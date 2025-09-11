Gazprom, Shell und BP: Nature-Studie benennt fossile Industrie als Verursacher von Hitzewellen

Welche Regionen künftig immer mehr unter Extremwetter wie Hitzeperioden leiden werden, könnte bald präziser vorausgesagt werden. (Foto: Piyaset/Shutterstock)

Die Ursache-Wirkungs-Kette der Emissionen einzelner Verursacher bis hin zu konkreten Extremereignissen, wie Hitzewellen, zu quantifizieren, ist wenig erforscht. Häufig konzentrieren sich Studien lediglich auf einzelne Ereignisse. Gleichzeitig wird nur selten berücksichtigt, inwieweit und welche Treibhausgasemittenten zu diesen Ereignissen beigetragen haben. An diese Lücke knüpft die sogenannte Attributionsforschung an – dabei wird untersucht, welchen Anteil der menschengemachte Klimawandel am Entstehen einzelner Extremereignisse hat.

Eine im Fachjournal Nature veröffentlichte Attributionsanalyse kommt jetzt zu folgender Erkenntnis: Die Treibhausgasemissionen der fossilen Industrie heizen die Erderwärmung an und tragen maßgeblich zur Häufigkeit sowie Intensität von Hitzewellen bei.

Mehr Hitzewellen durch fossile Industrie

Die Befunde der Studie zeigen, dass der Klimawandel 213 Hitzewellen, die zwischen 2000 und 2023 gemeldet wurden, wahrscheinlicher und intensiver gemacht hat. Zu diesem Ergebnis sollen 180 der größten Kohlenstoffemittenten – Produzenten von Zement und fossiler Brennstoffe – beigetragen haben.

Die Auswertung zeigt, dass sich die Wahrscheinlichkeit für Hitzewellen seit Beginn der Industrialisierung stetig erhöhen würde: Im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter stellten die Forschenden fest, dass die Wahrscheinlichkeit für Hitzewellen zwischen 2000 und 2009 um das Zwanzigfache und zwischen 2010 und 2019 um das Zweihundertfache gestiegen ist. „Je nach Kohlenstoffemittent ist ihr individueller Beitrag hoch genug, um das Auftreten von 16 bis 53 Hitzewellen zu ermöglichen, die in einem vorindustriellen Klima praktisch unmöglich gewesen wären“, heißt es in der Studie.

Allein 14 Unternehmen aus der fossilen Industrie sollen zwischen 1854 und 2023 für 30 Prozent der Treibhausgasemissionen verantwortlich sein. Zu ihnen zählen unter anderem Gazprom, Shell und die National Iranian Oil Company.

Extremwetter-Attribution

Die genannten Ergebnisse der Studie beruhen auf Schätzungen: Demnach haben die Forschenden auf bewährte Methoden der Extremwetter-Attribution zurückgegriffen. Dabei werden Klimamodelle des heutigen, vom Menschen geprägten Klimas mit Simulationen eines hypothetischen, unbeeinflussten Klimas verglichen. In der Nature-Studie wurde dieses Vorgehen im Sinne einer Metaanalyse angewendet und historische Daten aus 213 Hitzewellen verwendet, die sich zwischen 2000 und 2023 ereigneten. Die verwendeten Daten stammen aus der Katastrophendatenbank (EM-DAT).

Bedeutsame Erkenntnisse mit Einschränkungen

Expert:innen schätzen die Belastbarkeit und Relevanz der Ergebnisse insgesamt hoch ein, erkennen jedoch gleichzeitig Unsicherheiten der Ergebnisse an. „Auch wenn die Ergebnisse an sich nicht überraschen, ist die methodische Ausarbeitung der Attribution von einzelnen Treibhausgasquellen zu einzelnen Extremwetterereignissen ein relevanter Beitrag“, so zum Beispiel Peter Pfleiderer vom Institut für Meteorologie der Uni Leipzig gegenüber dem Science Media Center (SMC). Auch die Klimawissenschaftlerin Frederike Otto sieht die Studie als einen wichtigen Schritt in Richtung Verantwortlichkeit: „Die Studie zeigt einmal mehr, dass gefährliche Veränderungen der Wetterereignisse direkt mit den Emissionen einzelner fossiler Brennstoffunternehmen in Verbindung gebracht werden können.“

Die Katastrophendatenbank EM-DAT besteht lediglich aus gemeldeten Hitzewellen, was die Aussagekraft der Ergebnisse schmälert: „Dieses Melden von Katastrophen wird nicht überall auf der Welt gleich gehandhabt“, erklärt Pfleiderer. Diese knapp 200 gemeldeten Hitzewellen stammen vornehmlich aus dem globalen Norden.

Demnach lässt sich eine hohe Dunkelziffer, vor allem mit Blick auf den globalen Süden, vermuten. So merkt auch Frederike Otto an, dass „die Ergebnisse der Studie wahrscheinlich das tatsächliche Ausmaß dieser Ereignisse unterschätzen.“ Künftig könnte die Studie außerdem als methodische Vorlage dienen, um sich auch auf Dürren oder Brände beziehen zu lassen.