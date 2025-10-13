Gasversorgung in Deutschland: Wer liefert? Wie voll sind die Speicher? Was können Kunden bei steigenden Kosten tun?

Zunächst eine gute Nachricht: Gasmangel wird es im kommenden Winter wohl nicht geben. Die Bundesnetzagentur schätzt die Gasversorgung in Deutschland als stabil ein, mahnt aber, dass ein sparsamer Gasverbrauch dennoch wichtig sei.

Zu dieser beruhigenden Lage trägt vor allem die Hinwendung zu den norwegischen Gasfeldern bei. Die liefern inzwischen 45 Prozent des deutschen Erdgases. Norwegen ist damit nach Belgien und den Niederlanden zum wichtigsten Erdgaslieferanten geworden.

Erdgasimporte: Woher kommt unser Gas?

Um die 1.100 Gigawatt Erdgas pro Tag kamen per Pipeline aus dem Untergrund der Norwegischen See. Die Niederlande lieferten 650 und Belgien 610 Gigawatt pro Tag, wobei deren Gas vor allem aus Schiffsanlandungen und Verflüssigungen von Flüssigerdgas (LNG) in den dortigen Häfen stammt. Insgesamt kaufte Deutschland in der ersten Jahreshälfte 2025 rund 490 Terawattstunden Erdgas, davon 40 Terawattstunden LNG.

Deutschland verfügt über vier Tankschiffterminals für die Anlandung und Regasifizierung von LNG in Wilhelmshaven, Brunsbüttel und Mukran. Die sind für dieses Jahr vollständig ausgebucht. Sollte der Winter sehr kalt werden, könnten die Gaslieferanten darüber flexibel zusätzliche 350 bis 450 Gigawattstunden Gas pro Tag in die Gasnetze pumpen.

Gas aus den USA

Allerdings ist das eine schlechte Nachricht für Klima und Gesundheit. Denn 2024 kamen 91 Prozent des LNG aus den USA, im Wesentlichen Fracking-Gas mit großen Klimawirkungen durch den Energieverbrauch bei der Verflüssigung und durch die Methanleckagen bei den langen Schiffstransporten. Nicht zu vernachlässigen sind in den USA auch die gesundheitlichen Probleme der Bewohner:innen in der Nähe der Fördergebiete.

Der Gasdeal zwischen der EU und den USA, in dem Europa sich verpflichtete, in den kommenden drei Jahren für 750 Milliarden US-Dollar Gas in den USA zu kaufen, verspricht den Import riesiger Mengen LNG. Aber er zementiert auch erneut eine Abhängigkeit, diesmal von den USA.

Alle Energieimporte der gesamten EU kamen 2024 auf rund 436 Milliarden US-Dollar. Pedro Fresco, Generaldirektor von Avaesen, einem Unternehmensverband für saubere Energien aus Valencia, hält den physischen Transport derart großer, zusätzlicher Mengen LNG gar nicht für möglich, wie er dem Spiegel sagte. Zumal Europa und auch Deutschland laufende Lieferverträge mit anderen Ländern weiterhin einhalten müssen.

Füllstand der Gasspeicher in Deutschland

Die Gasspeicher in Deutschland waren Ende September zu fast 77 Prozent gefüllt. Das sind mehr als 20 Prozent des deutschen Jahresverbrauchs. Es ist zwar der zweitniedrigste Stand seit 2011, aber deswegen noch kein Grund zur Sorge. Nach der Gasspeicherfüllstandsverordnung müssen bis zum 1. November die schnell zu beschickenden Speicher zu 80 Prozent, die langsamer auffüllbaren Speicher zu 45 Prozent voll sein. Das dürfte locker erreicht werden. Mit der aktuell eingespeicherten Menge von 191 Terawattstunden Erdgas können Industrie- und Privatverbraucher mehr als einen ganzen Monat allein aus den Speichern versorgt werden.

