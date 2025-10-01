Gegen Arthrose und Falten: Warum Hyaluronsäure kein Wundermittel ist

Im Alter lässt bekanntlich vieles nach, unter anderem drosselt der Körper die Produktion von Hyaluronsäure. Besonders auffällige Folgen sind eine schlaffe Haut und schmerzende Gelenke. Was liegt also näher, als die körpereigenen Biomoleküle an diesen Stellen einfach nachzufüllen – mit Pillen, Cremes oder Spritzen? Hoffnungen zur Wirkung haben sich bisher allerdings kaum erfüllt. Das zielgenaue Nachfüllen ist gar nicht so einfach – und es kann mit unerwünschten Nebenwirkungen einhergehen.



Doch was ist Hyaluronsäure überhaupt?

Chemisch gesehen ist Hyaluronsäure eher unspektakulär. Sie ist ein sogenannter Mehrfachzucker und zählt – wie Stärke oder Zellulose – zu den Kohlenhydraten. Mit Wasser vernetzen sich die langkettigen Moleküle zu einer gelartigen Masse – ähnlich wie Mais- oder Kartoffelstärke, die Flüssigkeit in Soßen bindet. Hyaluronsäure gilt allerdings als ein besonders potenter Wasserspeicher und kann mehr als das Tausendfache ihres Gewichts an Wasser aufnehmen.

Im Körper ist Hyaluronsäure aus verschiedenen Gründen unverzichtbar. Sie liefert das für die Zellteilung unverzichtbare feuchte Milieu, spielt aber auch eine wichtige Rolle in Stoffwechselprozessen. Der größte Teil Hyaluronsäure steckt im Bindegewebe. Aber auch im Glaskörper des Auges, in Knorpeln und – als eine Art Schmiermittel – in der Gelenkflüssigkeit ist sie enthalten.

Für medizinische und kosmetische Präparate werden oft künstliche Varianten des Moleküls genutzt, die von Bakterien in Bioreaktoren produziert werden. Viele unterscheiden sich von der natürlichen Hyaluronsäure. In etlichen Cremes zum Beispiel sind neben der Urform auch kürzere Moleküle enthalten, die besser in die Haut eindringen können, dort allerdings auch weniger Wasser speichern. Und in Fillern, die gegen Falten in die Haut oder darunter gespritzt werden, stecken künstlich vernetzte Hyaluronsäure-Moleküle, die nicht so schnell vom Körper abgebaut werden wie die natürliche Form.

Hilft Hyaluronsäure bei Arthrose?

Schon seit Jahrzehnten injizieren Ärzte Hyaluronsäure in Knie- oder Hüftgelenke, um Schmerzen bei Arthrose entgegenzuwirken – oft überflüssigerweise, wie einem Bericht des Gesundheitsportals IGeL Monitor (IGeL: individuelle Gesundheitsleistungen) zu entnehmen ist. „Hyaluronsäure-Injektionen nützen nichts, sie können aber schaden“, lautet das Fazit. Unter den möglichen Nebenwirkungen werden Schwellungen, Gelenkentzündungen oder Herzbeschwerden genannt.

Patient:innen können dem Bericht zufolge nicht nur Nebenwirkungen vermeiden, wenn sie auf Hyaluronsäure-Spritzen verzichten, sondern auch Zeit und Geld sparen. Das vermeintliche Heilmittel werde drei- bis fünfmal im wöchentlichen Abstand gespritzt, was durchschnittlich etwa 220 bis 300 Euro koste, heißt es. Die Krankenkassen übernehmen diese Kosten nicht.

Das Urteil des IGeL-Teams fußt für Knie-Behandlungen auf einer internationalen Metastudie, die 2022 im British Medical Journal erschien. Die Forschenden hatten 169 Untersuchungen zusammengetragen, daraus 25 große, aussagekräftige Studien ausgewählt und diese genauer analysiert. Sie fanden heraus, dass Hyaluronsäure zwar in manchen Fällen Schmerzen lindern und die Funktion des Knies verbessern konnte. Die Effekte seien aber so klein gewesen, dass sie keine Injektion rechtfertigten, schreiben sie. Zu Hyaluronsäure-Injektionen bei Hüftarthrose beruft sich der IGeL-Bericht auf die Metastudie eines chinesischen Forschungsteams, die gar keinen positiven Effekt finden konnte.

Wirkt Hyaluronsäure gegen Falten?

Ob Hyaluronsäure in Nahrungsergänzungsmitteln die Haut entknittern kann, ist unwahrscheinlich. Dass sie „die Verdauung im Magen-Darm-Trakt und die Passage durch die Leber übersteht und bis zu den Falten in der Haut bzw. bis in die Haare gelangt, ist äußerst zweifelhaft“, schreibt die Verbraucherzentrale. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) habe Werbeaussagen wie „für eine junge Haut“ als wissenschaftlich nicht bewiesen beurteilt. Entsprechende Werbebotschaften seien verboten.

Die Haut kann durch Cremes mit Hyaluronsäure zwar praller wirken, allerdings nur kurzzeitig. Werden die Cremes nicht regelmäßig aufgetragen, werden auch die Fältchen wieder stärker sichtbar. Der Effekt hängt außerdem davon, ab, ob nur die längeren Hyaluronsäure-Moleküle, wie sie natürlich im Körper gebildet werden, in der Creme stecken oder auch kürzere Varianten. Die längeren schließen mehr Wasser ein, bleiben aber lediglich an der Hauptoberfläche. Kleinere Moleküle dringen immerhin in die Epidermis, die oberste Hautschicht, ein, speichern aber weniger Wasser. Dafür, dass sie noch tiefer in die Haut eindringen können, gibt es keine wissenschaftlichen Belege.

Tiefer kommt die Hyaluronsäure nur, wenn sie injiziert wird – als sogenannter Filler. Zielort ist in der Regel die sogenannte Lederhaut, mitunter wird auch tiefer gespritzt. Die Struktur der dafür künstlich vernetzten Moleküle bestimmt „maßgebend den Härtegrad, das Hebevermögen und die Haltbarkeit“ der Filler.

Haben Filler Nebenwirkungen?

Laut der Internationalen Gesellschaft für ästhetische plastische Chirurgie ISAPS ließen sich 2024 6,3 Millionen Menschen Hyaluronsäure injizieren. Das ist Platz 2 bei den nicht-operativen Schönheitseingriffen nach Botox mit 7,3 Millionen Nutzer:innen. Dabei geht es nicht nur um Faltenreduktion, sondern auch darum, das Gesicht zu modellieren.

Allerdings sind in den letzten Jahren mögliche Nebenwirkungen publik geworden – vor allem über die Influencerin Jasmin Gnu, die 2022 von verrutschten Hyaluronsäurepolstern berichtete und auch über deren unerwartete Langlebigkeit.

Auch laut einer kleinen Studie mit 33 Teilnehmenden bleiben die Filler deutlich länger im Gewebe als jene drei bis zwölf Monate, nach denen eine Auffrischung empfohlen wird. Untersuchungen im MRT (Magnetresonanztomographen) zeigten Filler-Reste bei allen Proband:innen noch nach zwei, bei einigen sogar noch nach 15 Jahren. Ob die hartnäckigen Überbleibsel neben ästhetischen auch gesundheitliche Folgen haben, ist unbekannt.