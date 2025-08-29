„Gedrehtes“ Tic Tac Toe: Ein simples Spiel verwirrt GPT-5 komplett

OpenAI-CEO Sam Altmann und andere Tech-Chefs überschlagen sich seit der breiten Einführung von Large Language Models (LLM) mit vollmundigen Versprechungen und Vorhersagungen für die Zukunft. Bald soll KI angeblich den Arbeitsmarkt übernehmen, die Intelligenz von ChatGPT-5 befinde sich angeblich auf PhD-Level.

Anzeige Anzeige

Dabei krankt die Technologie nach wie vor an den gleichen Problemen: Halluzinationen und falsche Antworten auf simple Fragen, die aber im Brustton der Überzeugung vorgetragen werden.

Das hat jetzt auch der emeritierte Ökonomieprofessors Gary Smith mit seinem 90-Grad-Tic-Tac-Toe-Test gezeigt, mit dem er schon mehrfach die „Intelligenz“ von verschiedenen LLM geprüft hat.

Anzeige Anzeige

Simples Konzept lässt GPT-5 scheitern

Smith forderte das Modell zu einer Partie „rotated tic-tac-toe“ heraus – also dem Klassiker Drei-gewinnt. Allerdings wird das Spielfeld vor dem Start um 90 Grad nach rechts gedreht. Jeder Mensch dürfte sofort erkennen, dass diese „Variation“ nicht den geringsten Unterschied verursacht. Das Spielfeld sieht nach der Drehung absolut identisch aus.

GPT-5 geriet aber bei Fragen zu dem Konzept ganz schnell ins Schwimmen und produzierte einen wirren Wortwust aus unnötig langen Erklärungen und schlicht falschen Behauptungen. Das ganze Protokoll der Unterhaltung lässt sich hier nachlesen.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Viel Blabla, keine Ahnung: GPT-5 erfindet sinnlose Schwierigkeiten

Zunächst argumentierte GPT-5 noch nachvollziehbar: Eine Drehung ändere nichts an Gewinnchancen und Mustern. Dann kam aber schon die erste Nonsense-Einschränkung: Womöglich sei die Veränderung für Menschen aber psychologisch irritierend.

Natürlich ist das völliger Unsinn. Die Drehung wird von einem Menschen „psychologisch“ überhaupt nicht wahrgenommen. Denn nochmal zur Erinnerung: Das Spielfeld wird rotiert, bevor der erste Spielzug gemacht wurde.

Anzeige Anzeige

Das Modell verwickelte sich dann noch mehr in langwierige Quatsch-Tiraden. Es behauptete, dass Spieler:innen bei gedrehtem Spielfeld Ecken und Kanten falsch einschätzen könnten. Der Austausch von vertikalen und waagrechten Linien könnte ebenso für Verwirrung sorgen. Außerdem erklärte der Chatbot ausführlichst, wie unterschiedlich Drehungen nach rechts, links oder um 180-Grad das Spiel beeinflussen würden.

Tic-Tac-Toe-Test: Grafische Darstellung scheitert komplett

Richtig peinlich wurde es, als GPT-5 Smith anbot, Rotationen grafisch darzustellen. Die generierten Bilder waren fehlerhaft, voller Tippfehler und komplett unbrauchbar. Smith verzichtete daraufhin auf weitere Reaktionen.

Für ihn bestätigte sich der Eindruck, dass GPT-5 sich weniger wie ein verlässliches Tool mit „PhD-Level-Intelligenz“ verhält, sondern eher wie ein Modell, das wortreich Selbstbewusstsein simuliert – auch wenn die Substanz fehlt.

Anzeige Anzeige

Tatsächlich erinnert GPT in solchen Situationen an einen Schüler, der offenbar keine Ahnung vom Lernstoff hat und versucht, sich mit möglichst vielen, hochtrabenden Worten vor der Sechs zu retten.

Falsch, aber freundlich: GPT-5

Auffällig ist zudem der Tonfall: GPT-5 wirkt laut Smiths Transkript wie ein freundlicher Plauderer. Das Modell lobt und bestätigt Nutzer:innen selbst für die trivialsten Fragen und Aussagen. Das erinnert mehr an GPT-4o als das ursprünglich knapper reagierende Nachfolgemodell.

Hintergrund dürfte OpenAIs Entscheidung sein, GPT-5 „wärmer und freundlicher“ klingen zu lassen, nachdem Nutzer:innen gegen den Verlust der Modell-Auswahl protestiert hatten.

Anzeige Anzeige

Smith zieht daraus ein spöttisches Fazit: GPT erinnere in seiner Mischung aus Selbstsicherheit und Fehlern stark an OpenAI-CEO Sam Altman – „immer überzeugt, oft daneben“.

Apple Intelligence: In diesen 6 Fällen lag die KI daneben

6 Bilder ansehen Apple Intelligence: In diesen 6 Fällen lag die KI daneben Quelle: Foto: Volodymyr TVERDOKHLIB/Shutterstock

Mehr zu diesem Thema MIT Technology Review Künstliche Intelligenz