Jochen Linßen, Leiter der Abteilung Integrierte Infrastruktur am Forschungszentrum Jülich gibt jedoch zu bedenken: „Die derzeit stabile Gasversorgungssituation kann jedoch durch eine weitere Verschärfung der Sicherheitslage in LNG-exportierenden Ländern negativ beeinflusst werden. Treten mehrere Effekte zusammen auf, beispielsweise ein sehr kalter Winter gepaart mit einer belebten konjunkturellen Lage, kann dies die derzeit schwache Nachfrage deutlich erhöhen.“

Wie sieht es mit den Gaspreisen aus?

Die Gaspreise haben sich zwar seit Anfang 2023 stabilisiert – Ende September kostete eine Kilowattstunde weniger als neun Cent.

Doch es wird wieder teurer. Denn in diesem Jahr ist der CO₂-Preis von 45 auf 55 Euro pro Tonne CO₂ gestiegen. Das verteuert die Gaspreise um etwa 1,1 Cent pro Kilowattstunde. Zusätzlich sind auch noch die Netzentgelte, besonders in Norddeutschland und Nordrhein-Westfalen, um durchschnittlich 21 bis 23 Prozent gestiegen.

Deutschland verbrauchte 2024 insgesamt 844 Terawattstunden Gas. 61 Prozent davon gingen an die Industrie, 39 Prozent entfielen auf Haushalte und Gewerbe. Immerhin werden 56 Prozent der Wohnungen in Deutschland noch mit Gas beheizt.

Trotz aller aktuellen Liefersicherheit drohen für Erdgas langfristig drastische Kostensteigerungen für Gaskund:innen. Das zeigt eine Studie der Agora Energiewende. Im schlimmsten Fall könnten sich allein die Netzentgelte bis 2045 versechzehnfachen, was den Gaspreis von heutigen 9,7 Cent pro Kilowattstunde auf etwa 47 Cent hochtreiben würde. Selbst bei politischen Gegenmaßnahmen würden sich die Netzentgelte noch verachtfachen.

Vier Möglichkeiten für Gaskund:innen

Um die Kosten für Gasheizungen jetzt kurzfristig zu senken und die aktuellen Steigerungen ein wenig zu kompensieren, gibt es im Wesentlichen diese Möglichkeiten:

Ein sogenannter hydraulischer Abgleich optimiert die Wärmeverteilung in jedem Raum einer Wohnung und kann Gasverbrauch um zehn bis 15 Prozent senken. Der kostet je nach Wohnungsgröße zwischen 650 und 1.250 Euro, wird aber öffentlich gefördert.

Sechs Prozent Einsparung pro Grad abgesenkter Temperatur bringt die richtige Einstellung der Thermostate.

Nicht die Außenluft über gekippte Fenster wärmen, sondern drei- bis viermal täglich fünf bis zehn Minuten mit sperrangelweit offenen Fenstern stoßlüften.

Natürlich die Gaspreise im Blick behalten, denn die Preisunterschiede zwischen den Anbietern sind größer geworden.

Die physikalisch sinnvollste Alternative zur Gasversorgung sind letztlich Wärmepumpen. In diesem Jahre werden sie noch mit bis zu 70 Prozent gefördert, Höchstgrenze 30.000 Euro. Allerdings bastelt Wirtschaftsministerin Katherina Reiche an einer Reform des Gebäudeenergiegesetzes, der Grundlage für Förderentscheidungen. Aber schon im kommenden Jahr werden im Klima- und Transformationsfonds, aus dem auch der Austausch alter Heizungen gefördert wird, zwei Milliarden Euro weniger zur Verfügung stehen. Die Idee: Wohlhabende sollen bei der Förderung leer ausgehen.

Langfristig gilt es aber, vom Erdgas wegzukommen. Denn 2045 soll die Klimaneutralität erreicht sein und keine Tonne CO2 in die Atmosphäre entweichen.