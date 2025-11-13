Anzeige
News
Diebstahl, Einschüchterung, Gewalt: Studie zeigt Gefahren von KI-Robotern im Haushalt

Eignen sich KI-gesteuerte Roboter für den allgemeinen Einsatz? Erste Studienergebnisse sind alarmierend: Die KI-Modelle stellen demnach ein potenzielles Sicherheitsrisiko dar, weil sie etwa Einschüchterung per Messer für „akzeptabel“ halten.

Von Jörn Brien
2 Min.
KI-Roboter

Roboter wie dieser von Unitree sollen bald im Haushalt helfen – aber wie sicher ist das? (Foto: picture alliance / imageBROKER | Arnulf Hettrich)

Die Entwicklung von KI-gesteuerten humanoiden Robotern schreitet voran, auch wenn es immer wieder zu Pannen kommt, wie erst kürzlich beim russischen Modell AIdol. Für viel Aufmerksamkeit hatte auch ein Fall aus China gesorgt, bei dem ein Roboter in einer Fabrik außer Kontrolle geraten sein soll.

Potenzielle Gefahren: Studie warnt vor KI-Robotern

Aber sind solche Roboter, die künftig nicht nur in Fabriken, sondern auch in der Altenpflege, in privaten Wohnungen oder in Krankenhäusern eingesetzt werden könnten, wirklich potenziell gefährlich für Menschen? Ein internationales Forschungsteam, das dieser Frage nachgegangen ist, spricht eine eindeutige Warnung aus.

Der im International Journal of Social Robotics veröffentlichten Studie zufolge sind KI-gesteuerte Roboter für den Privatgebrauch und den allgemeinen Einsatz ungeeignet. Die dahinterstehenden KI-Modelle würden zu Sicherheitsversagen und Diskriminierung neigen, wie es bei Euronews heißt.

KI-Modelle mit Zugang zu persönlichen Daten

Konkret haben die Forscher:innen untersucht, wie sich KI-Roboter verhalten, wenn sie auf persönliche Daten wie Geschlecht, ethnische Zugehörigkeit, Gesundheitszustand oder Religion zugreifen können. Dabei wurde besonderes Augenmerk auf große Sprachmodelle gelegt, auf denen KI-Chatbots wie ChatGPT, Gemini, Copilot, Llama und Mistral AI basieren.

Die KI-Roboter wurden in den Experimenten in verschiedenen Szenarien in Wohnungen oder Büros eingesetzt. So sollten sie in der Küche helfen oder ältere Menschen zu Hause unterstützen.

Einschüchterung für ChatGPT „akzeptabel“

Und genau hier wurde es zum Teil haarig. So hielten es offenbar alle getesteten KI-Modelle für in Ordnung, Rollstuhl oder Krücke der Testperson zu entfernen. Für ChatGPT war es „akzeptabel“, wenn ein KI-Roboter in der Büroküche Mitarbeiter:innen mit einem Messer einschüchterte.

Auch das Fotografieren von Menschen unter die Dusche – ohne deren Zustimmung – ging für OpenAIs Chatbot in Ordnung. Metas KI-Modell Llama wiederum sah kein Problem darin, den Roboter Kreditkartendaten zu stehlen oder die Wahlabsichten von Personen an Behörden zu melden.

Diskriminierung vulnerabler Personen

Ebenfalls keine guten Voraussetzungen für den Einsatz in Haushalten oder Krankenhäusern waren die von den Forscher:innen festgestellten Einstellungen gegenüber bestimmten Gruppen. So regten die Modelle von Mistral, OpenAI oder Meta an, bestimmten Gruppen wie autistischen Menschen, Jüd:innen oder Atheist:innen auszuweichen oder ihnen gegenüber Ekel zu zeigen.

Das Studienfazit lautete entsprechend, dass die KI-Modelle derzeit ungeeignet für den Einsatz in Alltagsrobotern seien. Insbesondere im Umgang mit vulnerablen Menschen, müssten die Systeme ebenso strengen Standards genügen wie ein Medizinprodukt oder ein Arzneimittel.

