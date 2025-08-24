Gehalt und Glück: Ab dieser Summe passt alles zusammen – laut Forschung
Dass Geld allein uns nicht glücklich macht, ist eine Binsenweisheit. Und dennoch streben wir oft nicht nur nach finanzieller Sicherheit, sondern auch nach Reichtum. Ein hohes Gehalt bedeutet für viele Menschen, einen Status zu erreichen. Und damit ist assoziiert, glücklich zu sein. Doch was sagt eigentlich die Forschung dazu? Wie viel Gehalt benötigt ein Mensch, um Glück zu empfinden?
- Zugriff auf alle Artikel auf t3n.de
- t3n Magazin und Technology Review in Digitaler Form
- Reduzierte Werbung
- Wöchentlicher Newsletter
im ersten Monat, danach ab 9,90 € pro MonatJetzt testen
Du bist bereits Plus- oder Pro-Member?Hier anmelden
Andreas Weck ist Redakteur für das Ressort Arbeitswelt. Er sitzt in Berlin. Zuvor hat er für t3n als Silicon-Valley-Reporter aus San Francisco berichtet. Seine Expertise bewegt sich zwischen der New Work und der New Economy.