent für die Nutzung zahlt; die User:innen zahlen über ihren eigenen Claude-Account. Zudem fällt das Management von API-Schlüsseln weg, da alles über Anthropics Dienst abläuft.

In der ersten Testphase wurden laut Anthropic eine Reihe von KI-gestützten Apps mit der neuen Claude-Funktion realisiert. So gab es etwa ein Spiel mit NPCs, die sich an die Entscheidungen von Spieler:innen erinnern und daran anpassen konnten. Zudem wurden Schreibhelfer, Apps zur Datenanalyse über ein Chat-Interface und Lerntools mit individuellen Herausforderungen für unterschiedliche Wissensstände erstellt.

Noch gibt es laut Anthropic aber ein paar Einschränkungen. So lässt der Dienst bisher keine externen API-Zugriffe zu. Zudem werden Daten nicht dauerhaft gespeichert. Zu guter Letzt muss eure App zwangsläufig Text als Antwort an Nutzer:innen ausgeben. Noch befindet sich das Feature aber auch in einer Beta-Phase. Dementsprechend kann sich bis zur finalen Version noch einiges ändern. Ab sofort können alle Claude-Nutzer:innen mit einem Free-, Pro- oder Max-Zugang das neue Feature ausprobieren.

