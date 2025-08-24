Dass Geld allein uns nicht glücklich macht, ist eine Binsenweisheit. Und dennoch streben wir oft nicht nur nach finanzieller Sicherheit, sondern auch nach Reichtum. Ein hohes Gehalt bedeutet für viele Menschen, einen Status zu erreichen. Und damit ist assoziiert, glücklich zu sein. Doch was sagt eigentlich die Forschung dazu? Wie viel Gehalt benötigt ein Mensch, um Glück zu empfinden?